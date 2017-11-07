Федор Бондарчук: «Есть вселенная Marvel. А у нас – вселенная Art Pictures»

– ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

– ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, СНАЧАЛА СНИМАЕМ ОБЛОЖКУ, ПОТОМ ФОТО С КОМАНДОЙ.

– ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, ПРИМЕРЬТЕ ВОТ ЭТО ПАЛЬТО!

– ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, В ПЕРЕРЫВЕ ПРОЙДИТЕ В СТУДИЮ ДЛЯ ЗАПИСИ ИНТЕРВЬЮ.

Почему, собственно, Федор Сергеевич? Должно быть, это надоедает. Бондарчук старается убежать от возраста и возможного кризиса. И нельзя не признать, что ему это во многом удается. Какой еще, к черту, юбилейный год?

– Меня лет с двадцати называют Федором Сергеевичем. Я не знаю почему. Раньше нравилось. Сейчас уже хочется, чтобы называли Федором. Знаешь, я проснулся в этом году 9 мая, в свой 50-й день рождения, и понял, что я как будто родился заново. Это не метафора, я действительно себя так чувствую. Мне сейчас пять месяцев. И я снова познаю этот мир. Конечно, я прочитал много книг, и посмотрел много фильмов, думаю послушал всю музыку мира и разбираюсь в живописи! Но еще столько же не прочитал, не посмотрел, не послушал и не увидел!

Непонятно, то ли он на взводе, то ли хочет казаться энергичным. Он спрыгивает с велосипеда, выходит из кадра, чтобы снова зайти уже в другом костюме, потом пытается закурить, но его постоянно отвлекают. Он бегает из кабинета в кабинет, а в какой-то момент пулей вылетает из офиса и уезжает, хотя у нас назначено интервью.

Свитер JOSEPH

– Вообще у него нет времени на этой неделе, сейчас он на съемках, – говорит его помощница Анастасия.

– Может быть, я доеду с ним, а по дороге мы поговорим?

– Нет, это невозможно.

– А в выходные у него есть время?

– Нет, выходные – это святое.

Что за бурная деятельность? Бондарчук как Фигаро, который то здесь, то там.

Настя работает с ним больше пятнадцати лет и вспоминает - однажды в субботу звонит мне Федор Сергеевич (субординация тут уместна. – Esquire) и спрашивает, какой сегодня день. «Выходной у Вас», – отвечаю. – «А разве я не должен сегодня получать свой диплом во ВГИКе?». Я – «Эээ, да простите». Федор интеллигентно отключился, а я, не сумев совладать с эмоциями и чувством стыда, врезалась в дорожное ограждение и разрыдалась. Он перезванивает: «Что плачешь, я же на тебя не кричал? Вот и не плачь».

Диплом Бондарчук получит уже вместе с «Золотым орлом» за «9 роту», лучший дебют, – прямо на сцене. Сейчас уже кажется странным, что свой первый полнометражный фильм он выпустил всего 12 лет назад. И получил документ о высшем образовании, управляя своей киностудией. Ему уже было 38.

– Ну разве это киностудия была? Это были друзья закадычные. Не знали, где брать бухгалтера, как компанию регистрировать. Не знали ничего. Это было настоящее товарищество, дети кинематографистов. Мы ночевали на «Мосфильме». Я знаю там каждый уголок, знаю, где растут яблоки повкуснее – вон там, слева, у памятника героям Великой Отечественной.

В трейлере нового фильма кинокомпании Art Pictures Studio, который называется «Мифы» (снял его молодой режиссер Александр Молочников), Бондарчук в роли самого себя встречает «бандита-заказчика», на чьи деньги он в 1990-х снимал клип, и тот ему напоминает про потраченный «лимон» – должок.

– Ситуации похожие, безусловно, были. Шальные комерсанты приходили и просили:

«Сними нам рекламу!» – «А чем занимается ваша компания?» – «Какая разница! Бери и снимай». Но я всегда хотел работать по-настоящему: производство, продюсирование, дистрибуция, потом свои кинотеатры, мерчендайзинг и т.д и т.д! Мы находились в самом начале пути и должны были все делать по-новому. Мы чувствовали себя революционерами.

Его Art Pictures в этом году исполняется 25 лет – половины жизни Бондарчука. По слухам на празднование Федор собирается пригласить Наталью Ветлицкую, для которой снял видеогимн 1990-х на песню «Посмотри в глаза». Впрочем, все меньше времени сейчас на развлечения. В позапрошлом году компания Art Pictures собрала самую большую «кассу» среди производителей российских фильмов. И по итогам 2017-го, судя по всему, опять рассчитывает на первенство. Фильм «Притяжение» продали в восемьдесят стран мира.

– На сегодня на международном прокате и продажах мы заработали больше трех миллионов долларов. Это без учета Великобритании, Индии, и некоторых стран Латинской Америки. Вот Анна Струневская, которая занимается международной дистрибуцией, сейчас затягивает с таблицей результатов международного проката. Но я понимаю почему. Она хочет дождаться последних данных и прислать в таком безупречном виде, что я смогу сказать: «Аня, ты лучшая в самой большой стране мира».

