АНДРЕЙ КОГУТ, директор отраслевого архива СБУ:

«В странах Варшавского договора первым был открыт архив немецкого Штази, захваченный протестующими в 1989 году. Сразу после этого сотрудники советских спецслужб стали уничтожать компрометирующие документы, чтобы «очистить» собственные биографии — без описей трудно сказать, сколько всего было уничтожено, но чем ближе к современности, тем больше документов отсутствует. В киевском архиве лишь незначительная часть была вывезена в Москву или уничтожена: сегодня в СБУ хранится около 200 тысяч дел, а вместе с региональными отделениями — до одного миллиона. Если поставить в ряд все хранящиеся только в Киеве документы, выйдет почти семь километров. Теперь все они являются рассекреченными и публичными — это самый большой в мире открытый массив документов КГБ. Больше хранится только в России, но у вас все документы закрыты».

АЛЕКСАНДР СЕУКАНД, защитник ХК «Сокол» В 1972−80 гг:

«Я, конечно, помню этот случай: еще по пути в Польшу на игроков «Сокола» — и на меня в частности — поступила анонимка, а уже по возвращении в Бресте был осуществлен тройной досмотр. В итоге клуб сделали невыездным на два года, а Пономарева осудили. Вообще в то время любая поездка за рубеж была для нас событием, но не в спортивном смысле: в СССР все мы жили по правилу «бытие определяет сознание».