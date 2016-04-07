«Чтобы приготовить слабое пиво, возьмите большое сито, наполните его отрубями, добавьте хмеля по вкусу, залейте водой и кипятите в течение трех часов. Затем отцедите 30 горячей жидкости в чан для охлаждения вместе с 3 галлонами черной патоки. Лучше сначала налить в чан патоку, а потом уже залить ее кипящей жидкостью. Пусть смесь охлаждается, пока не станет чуть теплее температуры тела. Затем добавьте в чан кварту дрожжей. Если на улице холодно, накройте чан одеялом. Оставьте пиво бродить в чане на 24 часа, затем перелейте в бочонок. Не закрывайте бочонок втулкой, пока брожение не прекратится практически полностью. Разлейте по бутылкам в тот же день недели, в который пиво было сварено».

Записная книжка датирована 1757 годом, когда 25-летний Джордж Вашингтон служил в народном ополчении штата Виргиния. В блокноте он вел список предстоящих дел, перечислял армейские поставки, записывал имена своих лошадей — Нелли, Джолли, Болл, Рок, Принц, Алмаз — и зарисовывал на память их клейма. Через год Вашингтон вышел в отставку в чине полковника и начал политическую карьеру — в 1789 году он был избран первым президентом США.