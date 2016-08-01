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Китайский язык не называли бы одним из самых сложных языков в мире, если бы в нем не существовало большого количества подводных камней. Первое место по трудности здесь с огромным отрывом делят написание и чтение. Однако никто и никогда не выучил бы китайского, не будь давным-давно придумано простых к пониманию лайфхаков.

Первый лайфхак будет посвящен порядку написания иероглифов, проще говоря — тому, какая черточка за какой следует и в каком направлении. Существует несколько правил, зафиксированных и не менявшихся в китайском языке веками:

1. Иероглифы нужно писать сверху вниз и слева направо.

2. Сначала нужно писать горизонтальные линии, затем вертикальные и так называемые «откидные» (丿丶), причем сначала откидную влево, а потом вправо.

3. Сначала нужно писать элементы внешнего контура, затем — элементы внутреннего контура, закрывающую горизонтальную черту — в последнюю очередь.

4. Сначала нужно писать вертикальную черту в центре (при ее наличии), а затем уже все остальные черты.

5. Правую точку нужно писать в последнюю очередь.

Если с чертами все понятно — нужно просто следовать инструкции, то с произношением придется попотеть. Дело в том, что китайский язык не выработал большого количества звуков, а значит и слогов на такое большое количество иероглифов весьма ограниченное количество.

Что же делать, если множество иероглифов читаются одинаково? Китайцы вышли из ситуации весьма изящно, придумав систему тонов, которых всего четыре. Иными словами, один и тот же слог может читаться четырьмя разными способами. Первый тон читается ровным голосом — кажется просто, но нужно, чтобы ваш голос звучал, словно нота «ми» на камертоне. Чтобы произнести второй тон, нужно представить траекторию взлета самолета: ровно так же, как отрывается шасси от полосы, ваш голос должен плавно подниматься снизу вверх. С третьим тоном все проще: представьте как квакает лягушка: ее голос сначала опускается в глубокий горловой, а затем вновь поднимается вверх. Наконец, четвертый тон рубит сверху как удар мачете.

Слова в китайском языке могут состоять из двух, трех или более иероглифов. Однако зачастую отдельно эти иероглифы имеют совершенно иное, порой неожиданное значение. В свою очередь, отдельные иероглифы состоят из еще более маленьких графем, которые также имеют свое значение. Эти графемы в китайском языке называют ключами. Рядом с каждым из предложенных в игре слов вы найдете краткое описание значения слова, а также разбор его составных частей, которые расширят ваш словарный запас на китайском языке.