III. ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ТЕЛА

Поскольку это лишь беглые заметки, не будем вдаваться в такие детали, как выбор орудия убийства — скажем лишь, что арбалет фирмы Blebe & Delmore (с 65-фунтовой тягой) и ледяной наконечник (четверть воды, четверть мышьяка и щелочь), направленный на дверь, которую вот-вот откроет жертва, не столь эффективен, как видавшая виды теннисная ракетка. Перейдем же к делу: есть несколько доступных методов, ни один из которых нельзя считать предпочтительным. В случае конкретной жертвы ваше главное преимущество в том, что многие могут спокойно видеть детей в каком угодном состоянии, лишь бы их не было слышно.