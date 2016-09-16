Главным событием недели для всех нас стала блокировка порноресурсов Porhhub и YouPorn. Сделал это Роскомнадзор [1] по решению бутурлиновского районного суда Воронежской области (Бутурлиновка — город районного подчинения с населением 25 тысяч человек. — Esquire). Pornhub попробовал [2] обратить все в шутку: предложил цензорам премиум-аккаунт за отмену блокировки, но те ответили с максимальной серьезностью, что демография — это вам не коммодитиз (в сторону заметим, что фраза эта звучит как промоакция новой книги Виктора Пелевина [3] .

Как это всегда бывает с запретами, а их у нас было уже немало, социальные сети переполнились шутниками и революционерами, кричащими «доколе!» и призывавшими народ постоять за родную порнографию.

Кроме блокировки порно на неделе было еще несколько очевидных мишеней для сетевых юмористов. Это, конечно, полковник Дмитрий Захарченко [4] и его миллиарды, которые хранились в разных валютах наличными в нежилой квартире. История с ним растянулась на всю неделю — слишком уж много подробностей: тут и то, что он высокопоставленный антикоррупционер, и то, что деньги и активы потом нашли у его сестры и отца, и то, что он мог быть связан с очень большими откатами нефтегазовых компаний.

Под конец недели появился еще несколько форсированный мем про уточку главы правительства Дмитрия Медведева. Фонд Навального заявил, что нашел [5] его секретную дачу на территории в 80 га, обнесенной высоким забором. На аэросъемке виден домик для птиц в пруду, который, собственно, и был подписан как «домик для уточки» — последовали шутки про «утиные истории», которые продолжают тему собак Шувалова.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова подробно прокомментировала [6] обвинения ФБК. По ее словам, дом этот принадлежит друзьям премьера, у которых тот останавливался несколько раз.

Кстати, о друзьях. В прошедшие выходные Путин и Медведев отправились отдохнуть в Новгородскую область. На небольшом острове на озере Ильмень они посетили первую каменную церковь, построенную на Руси после нашествия монголо-татар. А выйдя из церкви, совершенно случайно наткнулись на рыбаков [7] , с которыми и съели уху из судака. Мы, конечно, все верим, что ФСО предварительно не зачищала пустынный остров и прилегающую к нему акваторию от посторонних лиц, а также что эти люди в новеньких оранжевых спецовках и правда рыбаки, и у них просто случайно были заготовлены двадцать идеальных пеньков для ужина.

И это еще не все про Медведева. У премьера на неделе был день рождения. И Владимир Путин внезапно подарил [8] ему картину «В цеху», пояснив, что она соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сейчас занимается.

А теперь о силовиках, с которыми в последнее время каждую неделю что-то происходит. Вот и на этой что-то неладное творилось вокруг Следственного комитета. Сначала гражданское общество почти победило официального представителя СК Владимира Маркина. Несколько журналистов обвинили его в копировании своих текстов в книге «Самые громкие преступления XXI века в России»: журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова и корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов рассказали, что Маркин заимствовал их тексты об убийстве Анны Политковской. В ответ на это Владимир Маркин назвал Прусенкову неизвестной и ненужной «журналистишкой», но потом совершенно неожиданно принес извинения.

Впоследствии собеседник РБК, близкий к одному из управлений ФСБ, рассказал, что близится отставка Маркина [9] , а также что сразу после выборов Александр Бастрыкин покинет [10] пост председателя Следственного комитета. Что ж, осталось совсем недолго, так что посмотрим.

Кстати, таким образом мы вспомнили, что совсем скоро выборы, с которыми частично связана еще одна новость, которую можно охарактеризовать как редкий пример цеховой солидарности. На неделе руководители ВЦИОМ и ФОМ написали [11] открытое письмо с просьбой пересмотреть недавнее решение о признании «Левада-Центра» иностранным агентом, пояснив, что это удар по социологии в России в целом.

Ну и под конец немного лайфстайла. Продолжается скандал вокруг самовоспламеняющихся самсунгах. На неделе российские авиакомпании Аэрофлот и S7 предупредили [12] пассажиров об опасности взрыва аккумуляторов Samsung Galaxy Note 7 и попросили отключать их во время полета.

Режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру в фильме «Рай», а Николай Басков спел [13] на закрытии «Новой волны» в костюме покемона.

И еще одна грустная новость из мира культуры и современного искусства. Журналист «Свободы» разыскал [14] в лагере для беженцев в Европе основателя арт-группы «Война» Олега Воротникова, больше известного как Вор. Он нелегально живет в Евросоюзе с женой и детьми. За прошедшие пять лет Вор пересмотрел свои политические взгляды и теперь поддерживает Путина и присоединение Крыма, а с либеральными изданиями общаться не хочет…

И вместо постскриптума ответим на вопрос «Когда все это кончится?». Точно не раньше марта 2017 года. На неделе Евросоюз продлил санкции до этого срока.