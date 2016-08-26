Я хотел начать с Владимира Путина, но есть нечто поважнее нашего президента. Чудовищная трагедия в Италии: в сотне километров от Рима землетрясение, несколько городов в руинах, уже 250 погибших
А еще человек склонен впадать в крайности. В соседней с Италией Франции в разгаре скандал с буркини, докатившийся и до отечественных социальных сетей, где каждый стремится высказать мнение по теме. Суть такова: пару недель назад сперва в Каннах, потом в Ницце, а затем и еще в дюжине городов на Лазурном берегу местные власти запретили носить буркини — мусульманскую разновидность очень закрытого купальника, больше похожего на гидрокостюм. Теперь законы вступают в силу. На неделе полицейские буквально заставили девушку снять буркини
Теперь все же перейдем к Путину. Присказка про злых бояр и доброго царя как памятка для начинающих в российской политике изрядно утомила еще много лет назад, но все еще остается актуальной. С Путиным, как с вселенским арбитром космической справедливости, хотят поговорить все. Но путь к нему сложен и тернист — подобно Фродо, преодолевающему препятствия на пути к жерлу горы в Мордоре, едут к Путину, натыкаясь на полицию и ОМОН, кубанские трактористы
Лично с Путиным хотел поговорить еще один человек — бизнесмен Арам Петросян, который с муляжом бомбы захватил отделение банка на Большой Никитской в Москве. Он недавно обанкротился и выяснил, что в России это бывает сопряжено с разного рода несправедливостями. Позже Петросян всех заложников отпустил и сдался. Следствию рассказал, что никого убивать не хотел, но, видимо, его теперь посадят довольно надолго, несмотря на то что лидер «Партии роста» Борис Титов назвал его жертвой несовершенной системы и даже назначил
Кстати, о партиях. Наконец стартовала предвыборная кампания. Более гиблое время, чем середина августа, для этого трудно было придумать. По телевизору крутят ролики всех, кто будет в бюллетене, включая недавнюю несистемную оппозицию, — и ничего, небо не падает на землю. Дебаты пока запомнились только одним смешным эпизодом. Михаил Касьянов припомнил, как Путин на одной из прямых линий сказал россиянам: «Зачем вам машины, если у вас нет дорог», — чем вызвал ропот среди всех соперников и возражения со стороны ведущего Дмитрия Щугорева
Но вообще никто на выборах особо стараться не хочет. Ни власть, ни оппозиция. Пенсии повышать под выборы передумали. Индексацию заменили смешной разовой выплатой, которую дадут в январе 2017 года. Выдадут пять тысяч рублей
И только от астрономов на этой неделе пришли хорошие новости. У ближайшей к нашему Солнцу звезды — Проксима Центавра — нашли экзопланету Проксима-бета земного типа, которая расположена в теоретически обитаемой зоне