пальто, майка LOUIS VUITTON

джинсы GUCCI

носки FALKE

ботинки GEOX



Личное притяжение Бондарчука – это новые люди: несколько лет назад к Федору присоединилась команда молодых продюсеров студии «Водород», а теперь они вместе с Национальной Медиа Группой открыли киношколу «Индустрия» – первый набор неопытных и талантливых операторов, сценаристов и режиссеров уже провели. Ему интереснее смотреть в будущее. С сигаретой между пальцами Бондарчук рассуждает совсем как футуролог – о том, что скоро с нами случится.

– Лет через пять мы перейдем на криптовалюту и построим себе какой-нибудь стеклянный шарообразный офис. Совсем скоро создадут квантовый компьютер. Илон Маск твердит о демократизации технологий искусственного интеллекта с утра до вечера. И вообще люди будут совсем по-другому коммуницировать. Мы живем в очень интересное время.

Он взахлеб пересказывает мне, как прошла встреча с PR-командой Art Pictures. Они запустили Telegram-канал. Корпоративный и скучный, он никому не будет нужен. Поэтому тут же создали стикер-пак с Бондарчуком (вы уже слышите его «поверните направо» у себя в навигаторах, а теперь будете отправлять вместо смайликов с сердцами и черепами лицо Федора). А еще придумали наполнить канал backstage-контентом – актерскими пробами, кадрами со съемочных площадок, из студий, где работают над спецэффектами новых кинокартин.

– Мессенджеры превращаются в полноценные медиа-ресурсы. Это заводит. Телеграм-канал «Бывшая» продают сначала за миллион, а потом за три. Вот в чем сила! Я пока одного только принять не могу: вертикального кадра, который будет выстроен под смартфон. О подобном уже говорят большие мировые студии. У меня за плечами художественная школа, и мне кажется, что это нарушает все принципы композиции. Кино все-таки надо смотреть на большом горизонтальном экране.

– Но вы же не юзер, кажется?

– Я не юзер? Я еще какой юзер! Я вам сейчас покажу… (Скользит пальцем по экрану смартфона.)

– У вас нигде нет аккаунтов…

– Я везде шифруюсь. Раскрываю секрет: я есть в инстаграме, я есть в фейсбуке и Твитере. Я все читаю, за всем наблюдаю и ничего не комментирую.

Бондарчук вездесущий – так можно было бы назвать людей его толка. К единомышленникам, помимо кинематографистов, он относит всех, кому не сидится на месте.

– В работе с Федором Сергеевичем (субординация, разумеется) главное не стесняться. Нужно сразу предлагать идеи, которые на приходят в голову, – говорит Даша, digital-менеджер Art Pictures.

- Многие откладывают свои хорошие идеи на потом, но мы работаем совсем иначе и как бы ни было сложно, сразу пытаемся воплотить их в реальность, – говорит Денис, генеральный директор Art Pictures.

– С Федором (тут особый случай субординации) я познакомился очень давно, где-то в 1995 году. Первое, что я о нем подумал тогда, он очень веселый и очень несерьезный человек. Но это он научил меня, что нужно всегда брать на себя ответственность и творчески подходить к решению вопросов, – говорит Дмитрий Рудовский, партнер и соучредитель Art Pictures.

– Продюсер – определяется только одним: «ответственностью», – говорит сам Бондарчук, создатель Art Pictures.

Он учился на своих ошибках. И нажил множество хейтеров. Фамилия всегда требовала от него находиться на высоте. Для многих это означает быть ближе к тем, кто занимает самые высокие посты в стране. При этом Бондарчук рассказывает, что государственных денег на свой дебют получить он не мог.

«9 рота», несмотря на упреки в излишнем патриотизме, стала блокбастером, над которым шесть лет команда Art Pictures работала самостоятельно. На волне успеха фильма – о чем Бондарчук сожалеет в первую очередь – были утеряны негативы, и уже невозможно воссоздать режиссерскую версию. А в ней и актеров больше, и батальных сцен.

О чем Бондарчук сожалеет во вторую очередь (долги удалось закрыть несколько лет назад), что друзьям и партнерам пришлось разделить с ним финансовые проблемы с «Обитаемым островом» по роману Стругацких. И Александр Роднянский, и Дмитрий Рудовский оказались отважными продюсерами и соратниками – всю ответственность разделили с Федором и работают вместе до сих пор. А он по-прежнему очень любит фантастику.

− Тот период я мог бы назвать самым важным и самым сложным в своей жизни. Было невероятное очарование успехом 2005 года, выходом «9 роты»: рост индустрии, строительство кинотеатров; до 30% проката в стране составляют российские фильмы. И я говорил: мы можем все. «Опыт – религия дураков» – это моя самая любимая фраза. Мы шли своим путем. Для нас квартиры под залог и банковский кредит – это не пустые слова.

Еще одна примета времени – альтернативные источники энергии. Одним из них мог бы быть Бондарчук. И это была бы энергия людей и энергия идей.

– Я все время вспоминаю мосфильмовские времена, когда мы не просто работали – жили вместе большой командой. У нас не было ощущения, что надо вставать и идти на работу. Работа давала тебе ежедневный заряд. У меня есть желание это всем передавать. Вот говорят, вселенная Marvel (кинематографическая вселенная вымышленных персонажей комиксов Marvel. – Esquire). Я точно могу сказать, что у нас – вселенная Art Pictures.