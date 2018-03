As Time Goes By.

1982, 1988, 1997, 2014, Hardback,

168 pages, 89 photographs b/w.

Edition Patrick Frey 2015.

В 1982 году Барбара Давац сфотографировала двенадцать молодых пар из Цюриха: влюбленных, близких друзей или родственников. В 1988 и 1997 годах она вновь приглашала своих героев в студию. Каждый раз они могли привести с собой новых друзей, возлюбленных, детей и даже внуков — Давац начинала следить и за их жизнью. Когда в 2014 году она собрала участников проекта в последний раз, их оказалось уже восемьдесят четыре. В 2015 году вышел фотоальбом As Time Goes By — по словам фотографа, запечатленные на пленку и собранные вместе эти четыре периода жизни отражают генеалогию современных человеческих отношений.

«С каждым разом собирать людей вместе было все сложнее, — рассказывает Барбара Давац. — Когда я пригласила всех на вторую съемку, я сразу установила правила игры: если вы расстались с человеком с первого снимка, можете привести с собой нового партнера или сфотографироваться в одиночестве. На это герои еще охотно соглашались. С третьей съемкой было больше проблем: некоторые стеснялись того, что у них опять начались отношения, или не хотели встречаться с бывшими любовниками спустя много лет. На то, чтобы собрать всех для финальной съемки, у меня ушло два года: многие просто отказывались сниматься, все сильно изменились за семнадцать лет и не хотели, чтобы незнакомцы могли в подробностях рассматривать процесс их старения».

