ЛАРИСА ГОЛОВКИНА,

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ

«Сегодня ученые выделяют 35 групповых систем крови, самые известные из них — ABО (первая, вторая, третья, четвертая группы. — Esquire) и система Резус, так как именно эти параметры используют для переливания. На поверхности эритроцитов, красных кровяных телец, расположено до 342 антигенов — молекул, способных запустить выработку специальных протеинов, антител. Основных антигенов системы Резус пять: D, C, c, E, e. Их присутствие или отсутствие и определяет тип крови. У 85% населения Земли есть антиген D, что соответствует положительному резус-фактору; если этого антигена нет, резус отрицательный. В 1961 году австралийские ученые обнаружили человека с нулевым резус-фактором (Rhnull) — на мембране эритроцитов в его крови отсутствовали все антигены системы. Всего в научной литературе описано 29 случаев выявления этого редкого фенотипа. Значит, наш случай стал 30-м».

«Летом 2015 года к нам поступила пациентка на операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. 68 лет, из Москвы, детей нет, близких родственников тоже. Муж ее жив, но, к сожалению, пообщаться с ним мы так и не смогли. Иммунологические особенности пациентки были выявлены при плановом обследовании. Генетически у нее есть антигены D, но на поверхности эритроцитов они плохо выражены. Найти подходящих доноров нам не удалось, и мы отправили ее кровь в Гематологический центр — там и подтвердили Rhnull. Единственное решение с такими пациентами — это аутодонорство. Перед операцией мы смогли заготовить ее собственную кровь, и это спасло ей жизнь. Когда я рассказал пациентке про ее особенности, она не удивилась. «Мне всю жизнь говорили, что я голубых кровей, из ханского роду», — ответила она. Мы пытались выяснить ее генеалогические особенности, предполагали, что у нее есть близкородственный брак, но подтвердить это она не смогла. Зато вспомнила, что в 1970-х ей делали переливание — возможно, это была цельная кровь, что вызвало реакцию в организме. Перед выпиской мы предложили пациентке безвозмездно сохранить ее кровь для самой себя, но она отказалась и, выписавшись, исчезла — с тех пор найти ее мы не можем».