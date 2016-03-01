Окончив отделение журналистики Орегонского университета, Джо Сакко несколько лет работал журналистом, но разочаровался в профессии и вернулся на родную Мальту, чтобы заняться созданием комиксов. В конце 1980-х он стал штатным сотрудником американского The Comics Journal, а в 1990 году отправился в путешествие по Ближнему Востоку, которое привело его в Палестину. Сакко провел более двух месяцев на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, записывая интервью с палестинцами и израильтянами, которые легли в основу графического романа «Палестина».