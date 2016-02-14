«Глубокое и темное (чувство)».
«Как влюбляться»: Наблюдать,
Смотреть в ее глаза,
Слушать ее голос,
Не находить нужных слов,
Считать минуты до встречи,
Терять друзей,
То, как ты пахнешь,
Ты и я
Ч. т. д.
«Мой возлюбленный, для которого я важнее всех, и моя кошка, любящая меня безоглядно (как и мой возлюбленный!)».
«Вообще довольно безобидное занятие, если не забывать о мерах предосторожности».
«Не быть эгоистом. Личное пространство».
«То, за что люди готовы умереть».
«Понимание, терпимость и доброта в тот момент, когда ты устал и просто хочешь лечь спать».
«Танго между удачей и судьбой».
«Проявление заботы о других и об их благополучии (в самом широком смысле слова)».
«То, ради чего стоит вставать по утрам и ложиться спать. Это предел: предельная грусть, боль, радость и восторг. Это место, где живет мое сердце и ждет, когда разум и тело за ним последуют».
«Быть готовым выпить бутылку пива… закусить хлебом с сыром… быть сексуальным парнем (даже если мебель в опасности). И чтобы руки не дрожали».
«Уважать чужие семьи и не посылать им пошлые фотографии женщин с выставленными напоказ сиськами!»
«Не чувствовать себя так, как человек на этой открытке».