Партия офшоров: новый взгляд на классическую музыку

Через офшоры петербургского виолончелиста Сергея Ролдугина — ближайшего друга Владимира Путина — прошло около 2 миллиардов долларов*. Этот факт заставил Esquire по‑новому взглянуть на творчество его любимого композитора. Каллиграф Ольга Панькова.