Записала Александра Шевелева

Фотограф Бени Бишоф

( Beni Bischof ) from the series «Bricked castles», 2009,

Inkjetprints

Получив PhD по социологии в Гарварде, Брук Харрингтон преподавала в Брауновском, Принстонском и Стэнфордском университетах. С 2010 года — профессор Копенгагенской бизнес-школы, где изучает этнографию элит и проблемы неравенства.

Сверхбогатые люди не управляют своими деньгами самостоятельно. Одним хочется просто наслаждаться своим состоянием на яхте в Сен-Тропе, другим — бесконечно приумножать капитал. Но никто не будет тратить время на то, чтобы изучать налоговое законодательство Уругвая, распределять капиталы между офшорами на Виргинских и Сейшельских островах и прятать наследство от алчных родственников. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Международные банки называют сверхбогатыми тех клиентов, в распоряжении которых не меньше трех миллионов долларов, свободных для инвестирования. На весь мир таких людей всего пара сотен тысяч. Миллиардеры вроде Рокфеллеров нанимают для управления капиталами «семейный офис»: это целая команда людей, которая десятилетиями обслуживает конкретную семью. В нее входят налоговый специалист, бухгалтер, консультант по благотворительности и даже арт-куратор. Но большинство обходятся меньшими силами. Этих помощников называют управляющими благосостоянием или частным капиталом, финансовыми консультантами и даже домашними банкирами. В мире, где 1% людей владеет большим состоянием, чем все остальное человечество, без них не обойтись. Мир сверхбогатых интересовал меня давно, но я не понимала, как к нему подобраться. Эти люди не пускают социологов к себе домой, не участвуют в телефонных интервью — помощники ограждают их от таких, как я. В 1970-е годы американский социолог Джон ван Маанен специально окончил полицейскую академию и устроился в участок, чтобы провести исследование полиции Калифорнии. Я решила действовать по тому же методу и внедриться в этот мир. Чтобы получить сертификат профессионального управляющего благосостоянием, у меня ушло два года и больше 10 тысяч долларов. А дальше начались путешествия по миру: я объездила 18 стран, от Швейцарии, Китая и Сингапура до Каймановых островов, Сейшел и островов Кука, посещала конференции финансистов и брала интервью у десятков людей.

Доверие как валюта

Еще тридцать лет назад этой профессии формально не существовало. Была группа юристов, банкиров и бухгалтеров, работающих с узким сегментом задач, с которыми сталкивались только очень богатые люди. В профильном журнале Trusts & Estates один из бухгалтеров написал: «Многие из нас занимаются одним и тем же, но мы не знаем друг друга и не общаемся. Давайте встретимся». В 1990 году на первую такую встречу в Лондоне собралось 90 человек, а на следующий год пришли уже тысячи. Вскоре появилось профессиональное сообщество STEP со штаб-квартирой в Лондоне. Сегодня в нем состоит больше 20 тысяч человек из 95 стран мира, именно они управляют деньгами самых богатых людей планеты. В середине 1990-х была разработана система профессионального сертифицирования: в отличие от врачей или юристов управляющие благосостоянием сертифицируют себя сами. Многие из них в итоге работают как частные предприниматели. Главная валюта управляющих благосостоянием — это доверие. Сверхбогатые люди подозрительно относятся не только к незнакомцам, но даже к членам собственной семьи. Управляющие должны быть сдержанными, благонадежными и неболтливыми. Большинство из тех, с кем я общалась, — белые мужчины, выходцы из англосаксонских стран. У этой профессии нет особых знаков отличия, но многие любят тайные знаки: например, носят перстни-печатки с изображением фамильного герба или старомодные карманные часы на цепочке. Управляющий должен знать все секреты своих клиентов: о детях-наркоманах, о тайных семьях и любовницах, о медицинских диагнозах, будь то рассеянный склероз или ВИЧ. Все это потенциальные риски для капитала: информация о болезни главы компании может привести к падению акций, а на похороны клиента может заявиться незнакомая женщина с ребенком и сказать, что это его внебрачный сын. Зачастую клиентов охраняют от их же собственных родственников. Я разговаривала с управляющими состояниями очень пожилых и больных людей: по их словам, им приходится постоянно сдерживать наследников, которые, мягко выражаясь, хотят сэкономить на лечении. Доверие между клиентом и управляющим благосостоянием в разных странах понимают по‑разному. Например, с клиентами из Китая нельзя говорить о смерти — считается, что такие разговоры могут повлечь за собой несчастья. Представьте себе работу управляющего, который составляет завещание, но при этом не может упоминать само слово «смерть». У клиентов из Саудовской Аравии нельзя спрашивать о семье: в их культуре деловая жизнь жестко отделена от личной. Отличительной особенностью русских клиентов является то, что они в крайней степени недоверчивы. Вся история России — это история того, как власть предавала собственный народ. То же самое, кстати, происходит и в Китае: если вы перешли дорогу власть имущим, то наверняка потеряете свое состояние. Поэтому у богатых русских, с одной стороны, существует дефицит доверия к кому бы то ни было, а с другой — огромная потребность защитить свой капитал. Люди, которые нажили огромные состояния в России, полностью их контролировали на протяжении всей своей жизни и никому не доверяли. В результате и русские, и китайцы рассуждают одинаково: я могу положиться лишь на тех людей, на которых полагается мой социальный круг. Поэтому если мой друг-миллионер держит все средства в офшоре на Британских Виргинских островах, значит, и я буду.

