96 мешков с мочой и калом астронавтов, 74 межпланетные станции, спускаемых аппарата и модуля, 12 фотокамер Hasselblad, 12 пар лунных ботинок, 9 подлокотников, 6 луноходов, 6 выцветших нейлоновых флагов США, 5 уголковых отражателей, 2 гамака, 2 мячика для гольфа.

Кроме того: дротик для дартса, телекамера, дрель, соколиное перо, флаг ООН, алюминиевая скульптура «Павший астронавт», золотая оливковая ветвь, золотой телескоп, серебряная булавка, памятные медали с изображениями Юрия Гагарина и Владимира Комарова, силиконовый диск с посланием 73 мировых лидеров, семейная фотография астронавта Чарльза Дьюка.

А также неизвестное количество ядерных отходов с плутонием-238 и полонием-210, молотков, плоскогубцев, грабель, лопат, батареек, контейнеров для еды, канистр, грязных полотенец, влажных салфеток, рюкзаков, фотообъективов и фотопленок.