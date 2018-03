Donald Lokuta and Melissa Tomich Collection, Donna Gustafson / Striking Resemblance: The Changing Art of Portraiture, at the Zimmerli Art Museum.

Серебряно-желатиновые отпечатки с портретами одного и того же мужчины Дональд Локута впервые увидел на аукционе антиквариата в Нью-Йорке в 2012 году. Разыскав продавца, он выяснил, что всего в его архиве хранится более 400 таких снимков. А когда Локута связался с фотографом Накки Горанин, автором книги The American Photobooth, она нашла в своей коллекции еще несколько аналогичных фотографий. Вместе они попытались проследить историю коллекции, однако следы терялись на аукционе в Мичигане. Как туда попали эти снимки, кем был их автор и зачем снимал сам себя в разных фотобудках на протяжении тридцати лет — с 1930-х по 1960-е — осталось загадкой.