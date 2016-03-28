ДМИТРИЙ ГУСЕВ, генеральный директор компании по торговле сырьевыми товарами ICON Trading:
В России нефть продается не баррелями, а тоннами. Но вряд ли крупные компании вроде «Роснефти» согласятся продать вам одну тонну — им это просто невыгодно. Впрочем, можно представиться потенциальным покупателем и попросить нефть на пробу. В таком случае вам придет около 20 литров. Если нужно больше, обратитесь к мелким игрокам, их достаточно в нефтедобывающих регионах: Самарской области, Татарстане, Коми.
1 нефтяной баррель
равен 158,988 литра
Логично выяснить, какую именно нефть вы купили. У любого сорта есть паспорт, в котором отражены его ключевые характеристики — содержание серы и вязкость. Чем меньше в нефти серы и чем она жиже, тем больше в ней светлых продуктов: бензина, дизеля, керосина. Затрат на переработку такой нефти уходит меньше, а значит, стоит она дороже. У крупных компаний есть свои лаборатории, но в нефтедобывающих городах действуют и независимые агентства: они могут снять пробу и провести анализ. Стоимость такой услуги доходит до $3000. Более дешевый вариант — попросить производителя прислать бутылку нефти. «Почта России» за такие грузы не берется, а вот с DHL или Pony Express можно договориться. Получив бутылку, вы везете ее в Губкинский университет, у них тоже есть лаборатория.
Стоимость доставки нефти в Москву по трубе — 1605 рублей. Но приехать за ней можно и лично. Бочку легко купить с рук: на 200 литров стоит около 500 рублей. Спецтранспорт заказывать не нужно, но если вы поедете за нефтью на грузовике и все же попадетесь полиции, у вас могут спросить разрешение на перевозку опасного груза. Хранить нефть еще сложнее: при 20 градусах начинают выделяться легкие фракции, нефть постепенно теряет свои свойства, а в помещении появляется запах углеводородов, от которого у вас быстро заболит голова. Держать бочку в квартире не лучшая идея.
Основные сорта российской нефти,
которые идут на экспорт, — Urals и Siberian Light.
Цена на них формируется в соотношении
с эталонным сортом Brent.
В промышленных масштабах одна тонна нефти — ничтожная масса, не думаю, что ее перекупят. Если от дедушки в семье остался самогонный аппарат, можно попытаться переработать сырье в домашних условиях. Скорее всего, у вас выйдет что-то среднее между полубензином и недодизелем. Заработать на этом, перепродав топливо соседу, не выйдет: на бензин
налагается акциз, а его неуплата — это статья «уклонение от налогов» и еще «незаконное предпринимательство».
Куда полезней и приятней принять нефтяную ванну: говорят, она способна лечить кожные заболевания и успокаивать нервную систему. В Азербайджане такая процедура стоит около $200. Инвестируйте в свое здоровье.