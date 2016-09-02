Начать нужно с… выборов, которые, если вы забыли, будут в России через две с небольшим недели. Хочется, да колется. Потому что из всего потока новостей на эту тему за неделю вспоминается лишь то, что блогер Мальцев от партии вроде бы народной свободы назвал во время телевизионных дебатов Владимира Жириновского евреем
Неловкость — главное чувство, которое испытываешь от всего, что связано с предстоящим скоро волеизъявлением. «Левада-Центр» фиксирует резкое снижение рейтингов «Единой России"
Ну а наглядной иллюстрацией того, куда заводят подобные политические неловкости, стали новости из солнечного, как говорили в СССР, Ташкента. Не очень, наверное, хорошо шутить так про инсульт, но тамошний президент Ислам Каримов, успевший возглавить республику еще даже на излете Союза, стал президентом Шредингера. То есть он вроде бы жив, но вместе с тем, похоже, и мертв. (Несколько часов назад Interfax развеял сомнения — все-таки мертв).
Дело в том, что независимые среднеазиатские медиа (да, такие существуют) сообщили о его смерти
Феминизм в сто двадцать восьмой раз реактуализировался после того, как Василий Уткин объявил о наборе в свою школу футбольных телекомментаторов и уточнил, что речь идет только о молодых людях. Девушкам же он отказал в праве научиться рассказывать о «красно-белых» и прочем «Амкаре"
Еще один скандал недели тоже пришел из фейсбука журналиста Екатерины Кронгауз
Ну а кончилась история с пятьдесят седьмой школой предсказуемо: Следственный комитет завел дело
А закончить хочется философской новостью из мира прогресса, науки и технологий. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал