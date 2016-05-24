Гостиница «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow)
Адрес: ул. Охотный Ряд, дом 2
Павильон №70 («Москва») на ВДНХ
Адрес: Проспект мира 119, стр. 70
Магазин Podium
Адрес: Кузнецкий мост, 14
Дом на набережной
Адрес: ул. Серафимовича, 2
Здание военторга («Дом Экономического общества офицеров»)
Адрес: ул. Воздвиженка, 10
Триумф-Палас
Адрес: Чапаевский переулок, 3
Квартал «Погодинская»
Адрес: ул. Погодинская, ½
Opera House
Адрес: ул. Остоженка, 25
Музей Москвы
Адрес: Зубовский бульвар, 2
Доходный дом Перцова
Адрес: Курсовой переулок 1
Дом купца Морозова
Адрес: ул. Воздвиженка, 16
Дом Болконского
Адрес: ул. Воздвиженка, 9
Правильных ответов: 3 из 12
Вы неплохо ориентируетесь в Москве и легко можете отличить старинную постройку от неоклассики двухтысячных. Но помните: департамент градостроительства всегда на шаг впереди и список ценных дверей постоянно обновляется.