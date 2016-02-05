Насилие
В 1950-е годы главным соперником литературы на страницах Esquire становится кинематограф. Ричард Аведон снимает в фотобудке Мэрилин Монро и Одри Хепберн, Брижит Бардо соблазняет мужчин черными чулками, Марлон Брандо оказывается героем комикса, Федерико Феллини пишет эссе про «Сладкую жизнь», а Альфред Хичкок советует, как совершить нескучное убийство.
Пошаговая инструкция, как со вкусом выбрать и устранить подходящую жертву, а после избавиться от тела.
I. ВЫБОР ЖЕРТВЫ
Не выбирайте на роль жертвы людей, к которым испытываете сильные эмоции. Убийство в приступе злобы или из чувства противоречия — признак скудного ума. В конце концов, именно искусство отличает нас от хищников в джунглях. Убивающий из ярости обрекает себя на беспокойство о возможных последствиях, вместо того чтобы, как должно, получать в награду удовлетворение от выполненной работы. Если хотите развлечься, выбирайте столпы общества; ради причуды присмотритесь к обычному человеку.
II. ИСКУССТВО МАСКИРОВКИ
A. Гробовщик
B. Режиссер
C. Телемагнат
D. Хирург
III. ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ТЕЛА
Поскольку это лишь беглые заметки, не будем вдаваться в такие детали, как выбор орудия убийства — скажем лишь, что арбалет фирмы Blebe & Delmore (с 65-фунтовой тягой) и ледяной наконечник (четверть воды, четверть мышьяка и щелочь), направленный на дверь, которую вот-вот откроет жертва, не столь эффективен, как видавшая виды теннисная ракетка. Перейдем же к делу: есть несколько доступных методов, ни один из которых нельзя считать предпочтительным. В случае конкретной жертвы ваше главное преимущество в том, что многие могут спокойно видеть детей в каком угодном состоянии, лишь бы их не было слышно.
Вот и конец нашего краткого руководства. В следующем месяце мы разберем, как захватить португальский океанский лайнер.