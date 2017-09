Режиссер «мамы!» считает, что фильм и не должен был вам понравиться

Мнения критиков (равно как и зрителей) разделились относительно «мамы!» – последнего фильма Даррена Аронофски. The New York Times назвал фильм «Божественной комедией», The New Yorker – «ужасающей, невероятной сатирой на славу», Дэйв Холмс, кинообозреватель британского Esquire, заявил, что это «самый грубый, самый агрессивный и дискомфортный опыт, который я получал в кино».

После кассового провала в первый уикэнд проката, киностудия Paramount пытается использовать неоднозначные рецензии (равно как и худший из возможных рейтинг F от популярного сайта CinemaScore, ориентирующегося на зрительскую реакцию), как инструмент, который заинтригует аудиторию. Сам Аронофски говорит, что фильм и не должен был никому понравиться. Вот, что он сказал в интервью The Frame:

«Было бы очень странно, если бы кто-то вышел из кинозала и не влепил этому фильму худшую из оценок. «мама!» – это удар. Он сбивает с ног. И я понимаю, что мы (съемочная группа. – Esquire) в восторге от этого. Мы хотели сделать грубый фильм-вызов и показать его вам. Я испытывал много страданий, много мучений и хотел выразить это. Съемки фильма – это очень непросто. Люди постоянно говорят тебе «нет». И чтобы каждый день находить в себе силы подниматься из постели, и встречать эти бесконечные «нет», ты должен верить во что-то».



Даррен Аронофски

Отметим, однако, что не все оценки так уж плохи. На сайте Rotten Tomatoes оценка «мамы!» равна 67%, что не так уж плохо. Кто-то из зрителей возненавидел фильм. Однако кто-то и влюбился в него.