Виртуальные острова

В Европе и США управляющих благосостоянием воспринимают прежде всего как людей, которые помогают богатым легально уходить от налогов. Это огромная проблема, ведь страны ежегодно теряют миллиарды долларов из-за того, что их богатые граждане держат деньги в офшорах. Сейчас во Франции судят бывшего министра бюджета Жерома Каюзака, в чьи обязанности, среди прочего, входила и борьба с уклонением от уплаты налогов. Но в 2010 году выяснилось, что он сам хранит 600 тысяч евро на тайном банковском счете в Швейцарии. Никто точно не знает, сколько денег спрятано в офшорах. По данным экономиста Габриэля Закмана, в них хранится 8% мирового благосостояния, а у отдельных стран, включая Россию, цифра достигает 50%. До недавнего времени главным российским офшором был Кипр, но после национализации местных банков русские деньги переместились на Британские Виргинские острова. Обывателям кажется, что в таких местах пачки денег штабелями сложены на улицах, но на самом деле все эти острова — это финансовые потемкинские деревни. Невысокие здания, невзрачные офисы, маленькие кабинеты с компьютерами — все сделано так, чтобы не привлекать внимание. Жители офшоров чувствуют себя противоречиво: с одной стороны, виртуальные деньги дают им работу, ведь богатые люди платят за привилегию держать там свои средства. Но по-настоящему высокооплачиваемые посты в офшорах занимают экспаты, местные работают на подхвате. Власть в этих микрогосударствах — в большинстве своем демократических, по крайней мере, на словах — принадлежит финансовому сектору и обслуживает их интересы. На тех же Виргинских островах для их удобства даже перенесли государственный праздник — День освобождения от рабства, — чтобы банки были открыты. Правительства разных стран пытаются бороться с офшорами, но неизменно проигрывают. Во‑первых, большинство стран находятся в состоянии конфликта интересов. Дэвид Кэмерон и его министры призывают покончить с системой ухода от налога, но при этом сама Великобритания — крупный налоговый рай. Огромная часть экономики страны держится на лондонской недвижимости. Что случится с британской экономикой, если русским, китайским и арабским миллиардерам запретят покупать там дома? Во-вторых, богатые люди имеют политическое влияние и противостоят борьбе с офшорами. В-третьих, законы, которые принимаются против ухода от налогов, зачастую содержат довольно очевидные упущения. В Европе, например, была принята так называемая директива о налогообложении сбережений — из-за нее вы или я теперь не можем иметь сберегательный счет в швейцарском банке без того, чтобы Швейцария не сообщила об этом вашему правительству. Но проблема в том, что большинство богатых не держат деньги на сберегательном счете, а инвестируют их. К тому же в этой директиве речь идет только о счетах, открытых на имя собственника вклада, а не каких-либо офшорных компаний. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) несколько раз предлагала создать черный список стран, которые помогают уходить от налогов, и в случае, если они не предоставляют информацию о богатых клиентах, исключать их из мировой экономической системы. В ответ возмущаться начали сами офшоры, даже такие крошечные, как острова Кука: «Мы-то думали, что вы за свободный рынок и свободную торговлю, а получается, что мы, суверенное государство посреди Тихого океана, обязаны подчиняться законам других стран». Дело кончилось ничем.

Отмена всех законов