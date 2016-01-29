Из сорока трех рассказов и эссе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которые вышли в Es­quire, ни один не вызвал столько критики и споров, как «Крушение». Джон Дос Пассос писал Фицджеральду: «Боже, дружище, как ты находишь время посреди пожара беспокоиться о такой ерунде? Мы живем в один из самых чертовски трагичных моментов истории. Если ты хочешь обанкротиться — пожалуйста, но мне кажется, ты должен написать обо всем этом первоклассный роман (и ты, возможно, его напишешь), вместо того чтобы разбрасываться по мелочи для ».

Десять лет назад жизнь была по большей части делом личным. Я должен держать баланс между ощущением тщетности усилий и ощущением необходимости бороться; между уверенностью в том, что провал неизбежен, и решимостью «преуспеть», и больше того, справляться с противоречием между мертвой хваткой прошлого и большими задачами для будущего.

Стать преуспевающим литератором — это, казалось, так романтично; знаменитым, как кинозвезда, ты не будешь, но известность твоя может оказаться более долговечной; у тебя не будет такой власти, как у человека сильных политических или религиозных убеждений, но ты наверняка будешь более независимым. Конечно, в своем ремесле ты вечно будешь не удовлетворен сделанным — но я лично никакого другого не пожелал бы. Проходили двадцатые годы, а мои двадцатые чуть впереди их, и два юношеских огорчения — что я ни физически, ни талантом не вышел, чтобы как следует играть в футбол в колледже, и что не попал на войну за океаном — преобразовались в детские грезы, хорошо помогавшие ночью от бессонницы. Серьезные жизненные проблемы разрешались как будто сами собой, а если справиться с ними бывало трудно, ты так уставал, что не мог уже думать о проблемах более общих.

Прежде чем продолжу этот рассказ, позвольте мне сделать одно обобщение: признак первоклассного ума — способность держаться двух противоположных идей одновременно, сохраняя при этом способность функционировать. Например, видя, что ситуация безнадежна, сохранять решимость изменить ее. Такая философия была действенной в ранние годы моей взрослой жизни, когда я сталкивался с чем-то невероятным, немыслимым, часто «невозможным». Ты властен над своею жизнью, если чего-то стоишь. Жизнь легко поддавалась уму и усилиям — в той мере, в какой ты был способен их употребить.

Жизнь вся, конечно, процесс разрушения, но удары драматического характера — сильные, внезапные удары извне или как бы извне, те, на которые сваливаешь свои неудачи, о которых помнишь и в минуту слабости рассказываешь друзьям, — они производят свое действие не сразу. Есть другого рода удар — изнутри, его ощущаешь, когда уже поздно что-то исправить, и тут окончательно сознаешь, что никогда уже не будешь целым, как прежде. Поломка первого рода происходит как будто бы быстро; другая же — почти незаметно для тебя, но потом осознаешь ее вдруг.

Если удастся это, невзирая на обычные неприятности — семейные, профессиональные, личные, — тогда эго сохранит поступательное движение, как стрела, пущенная из ниоткуда в никуда с такой силой, что опустить ее на землю в конце концов сможет только земная тяжесть.

Так оно и шло семнадцать лет, с годом намеренного безделья и отдыха в середине, и новая задача была лишь хорошим обещанием на завтра. И жил я интенсивно, но: «на сорок девять лет меня хватит, — сказал я, — на это я могу рассчитывать. Человеку, который жил, как я, большего и требовать нельзя».

И вот за десять лет до сорока девяти я вдруг понял, что сломался раньше времени. Сломаться можно по‑всякому: повредиться в уме, и тогда право принимать решения у тебя отбирают другие; или телесно, и тогда ты вынужден сдать себя белому больничному миру; или откажут нервы. Уильям Сибрук в книге, написанной без сочувствия к себе, с кинематографическим финалом, рассказывает с некоторой гордостью, как он оказался на государственном попечении.

К алкоголизму его привело, прямо или косвенно, разрушение нервной системы. Хотя данный автор был не так зависим — в то время он мог ограничиться одним стаканом пива за полгода, — нервы у него были истрепаны: слишком много злости и слишком много слез. Кроме того, если вернуться к моему тезису, что жизнь бьет с разных сторон, осознание того, что ты дал трещину, приходит не вместе с ударом, а позже. Незадолго до того я сидел в кабинете знаменитого врача и выслушивал тяжелый приговор. Невозмутимо, как кажется задним числом, я продолжал заниматься своими делами в городе, где жил тогда, не слишком заботясь, не слишком задумываясь, в отличие от героев книг, о том, что остается не сделанным, что будет с невыполненными обязанностями; я чувствовал себя застрахованным и вообще не очень пекся о том, за что отвечал, даже о своем таланте.

Но у меня вдруг возникло сильное побуждение остаться одному. Я столько людей повидал в жизни — я был в меру общителен, но не в меру стремился стать своим в тех классах людей, с которыми соприкасался, разделять с ними мои идеи и мою судьбу. Я вечно кого-то спасал, или меня спасали — за одно утро я мог пережить всю гамму чувств, приписываемых Веллингтону при Ватерлоо.

Я жил в мире непостижимых врагов и преданных друзей и приверженцев. Но сейчас я захотел быть совсем один и, как мог, изолировал себя от обычных забот.

