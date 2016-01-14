Вильма Брайант, Миссури
Она и ее дочь инсулин-зависимые диабетики.
Как готовится: собирается придерживаться низкоуглеводной протеиновой диеты, чтобы уровень сахара в крови не поднимался слишком высоко, для этого держит живых кур, которых при необходимости можно будет забить. Несмотря на то, что срок годности инсулина может истечь в течение полугода, полагается на свои запасы медикаментов. Селиться намерена у источника воды, чтобы держать инсулин в холоде.
Заготовки: курица, бобы, орехи, консервированные супы, маринованные овощи.
Причина конца света: торнадо.
Келлен Бишоп, преподаватель по выживанию в экстремальных условиях и по самообороне
Член секты мормонов, поощряющей подготовку к концу света, а также гурман и обладатель огромной продуктовой кладовой.
Как готовится: не собирается менять свои пристрастия в еде после катастрофы, поэтому регулярно пополняет запасы еды и тщательно за ними следит. Любит готовить из свежих ингредиентов и пытается по возможности
продлить их срок хранения.
Заготовки: плавленый сыр, маринованные овощи, мясо в вакуумной упаковке, продукты,
подверженные сухой заморозке, макароны.
Причина конца света: финансовый коллапс.
Рик Остин, фермер и писатель, горы Аппалачи
Утверждает, что его здоровье сильно укрепилось с тех пор, как он начал готовиться к концу света.
Как готовится: живет под лозунгом «Посади сейчас, пожинай урожай всю жизнь». Полностью обеспечен едой со своего участка. Хранит и свежие, и консервированные продукты. Держит пчел, чтобы добывать мед и делать лекарства.
Заготовки: фрукты и овощи, мясо выращенных на собственном участке коров, молоко и сыр, мед, орехи, копченое мясо.
Причина конца света: кризис продовольственной системы.
Джон Мэйджор, продавец семян, Айдахо
Опасается, что вокруг Соединенных Штатов взорвутся ядерные бомбы.
Как готовится: борется с радиацией одним из самых эффективных способов: хранит запасы более полутора миллионов семян быстро разрастающихся растений. Откармливает и хранит насекомых, чтобы потом их готовить.
Разводит пчел для добычи меда и лекарств.
Заготовки: семена, сверчки, мучные черви, кузнечики, пармезан.
Причина конца света: «грязные» ядерные бомбы.
Джейсон Чарльз, пожарный, Нью-Йорк
Работал во время ликвидации последствий теракта 11 сентября и опасается, что природные катаклизмы могут так же загрязнить воздух.
Как готовится: собирается замуровать нью-йоркскую квартиру наподобие бункера и установить в ванне устройство для долговременного хранения питьевой воды.
Заготовки:мясные консервы, питьевая вода, лапша рамен, другие консервы.
Причина конца света: извержение вулкана.
Джош Уондер, кандидат в члены городского совета, Пенсильвания
Как ортодоксальный еврей намерен есть только кошерную еду. Признает, что его продуктовая корзина получается довольно скучной.
Как готовится: преимущественно запасается консервированным кошерным мясом и мацой, которой можно питаться многие годы. Так как Тора разрешает нарушать кашрут в случае, если есть угроза для жизни, держит про запас небольшое стадо кроликов. Детям в семье запрещено давать кроликам имена — их выращивают не как питомцев, а как еду.
Заготовки: консервированное кошерное мясо, маца, рис, кролики.
Причина конца света: теракты.
Уэйн Мартин, инженер-консультант, Техас
Как готовится: хранит консервы в ведрах с наполнителем для кошачьих туалетов, чтобы продлить их срок годности. На всякий случай хранит и запас кошачьих консервов — никто не украдет, а в случае необходимости их можно использовать в пищу. Домашнее самодельное вино Wayne’s World держит на случай, если придется
использовать его как обменную валюту.
Заготовки:консервированные супы Campbell’s, фасоль пинто, вино Wayne’s World.
Причина конца света:финансовый коллапс, который произойдет по вине китайцев.