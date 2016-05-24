Павильон №70 («Москва») на ВДНХ

Адрес: Проспект мира 119, стр. 70

Объект культурного наследия

Просто дверь

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Павильон, спроектированный в 1967 году специально для «Экспо-67» в Монреале, стал самым популярным на Всемирной выставке: за полгода его посетили 12 миллионов человек. После завершения выставки здание решили разобрать и перевезти в Москву. Процесс затянулся почти на десятилетие: каркас смонтировали к 1973 году, остекление — лишь к 1975-му, а бюджет вырос настолько, что проще было построить новое здание, а не собирать из деталей старое. К тому же в ходе переезда обнаружилась пропажа проектной документации, и постройка выросла на три этажа. Так на ВДНХ появился «Павильон межотраслевых выставок», в 1990-х переименованный в «Москву».