Не назову это время безрадостным. Я уехал, и людей вокруг стало меньше. Оказалось, что я измотан. Я мог валяться, и с удовольствием, спал или дремал иногда по двадцать часов в сутки, а в промежутках старался решительно ни о чем не думать; вместо этого составлял списки — составлял их и рвал, сотни списков: кавалерийских командиров, футболистов и больших городов, популярных мелодий и бейсболистов, радостных событий, увлечений, костюмов, которые я носил после армии, туфель (я не считал костюма, купленного в Сорренто — он сразу сел, а также лакированных туфель и белой рубашки с пристяжным воротничком, которую возил с собой годами и ни разу не надел: туфли промокли и зашершавились, а рубашка и воротничок пожелтели, и крахмал в них разложился). И списки женщин, которые мне нравились, и случаев, когда меня осаживали люди, не превосходившие меня ни способностями, ни человеческими качествами.

И вдруг, к моему удивлению, я пошел на поправку. И треснул, словно старая тарелка, как только мне это сообщили.

Вот, в сущности, и конец моего рассказа. А что надо было предпринять в связи с этим, как говорится, «покрыто мраком неизвестности». Достаточно сказать, что, пролежав час в обнимку с подушкой, я осознал, что два года жизни черпал из ресурсов, которыми не обладал, что заложил себя духовно и физически со всеми потрохами. И какие крохи жизни отпущены мне по сравнению с этим? А ведь когда-то было гордое сознание своего пути и вера в прочную независимость.

Я осознал, что эти два года в стремлении сохранить что-то — может быть, внутренний покой или еще что-то — я отлучал себя от всего, что любил прежде; что всякое жизненное дело, от утренней чистки зубов до ужина с приятелем, превратилось в труд.

Я понял, что давно уже не люблю никого и ничего, а только изображаю — по инерции и неубедительно — любовь. Я понял, что любовь даже к самым близким была лишь попыткой любить, а случайные отношения — с издателем, с продавцом табака, с ребенком друга — стали имитацией того, чем им полагалось быть, насколько я помнил. И все — в один и тот же месяц: я перестал выносить звук радио, рекламу в журналах, шум колес, деревенскую мертвую тишину, стал презирать в человеке мягкость и мгновенно (пусть втайне) озлобляться на твердость, возненавидел ночь, не приносящую сна, и день за то, что идет к ночи. Я спал на левом боку, где сердце, зная, что так оно скорее устанет (хоть немного) и скорее наступит блаженный час кошмара — катарсиса, который позволит мне легче встретить новый день.

На некоторые места и лица я еще мог смотреть. Как и у большинства уроженцев Среднего Запада, у меня не было расовых предрассудков — разве что самые смутные, — меня всегда тянуло к красивым скандинавским блондинкам, сидевшим на верандах в Сент-Поле: экономически они еще не доросли до того, чтобы принадлежать к тогдашнему «обществу». Но и «цыпочки» для них не годилось: слишком милы, но и слишком недавно с ферм, чтобы захватить место под солнцем. Помню, я бродил по кварталам ради того, чтобы хоть раз увидеть сияние этих волос, белую голову девушки, с которой я никогда не познакомлюсь.

Это разговор жителя метрополии, не очень красивый. А веду я к тому, что последнее время я видеть не мог Кельтов, Англичан, Политиков, Чужих, Виргинцев, Негров (и светлых, и темных), Записных Охотников, продавцов и вообще любых посредников, всех писателей (писателей я всячески избегал: они умеют доставить неприятности как никто) — и все классы общества как таковые, и членов этих классов по отдельности…

Чтобы хоть к чему-нибудь прилепиться, я еще любил врачей, девочек до тринадцати и воспитанных мальчиков с восьми лет и старше. С этими немногими категориями людей мне было спокойно и приятно. Да, забыл добавить, что мне нравились и старики лет за семьдесят, иногда за шестьдесят, если на их лицах оставил следы возраст. Мне нравилось лицо Кэтрин Хепберн на экране — не важно, что говорили о ее претенциозности, — и лицо Мириам Хопкинс, и лица старых друзей, если я видел их только раз в год и мог вспомнить их тени. Несколько бесчеловечно и скупо, не правда ли? Так вот, дети, это и есть верный признак крушения.

Картинка неприглядная. С неизбежностью ее возили туда и сюда, в рамке, напоказ разным критикам. Об одном из них можно сказать так, что это человек, рядом с чьей жизнью жизнь других есть подобие смерти — даже в этом случае, когда она выступила в чрезвычайно несимпатичной роли утешительницы Иова. И хотя рассказ мой окончен, позвольте в качестве постскриптума дополнить его нашей беседой:

— Слушай, чем жалеть себя… — сказала она. (Она всегда говорит «слушай», потому что думает, пока говорит, по‑настоящему думает.) Сказала: — Слушай, предположи, что не в тебе трещина… считай, что трещина эта в Большом Каньоне.

— Трещина во мне, — стоически отвечал я.

— Слушай! Мир существует только в твоих глазах — в твоем представлении о нем. Ты можешь его сделать таким большим или таким маленьким, каким захочешь. А ты стараешься быть маленьким человеком. Ей-богу, если я когда-нибудь тресну, я постараюсь, чтобы мир треснул вместе со мной. Слушай! Мир существует только в твоем восприятии, а потому гораздо лучше сказать, что это не ты треснул — это Большой Каньон.

— Детка, объелась Спинозой?

— Ничего не знаю про Спинозу. Я знаю… — тут она заговорила о своих бедах, судя по ее словам, более трагических, чем мои, и как она встретила их, как преодолела их и победила.