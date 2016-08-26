Я хотел начать с Владимира Путина, но есть нечто поважнее нашего президента. Чудовищная трагедия в Италии: в сотне километров от Рима землетрясение, несколько городов в руинах, уже 250 погибших [1] . Человек все еще внезапно смертен.

А еще человек склонен впадать в крайности. В соседней с Италией Франции в разгаре скандал с буркини, докатившийся и до отечественных социальных сетей, где каждый стремится высказать мнение по теме. Суть такова: пару недель назад сперва в Каннах, потом в Ницце, а затем и еще в дюжине городов на Лазурном берегу местные власти запретили носить буркини — мусульманскую разновидность очень закрытого купальника, больше похожего на гидрокостюм. Теперь законы вступают в силу. На неделе полицейские буквально заставили девушку снять буркини [2] . Правозащитники бьют тревогу, а продажи ненароком разрекламированных буркини во Франции тем временем выросли на 200% [3] .

Теперь все же перейдем к Путину. Присказка про злых бояр и доброго царя как памятка для начинающих в российской политике изрядно утомила еще много лет назад, но все еще остается актуальной. С Путиным, как с вселенским арбитром космической справедливости, хотят поговорить все. Но путь к нему сложен и тернист — подобно Фродо, преодолевающему препятствия на пути к жерлу горы в Мордоре, едут к Путину, натыкаясь на полицию и ОМОН, кубанские трактористы [4] . Они новые дальнобойщики, даже едут они на ту же стоянку в Химках, где стояли зимой водители большегрузов. Похоже, что не доедут: слишком уже замотивированы сотрудники правоохранительных органов на противодействие мятежникам [5] . А трактористы всего лишь хотели рассказать правду президенту лично. Ведь как вы, наверное, догадываетесь, правду от него скрывают.

Лично с Путиным хотел поговорить еще один человек — бизнесмен Арам Петросян, который с муляжом бомбы захватил отделение банка на Большой Никитской в Москве. Он недавно обанкротился и выяснил, что в России это бывает сопряжено с разного рода несправедливостями. Позже Петросян всех заложников отпустил и сдался. Следствию рассказал, что никого убивать не хотел, но, видимо, его теперь посадят довольно надолго, несмотря на то что лидер «Партии роста» Борис Титов назвал его жертвой несовершенной системы и даже назначил [6] с ним встречу в СИЗО.

Кстати, о партиях. Наконец стартовала предвыборная кампания. Более гиблое время, чем середина августа, для этого трудно было придумать. По телевизору крутят ролики всех, кто будет в бюллетене, включая недавнюю несистемную оппозицию, — и ничего, небо не падает на землю. Дебаты пока запомнились только одним смешным эпизодом. Михаил Касьянов припомнил, как Путин на одной из прямых линий сказал россиянам: «Зачем вам машины, если у вас нет дорог», — чем вызвал ропот среди всех соперников и возражения со стороны ведущего Дмитрия Щугорева [7] . После рекламы Щугорев сообщил зрителям, что редакторы проверили прямые линии и не нашли таких слов Владимира Путина. Ирония не столько в том, что запись действительно сохранилась в интернете [8] , сколько в том, что одним из помощников ведущих на той прямой линии был сам Щугорев.

Но вообще никто на выборах особо стараться не хочет. Ни власть, ни оппозиция. Пенсии повышать под выборы передумали. Индексацию заменили смешной разовой выплатой, которую дадут в январе 2017 года. Выдадут пять тысяч рублей [9] — видимо, чтобы сходить за продуктами для новогоднего стола. И то правительство пока признается [10] , что не понимает, где взять 200 миллиардов рублей на эту разовую выплату.