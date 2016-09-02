Начать нужно с… выборов, которые, если вы забыли, будут в России через две с небольшим недели. Хочется, да колется. Потому что из всего потока новостей на эту тему за неделю вспоминается лишь то, что блогер Мальцев от партии вроде бы народной свободы назвал во время телевизионных дебатов Владимира Жириновского евреем [1] , за что так неловко, что и говорить об этом больше не хочется.

Неловкость — главное чувство, которое испытываешь от всего, что связано с предстоящим скоро волеизъявлением. «Левада-Центр» фиксирует резкое снижение рейтингов «Единой России" [2] и Дмитрия Медведева, но неловко от того, что понимаешь, что ничего это принципиально не изменит. По телевизору идет неловкая реклама, где вроде бы оппозиция критикует власть (да так, что не критикуют президента — это особый талант). У всех станций метро в Москве стоят кубы коммунистов, яблочников и всех прочих — неловкая пародия на кубы Навального времен мэрской кампании 2013 года.

Ну а наглядной иллюстрацией того, куда заводят подобные политические неловкости, стали новости из солнечного, как говорили в СССР, Ташкента. Не очень, наверное, хорошо шутить так про инсульт, но тамошний президент Ислам Каримов, успевший возглавить республику еще даже на излете Союза, стал президентом Шредингера. То есть он вроде бы жив, но вместе с тем, похоже, и мертв. (Несколько часов назад Interfax развеял сомнения — все-таки мертв).

Дело в том, что независимые среднеазиатские медиа (да, такие существуют) сообщили о его смерти [3] . Официальные узбекские власти до сих пор этого не подтвердили, но, с другой стороны, они не предъявляют публике живого Каримова. В некотором смешении и Москва: государственные агентства рассказывают, что к Каримову вылетели специалисты из НИИ нейрохирургии имени Бурденко, а президент Путин даже направил на его имя поздравление с днем независимости республики. Блогеры отшутились тут по‑черному: не планируется ли двусторонняя встреча. Впрочем, Средняя Азия недолго занимала блогеров на минувшей неделе. Поговорили-поговорили — и ладно. Гораздо больше их занимали междусобойчики — про феминизм и, конечно, секс со школьницами.

Феминизм в сто двадцать восьмой раз реактуализировался после того, как Василий Уткин объявил о наборе в свою школу футбольных телекомментаторов и уточнил, что речь идет только о молодых людях. Девушкам же он отказал в праве научиться рассказывать о «красно-белых» и прочем «Амкаре" [4] . Разгорелся скандал, после которого Уткин пояснил, что просто не хотел тратить деньги и время впустую, вместо того чтобы дать шанс талантливым парням. Следует ли из этой истории вывод? Нет, из нее не следует никакого вывода. Потому что, пока в стране нет базовых политических институтов вроде честных выборов или свободной прессы, разговоры о гендерной дискриминации выглядят так, будто шедший по Алтуфьеву человек средних лет без особых примет сошел с ума посреди бела дня и решил, что теперь он живет в штате Вермонт.

Еще один скандал недели тоже пришел из фейсбука журналиста Екатерины Кронгауз [5] , которая рассказала о том, что в одной московской школе уволили учителя, который встречался с ученицами, причем делал он это последние 16 лет. В тексте не было ни имени, ни номера школы, но скоро стало известно, что речь шла о легендарной пятьдесят седьмой школе, где учатся дети многих семей из столичной интеллигенции, если так можно выразиться. Имя учителя тоже нашли. С одной стороны, поднялась волна возмущения и посыпались со всех сторон рассказы о похожих случаях в других учебных заведениях, но с другой — нашлись и те, кто просил не устраивать кампанию против школы. В итоге травлю устроили телеканал Life и сайт «Вести.ру», но именно по мотивам этих малодушных высказываний — смотрите, мол, какова эта либеральная интеллигенция на самом деле.

Ну а кончилась история с пятьдесят седьмой школой предсказуемо: Следственный комитет завел дело [6] . А попутно общество выяснило, что для многих неочевидным был ответ на вопрос, можно ли заниматься сексом со школьницами, если им больше 16 лет. Вспомнили даже давнишнее интервью главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, где он (внезапно) тоже признавался в подобном грехе в бытность свою учителем истории в школе. Гораздо меньше резонанса вызвала на неделе публикация «Ведомостей» о строящемся в Барвихе особняке главы «Роснефти» Игоря Сечина [7] . Сечин уже привычно подал в суд на газету (совсем недавно он подал иск на «Новую» за расследование о яхте, предположительно принадлежащей его супруге Ольге). Но все это не волновало широкую публику. Ну и правда, кого может удивить роскошный коттедж Сечина в Подмосковье.