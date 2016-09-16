Главным событием недели для всех нас стала блокировка порноресурсов Porhhub и YouPorn. Сделал это Роскомнадзор
Как это всегда бывает с запретами, а их у нас было уже немало, социальные сети переполнились шутниками и революционерами, кричащими «доколе!» и призывавшими народ постоять за родную порнографию.
Кроме блокировки порно на неделе было еще несколько очевидных мишеней для сетевых юмористов. Это, конечно, полковник Дмитрий Захарченко
Под конец недели появился еще несколько форсированный мем про уточку главы правительства Дмитрия Медведева. Фонд Навального заявил, что нашел
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова подробно прокомментировала
Кстати, о друзьях. В прошедшие выходные Путин и Медведев отправились отдохнуть в Новгородскую область. На небольшом острове на озере Ильмень они посетили первую каменную церковь, построенную на Руси после нашествия монголо-татар. А выйдя из церкви, совершенно случайно наткнулись на рыбаков
И это еще не все про Медведева. У премьера на неделе был день рождения. И Владимир Путин внезапно подарил
А теперь о силовиках, с которыми в последнее время каждую неделю что-то происходит. Вот и на этой что-то неладное творилось вокруг Следственного комитета. Сначала гражданское общество почти победило официального представителя СК Владимира Маркина. Несколько журналистов обвинили его в копировании своих текстов в книге «Самые громкие преступления XXI века в России»: журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова и корреспондент «Коммерсанта» Илья Барабанов рассказали, что Маркин заимствовал их тексты об убийстве Анны Политковской. В ответ на это Владимир Маркин назвал Прусенкову неизвестной и ненужной «журналистишкой», но потом совершенно неожиданно принес извинения.
Впоследствии собеседник РБК, близкий к одному из управлений ФСБ, рассказал, что близится отставка Маркина
Кстати, таким образом мы вспомнили, что совсем скоро выборы, с которыми частично связана еще одна новость, которую можно охарактеризовать как редкий пример цеховой солидарности. На неделе руководители ВЦИОМ и ФОМ написали
Ну и под конец немного лайфстайла. Продолжается скандал вокруг самовоспламеняющихся самсунгах. На неделе российские авиакомпании Аэрофлот и S7 предупредили
Режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру в фильме «Рай», а Николай Басков спел
И еще одна грустная новость из мира культуры и современного искусства. Журналист «Свободы» разыскал
И вместо постскриптума ответим на вопрос «Когда все это кончится?». Точно не раньше марта 2017 года. На неделе Евросоюз продлил санкции до этого срока.