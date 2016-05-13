Архив Другое Партия офшоров: новый взгляд на классическую музыку Через офшоры петербургского виолончелиста Сергея Ролдугина — ближайшего друга Владимира Путина — прошло около 2 миллиардов долларов*. Этот факт заставил Esquire по‑новому взглянуть на творчество его любимого композитора.Каллиграф Ольга Панькова. документ №122 * По данным «панамского архива» — материалов юридической фирмы Mossack Fonseca, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). документ №122 документ №122 13 мая 2016 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет