КА-ФУ-НЭ, португальский

Поглаживание по волосам любимого человека или ребенка, чтобы тот заснул

ФАР-ГИ-НЭН, идиш

Радоваться и гордиться успехами другого человека

СОМБРЭ-МЭ-СА, испанский

Время после застолья, когда гости еще не расходятся, а продолжают общаться или спорить

ГЮМЮШ-САРВИ, турецкий

Отражение света Луны на водной глади (сегодня малоупотребительное)

ДЖИ-ГИЛЬ, тагальский

Непреодолимое желание ущипнуть кого-то милого, любимого или симпатичного

КОМО-РЭБИ, японский

Солнечный свет, который просачивается сквозь листву деревьев

НУН-ЧХИ, корейский

Способность считывать эмоции другого человека и подстраиваться под его ожидания, например, знать, как угодить начальнику

ПАЙС-КУС, норвежский

Наслаждение отдыхом и негой перед камином (kos — состояние, когда на душе разливается тепло)

ФАЙЕР-АБЕНД, немецкий

Расслабленное приподнятое настроение с чувством удовлетворения после рабочего дня, когда хорошо поработал и заслужил отдых

СОУ-ЛАР-ФРИ, исландский

Редкий солнечный день, который служит уважительной причиной для отгула или раннего ухода с работы