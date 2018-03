All characters, stories, and art © Joe Sacco. Translation rights arranged through Fantagraphics Books.

Originally published in the U.S. by Fantagraphics Books, 7563 Lake City Way NE, Seattle WA 98115 (fantagraphicsbooks.com)

© Василий Шевченко, перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление,

Издательство «Бумкнига» (ООО «БУМ»), 2016