Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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Гостиница «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow)

Адрес: ул. Охотный Ряд, дом 2





Одна из первых гостиниц, построенных в советское время в Москве. По легенде Сталин лично утверждал окончательный проект объекта, и именно это обстоятельство стало причиной заметной асимметрии главного фасада здания. В 2004 году строение полностью разобрали. На его месте в 2008-м выстроен новый гостинично-деловой центр, фасады которого со стороны Манежной площади и Охотного Ряда в целом копируют фасад старого здания гостиницы.

Павильон №70 («Москва») на ВДНХ

Адрес: Проспект мира 119, стр. 70





Павильон, спроектированный в 1967 году специально для «Экспо-67» в Монреале, стал самым популярным на Всемирной выставке: за полгода его посетили 12 миллионов человек. После завершения выставки здание решили разобрать и перевезти в Москву. Процесс затянулся почти на десятилетие: каркас смонтировали к 1973 году, остекление — лишь к 1975-му, а бюджет вырос настолько, что проще было построить новое здание, а не собирать из деталей старое. К тому же в ходе переезда обнаружилась пропажа проектной документации, и постройка выросла на три этажа. Так на ВДНХ появился «Павильон межотраслевых выставок», в 1990-х переименованный в «Москву».

Магазин Podium

Адрес: Кузнецкий мост, 14





Дом был построен по заказу купца Михайлова под фабрику меховых изделий. Вплоть до революции в здании размещался «Магазин сибирских и американских меховых товаров». В середине 1940-х здание перешло Общесоюзному дому моделей одежды — здесь создавались коллекции для трехсот швейных фабрик СССР и продавались готовые выкройки. Американский журналист Д. Гюнтер в книге «Россия сегодня» в 1957 году писал: «Одной из невероятных достопримечательностей города является модный дом на Кузнецком Мосту. Это советский эквивалент Баленсиаги или Кристиана Диора. Вход стоит пять рублей. Там вы можете увидеть три или четыре раза в день демонстрации мод».

Дом на набережной

Адрес: ул. Серафимовича, 2





Дом, возведенный в 1931 году для партийной верхушки по проекту одного из ведущих архитекторов сталинской эпохи Бориса Иофана, на момент постройки оказался самым большим в Европе. После сталинских репрессий, под которые попали почти 800 человек (треть жильцов дома), в народе его прозвали «Улыбкой Сталина», «Ловушкой для большевиков» и «Домом предварительного заключения». Чекисты работали в доме под видом комендантов, консьержей, лифтеров; за стенами многих квартир было спрятано прослушивающее оборудование. Название «Дом на набережной» закрепилось за жилым комплексом для советской элиты после выхода одноименного романа Юрия Трифонова.

Здание военторга («Дом Экономического общества офицеров»)

Адрес: ул. Воздвиженка, 10





Здание Центрального военного универсального магазина в стиле модерн было построено в 1910−13 годах по заказу Экономического общества Московского военного округа. В течение всего XX века постройка не меняла своего назначения. В 1994 году военторг, закрытый из-за хронической нерентабельности, перешел в собственность правительства Москвы, которому за долги было передано 60% его акций. В июле 2002-го было принято решение о «сносе всех строений, сохранении наиболее ценных архитектурных элементов фасада» для строительства торгово-офисного комплекса и подземного гаража-автостоянки. После реконструкции здание сохранило отдельные элементы старого фасада, но перестало соответствовать стилю модерн.

Триумф-Палас

Адрес: Чапаевский переулок, 3





Здание часто ошибочно принимают за одну из семи сталинских высоток. Архитектурный стиль «Триумф-Паласа» действительно копирует «семь сестер», которые, однако, были построены на полвека раньше — строительство «Триумф-Паласа» завершилось в 2006 году. Здание неоклассической и постмодернистской архитектуры высотой 264,1 метра является одним из самых высоких жилых домов в мире. На трех последних этажах находится отель «Триумф Палас» — самая высокая гостиница в Москве и Европе. Внешняя схожесть со сталинскими высотками, тем не менее, не является достаточным основанием для включения постройки в реестр культурного наследия.

