60 зданий в Эль-Альто и около сорока в других городах Боливии построены по проекту архитектурного бюро Фредди Мамани. Также на его счету танцевальный холл в перуанской Хульяке и ночной клуб в бразильской Кобихе.

Карьера

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В 14 лет Фредди Мамани уже помогал отцу, работавшему каменщиком, а в 16 поступил на строительное отделение университета Сан-Андрес в Ла-Пас против воли родителей — они считали, что карьера строителя закрыта для молодого человека из небогатой семьи коренного народа аймара. Однако в 2005 году, после пятнадцати лет работы, Мамани основал собственное архитектурное бюро в Эль-Альто, стремительно растущем городе-спутнике боливийской столицы. Сегодня компания насчитывает более двухсот сотрудников, а стоимость проекта в ней начинается от 300 тысяч долларов.

Новый андский стиль

Собственный стиль Мамани называет «новым андским»: он вобрал в себя орнаментальные мотивы и яркие цвета, свойственные коврам, керамике и вышивке народа аймара, а также элементы иконографии древних храмов в Андах. Архитектор-самоучка, он не пользуется компьютером и не составляет чертежей. Большинство его проектов имеют одинаковую структуру: футуристичный фасад, первые этажи, отданные под магазины или танцевальный холл, несколько этажей апартаментов и над ними — квартира владельца дома. Новый андский стиль — один из признаков более активной роли, которую индейцы играют в экономической и культурной жизни Боливии после избрания в 2006 году президентом Эво Моралеса, первого за 400 лет представителя коренных народов во главе страны.

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Я хочу рассказать миру о том, что у Боливии есть собственная идентичность. Богатые аймара были всегда, но сейчас, благодаря моей архитектуре, они выходят на свет и говорят: «Мы боливийцы, мы аймара, и мы гордимся тем, что принадлежим к коренным народам

« Я хочу рассказать миру о том, что у Боливии есть собственная идентичность. Богатые аймара были всегда, но сейчас, благодаря моей архитектуре, они выходят на свет и говорят: «Мы боливийцы, мы аймара, и мы гордимся тем, что принадлежим к коренным народам

ФРЕДДИ МАМАНИ