ДМИТРИЙ ГУСЕВ, генеральный директор компании по торговле сырьевыми товарами ICON Trading:

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Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В России нефть продается не баррелями, а тоннами. Но вряд ли крупные компании вроде «Роснефти» согласятся продать вам одну тонну — им это просто невыгодно. Впрочем, можно представиться потенциальным покупателем и попросить нефть на пробу. В таком случае вам придет около 20 литров. Если нужно больше, обратитесь к мелким игрокам, их достаточно в нефтедобывающих регионах: Самарской области, Татарстане, Коми.



1 нефтяной баррель

равен 158,988 литра

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Логично выяснить, какую именно нефть вы купили. У любого сорта есть паспорт, в котором отражены его ключевые характеристики — содержание серы и вязкость. Чем меньше в нефти серы и чем она жиже, тем больше в ней светлых продуктов: бензина, дизеля, керосина. Затрат на переработку такой нефти уходит меньше, а значит, стоит она дороже. У крупных компаний есть свои лаборатории, но в нефтедобывающих городах действуют и независимые агентства: они могут снять пробу и провести анализ. Стоимость такой услуги доходит до $3000. Более дешевый вариант — попросить производителя прислать бутылку нефти. «Почта России» за такие грузы не берется, а вот с DHL или Pony Express можно договориться. Получив бутылку, вы везете ее в Губкинский университет, у них тоже есть лаборатория.

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Стоимость доставки нефти в Москву по трубе — 1605 рублей. Но приехать за ней можно и лично. Бочку легко купить с рук: на 200 литров стоит около 500 рублей. Спецтранспорт заказывать не нужно, но если вы поедете за нефтью на грузовике и все же попадетесь полиции, у вас могут спросить разрешение на перевозку опасного груза. Хранить нефть еще сложнее: при 20 градусах начинают выделяться легкие фракции, нефть постепенно теряет свои свойства, а в помещении появляется запах углеводородов, от которого у вас быстро заболит голова. Держать бочку в квартире не лучшая идея.



Основные сорта российской нефти,

которые идут на экспорт, — Urals и Siberian Light.

Цена на них формируется в соотношении

с эталонным сортом Brent.

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