Квартал «Погодинская»

Адрес: ул. Погодинская, ½





«Погодинскую» собирались демонтировать еще во времена Юрия Лужкова, но в 2012 году комиссия приняла решение сохранить жилые дома не только в этом районе, но и в некоторых других конструктивистских кварталах — с точки зрения архитектуры и истории их сочли достаточно ценными, чтобы не сносить. Однако планы застройщика не поменялись: на месте конструктивистского поселка компания «Донстрой» собирается строить элитный жилой комплекс. Возведенный в конце 1920-х по проекту архитекторов Волкова, Островского и Бибикова квартал не является объектом культурного наследия, а значит, не защищается государством от сноса.

Opera House

Адрес: ул. Остоженка, 25





В жилом комплексе всего 70 квартир, цены на которые начинаются от 300 000 рублей за квадратный метр. Opera House протянулся вдоль Остоженки, одной из самых дорогих улиц Москвы. Пышные элементы декора — лепнина, витражи, фигурные балконы, рельефы, атриум, зимний сад и вестибюли подъездов, отделанные мрамором и венецианской штукатуркой, могут сбить с толку. Однако не стоит заблуждаться — здание было возведено в 2003 году и объектом культурного наследия не считается.

Музей Москвы

Адрес: Зубовский бульвар, 2





Провиантские склады изначально строились как хранилище запасов продовольствия для расквартированных рядом военных подразделений. Это одно из немногих крупных московских общественных сооружений первой половины XIX века, сохранившихся почти целиком. Целый век склады использовались по прямому назначению. В начале 1930-х территория и здания Провиантских складов были переданы для организации автобазы Генштаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Позже в течение тридцати лет здесь размещалась автобаза министерства обороны. Бороться за Провиантские склады мэрия Москвы начала в 1999 году. Город выделил Минобороны два участка и на собственные средства, вложив порядка одного миллиарда рублей, построил новые корпуса автобазы. Сегодня в зданиях располагается Музей Москвы.

Доходный дом Перцова

Адрес: Курсовой переулок 1





Доходный дом по эскизам Сергея Малютина, автора русской матрешки, был построен в 1907 году инженером путей сообщения Петром Перцовым. «Дом-сказку» у храма Христа Спасителя населяли в основном художники-авангардисты. Самого Перцова в 1922 году приговорили к пяти годам тюрьмы за хранение и укрывание ценностей близлежащего храма. Он вышел на свободу досрочно, через год, но из дома его выселили. Здание было национализировано, и Дом Перцова стал знаменитым благодаря новому жильцу — в квартире бывшего хозяина поселился Лев Троцкий. С 1970-х здание находится во владении МИД России.

Дом купца Морозова

Адрес: ул. Воздвиженка, 16





Современники единогласно окрестили особняк «домом дурака». Единственной страстью его владельца, Арсения Морозова, были путешествия. В одной из поездок он познакомился с архитектором Мазыриным, увлекавшимся эзотерикой. Мазырин сразу принял заказ Морозова на строительство. Вместе они отправились искать вдохновение — прототип будущей постройки на Воздвиженке нашелся в Португалии. Мазырин построил для купца миниатюрный замок в духе ренессансного португальского стиля мануэлино, в котором широко используются живописные детали декора — раковины, корабельные канаты. Еще до окончания работ в адрес особняка и его владельца посыпались насмешки. По легенде мать, увидев творение сына, произнесла в сердцах: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва!»

Дом Болконского

Адрес: ул. Воздвиженка, 9





Дом князя Волконского, деда Льва Толстого, возможно, ставшего прототипом старого князя Болконского в «Войне и мире». В книге упоминается «старый мрачный дом на Воздвиженке», где разворачиваются некоторые сцены романа. Ради строительства дополнительных этажей в 2013 году была разрушена древнейшая часть здания и уличные фасады, и после этого дом лишился статуса выявленного объекта культурного наследия.

Правильных ответов: 3 из 12

Вы неплохо ориентируетесь в Москве и легко можете отличить старинную постройку от неоклассики двухтысячных. Но помните: департамент градостроительства всегда на шаг впереди и список ценных дверей постоянно обновляется.