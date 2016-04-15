КА-ФУ-НЭ, португальский
Поглаживание по волосам любимого человека или ребенка, чтобы тот заснул
ФАР-ГИ-НЭН, идиш
Радоваться и гордиться успехами другого человека
СОМБРЭ-МЭ-СА, испанский
Время после застолья, когда гости еще не расходятся, а продолжают общаться или спорить
ГЮМЮШ-САРВИ, турецкий
Отражение света Луны на водной глади (сегодня малоупотребительное)
ДЖИ-ГИЛЬ, тагальский
Непреодолимое желание ущипнуть кого-то милого, любимого или симпатичного
КОМО-РЭБИ, японский
Солнечный свет, который просачивается сквозь листву деревьев
НУН-ЧХИ, корейский
Способность считывать эмоции другого человека и подстраиваться под его ожидания, например, знать, как угодить начальнику
ПАЙС-КУС, норвежский
Наслаждение отдыхом и негой перед камином (kos — состояние, когда на душе разливается тепло)
ФАЙЕР-АБЕНД, немецкий
Расслабленное приподнятое настроение с чувством удовлетворения после рабочего дня, когда хорошо поработал и заслужил отдых
СОУ-ЛАР-ФРИ, исландский
Редкий солнечный день, который служит уважительной причиной для отгула или раннего ухода с работы