Вильма Брайант, Миссури Она и ее дочь инсулин-зависимые диабетики.

Как готовится: собирается придерживаться низкоуглеводной протеиновой диеты, чтобы уровень сахара в крови не поднимался слишком высоко, для этого держит живых кур, которых при необходимости можно будет забить. Несмотря на то, что срок годности инсулина может истечь в течение полугода, полагается на свои запасы медикаментов. Селиться намерена у источника воды, чтобы держать инсулин в холоде.

Заготовки: курица, бобы, орехи, консервированные супы, маринованные овощи.

Причина конца света: торнадо.

Келлен Бишоп, преподаватель по выживанию в экстремальных условиях и по самообороне Член секты мормонов, поощряющей подготовку к концу света, а также гурман и обладатель огромной продуктовой кладовой.

Как готовится: не собирается менять свои пристрастия в еде после катастрофы, поэтому регулярно пополняет запасы еды и тщательно за ними следит. Любит готовить из свежих ингредиентов и пытается по возможности

продлить их срок хранения.

Заготовки: плавленый сыр, маринованные овощи, мясо в вакуумной упаковке, продукты,

подверженные сухой заморозке, макароны.

Причина конца света: финансовый коллапс.

Рик Остин, фермер и писатель, горы Аппалачи Утверждает, что его здоровье сильно укрепилось с тех пор, как он начал готовиться к концу света.

Как готовится: живет под лозунгом «Посади сейчас, пожинай урожай всю жизнь». Полностью обеспечен едой со своего участка. Хранит и свежие, и консервированные продукты. Держит пчел, чтобы добывать мед и делать лекарства.

Заготовки: фрукты и овощи, мясо выращенных на собственном участке коров, молоко и сыр, мед, орехи, копченое мясо.

Причина конца света: кризис продовольственной системы.

Джон Мэйджор, продавец семян, Айдахо Опасается, что вокруг Соединенных Штатов взорвутся ядерные бомбы.

Как готовится: борется с радиацией одним из самых эффективных способов: хранит запасы более полутора миллионов семян быстро разрастающихся растений. Откармливает и хранит насекомых, чтобы потом их готовить.

Разводит пчел для добычи меда и лекарств.

Заготовки: семена, сверчки, мучные черви, кузнечики, пармезан.

Причина конца света: «грязные» ядерные бомбы.

Джейсон Чарльз, пожарный, Нью-Йорк Работал во время ликвидации последствий теракта 11 сентября и опасается, что природные катаклизмы могут так же загрязнить воздух.

Как готовится: собирается замуровать нью-йоркскую квартиру наподобие бункера и установить в ванне устройство для долговременного хранения питьевой воды.

Заготовки: мясные консервы, питьевая вода, лапша рамен, другие консервы.

Причина конца света: извержение вулкана.

Джош Уондер, кандидат в члены городского совета, Пенсильвания Как ортодоксальный еврей намерен есть только кошерную еду. Признает, что его продуктовая корзина получается довольно скучной.

Как готовится: преимущественно запасается консервированным кошерным мясом и мацой, которой можно питаться многие годы. Так как Тора разрешает нарушать кашрут в случае, если есть угроза для жизни, держит про запас небольшое стадо кроликов. Детям в семье запрещено давать кроликам имена — их выращивают не как питомцев, а как еду.

Заготовки: консервированное кошерное мясо, маца, рис, кролики.

Причина конца света: теракты.

Уэйн Мартин, инженер-консультант, Техас

Как готовится: хранит консервы в ведрах с наполнителем для кошачьих туалетов, чтобы продлить их срок годности. На всякий случай хранит и запас кошачьих консервов — никто не украдет, а в случае необходимости их можно использовать в пищу. Домашнее самодельное вино Wayne’s World держит на случай, если придется

использовать его как обменную валюту.

Заготовки: консервированные супы Campbell’s, фасоль пинто, вино Wayne’s World.