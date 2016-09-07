ВУПСЯН, организатор соревнований по ничегонеделанию Space Out Competition в Сеуле, Южная Корея:

1 ___________

Далее Как освоить навыки древолазанья Далее Как построить шалаш как у Ленина Несколько лет назад у меня диагностировали синдром эмоционального выгорания. Он проявлялся в том, что я начинала страшно нервничать в минуты, когда ничего не делала, это плохо сказывалось и на работе, и на моем самочувствии. Я решила объединить людей, которые страдают тем же синдромом, и вместе научиться ничего не делать — так в 2014 году появились соревнования по безделью. Если вы замечаете за собой, что не можете завершить ни одного дела и все время на нервах, вам тоже стоит попрактиковаться в этом занятии.

2 ___________

Сконцентрироваться на ничегонеделании с непривычки трудно, нужно постоянно тренироваться. Для начала выберите удобную позу и отключитесь от всего: ограничений нет, главное — расслабиться и не слишком ерзать на месте, это отвлекает. Если забыть о делах по щелчку не получается, попросите кого-нибудь сделать вам легкий массаж, у нас на соревнованиях его делают всем желающим, и это работает. Я советую начинать с 10−15 минут безделья в день, а затем постепенно увеличивать время. Возможно, поначалу вам даже понадобится будильник, чтобы не проверять оставшееся время каждую секунду.

3 ___________

На нашем соревновании действуют строгие правила, все-таки это в какой-то степени спорт. Нельзя смотреть на часы, нельзя спать, пользоваться телефоном, играть в игры, смеяться над шутками комментатора, который описывает происходящее. Если судьи и зрители заподозрили, что вы слишком задумались о делах, вам предъявят желтую карточку. Заподозрят дважды — красная карточка и дисквалификация. В домашних условиях, разумеется, не возбраняется думать о чем угодно, но это вам же не пойдет на пользу: лучше считайте окна в доме напротив, пойте про себя, а если очень хочется, вздремните — не нужно насильно заставлять себя бодрствовать.

4 ___________

Победителем нашего конкурса становится тот, кто продержится, бездельничая, 90 минут. До финала доходят далеко не все: многие не могут расслабиться больше чем на час. Сложнее всего перестать постоянно проверять смартфон, но лучше постараться на время о нем забыть — тревожные мысли учащают пульс, а ровный пульс — это очень важно для ничегонеделания. Помните, что хороший перерыв повышает трудоспособность, поэтому не стесняйтесь регулярно практиковать ничегонеделание не только дома, но и на работе.