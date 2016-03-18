2005 год

9 мая президент США Джордж Буш принял участие в Параде Победы на Красной площади. За несколько недель до этого Владимир Путин встретился в Москве с госсекретарем Кондолизой Райс. «Нам очень приятно, что в качестве иностранного языка для изучения вы выбрали именно русский язык», — заметил президент. 7 подарков общей стоимостью 1110 долларов, в том числе фотография Рузвельта, Черчилля и Сталина в деревянной позолоченной рамке; фотография Джорджа Буша-старшего с семьей, подписанная лично Бушем-старшим; коллекционная серебряная подкова с инкрустацией аквамаринами; картина неизвестного автора с изображением эсминца в море.

2006 год

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards 4 мая вице-президент Ричард Чейни заявил, что для США неприемлемо «использование Россией своих минеральных ресурсов в качестве внешнеполитического оружия давления, нарушение в России прав человека и деструктивные действия на международной арене». СМИ назвали речь Чейни «вильнюсской» — по аналогии с «фултонской» — и заговорили о возвращении холодной войны. 1 подарок стоимостью 400 долларов: Людмила Путина подарила первой леди Лоре Буш шкатулку для украшений из серебра 925 пробы.

2007 год

Россия выступила резко против планов США разместить элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии. 8 февраля министр обороны Роберт Гейтс заявил, что США «следовало бы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Россией». Владимир Путин ответил, что Россия всегда «пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику». 4 подарка общей стоимостью 690 долларов, в том числе книга «Англий-ские сонеты с XVI по XIX век» и самовар из меди и латуни.

2008 год

В августе произошел военный конфликт в Южной Осетии, перевооружение грузинской армии началось за несколько лет до этого при поддержке США. В сентябре Джордж Буш заявил: «Соединенные Штаты взаимодействовали со своими союзниками, дабы поддержать территориальную целостность Грузии. Наши государства продолжат поддерживать грузинскую демократию». 2 подарка общей стоимостью 2834 доллара: Светлана Медведева преподнесла первой леди шелковый шарф от Валентина Юдашкина, а премьер-министр Путин подарил сервиз с изобра-жением церквей.

2009 год

После вступления в должность Барака Обамы США и Россия начали «перезагрузку отношений». 7 марта после длительных переговоров госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе МИДа Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки, на которой на двух языках должно было быть написано слово «перезагрузка»: однако русский вариант оказался с ошибкой — peregruzka. 11 подарков общей стоимостью 6040 долларов, в том числе две матрешки из 15 частей каждая; икона в золотой раме; деревянный держатель для компакт-дисков; кружевная скатерть с 12 салфетками в тон; копия обращения жителей Северо-Американских Штатов императору Александру II.

2010 год

В США раскрыта крупная российская шпионская сеть. 28 июня были задержаны десять человек — по версии ФБР, они легализовывались в США (некоторые по поддельным документам), входили в доверие к высокопоставленным чиновникам и передавали информацию от них российской разведке. В июле их обменяли на четырех человек, осужденных за шпионаж в России. 4 подарка общей стоимостью 6580 долларов, в том числе десять Blu-ray-дисков в кожаных чехлах и картина с изображением зимнего карнавала.

2011 год

Начал действовать договор СНВ-III — новая версия документа, ключевого для двусторонних отношений: на его основе Россия и США регулируют объемы стратегических ядерных вооружений. В СНВ-III предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц. Перед подписанием документа Барак Обама объявил, что элементы ПРО в Польше и Чехии размещать не будут. 2 подарка общей стоимостью 1050 долларов: миниатюрная эмаль с изображением Кремля и DVD «Формула власти» с портретом президента Обамы в обитой бархатом шкатулке.

2012 год

В декабре в США принят «акт Магнитского». Новый закон вводил персональные санкции в отношении лиц, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗО, при этом их список не разглашался. Через несколько дней Госдума проголосовала за «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей-сирот гражданами США. 5 подарков общей стоимостью 7400 долларов, в том числе фарфоровая ваза с изображениями Кремля и Белого дома на противоположных боках, фотокнига о годах правления президента Медведева.

2013 год

Россия предоставила убежище бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ Эдварду Сноудену. Незадолго до этого он передал журналистам секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб и бежал из США, где ему грозило тюремное заключение. 5 подарков общей стоимостью 1624 доллара, в том числе три фарфоровые тарелки с изображениями Петер-гофского дворца, «Медного всадника» и памятника Петру I; два чайных сервиза; набор из шести фарфоровых кофейных чашек, покрытых изнутри золотым напылением.

2014 год

В марте Россия ввела воинский контингент в Крым и провела на полуострове референдум о его присоединении. США ответили санкциями, а Барак Обама подчеркнул, что «дальнейшие провокации приведут лишь к дальнейшей изоляции России и негативно отразятся на ее статусе в мире». Конфликт на востоке Украины вызвал новую волну санкций и контрсанкций.

2015 год