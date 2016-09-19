Каролина, польская цыганка. Каролина сбежала из родительского дома в другом районе Польши к своему возлюбленному Алексу, одному из обитателей вроцлавских трущоб.
Вроцлав, Польша
Флорика (в центре) и ее дети в их бараке на окраине города.
Мындра, польская цыганка.
Один из глав табора на своей машине.
Цыган с пойманной крысой. Крысы — одна из главных проблем трущоб, в которых живет местный табор, — они нападают на жилье по ночам и портят запасы еды.
Пожар, устроенный поляками, чтобы напугать обитателей табора. Среди местных жителей цыгане заведомо считаются ворами, попрошайками и мошенниками, что периодически вызывает вспышки агрессии против них.
Цыганский младенец в сумке из Ikea.
Цыганский мальчик позирует в маске.
Место в таборе для просушки одежды.
Внутреннее убранство одного из цыганских бараков во Вроцлаве.
Цыганская семья у себя дома.
Вроцлав, Польша.
Постель в бараке.
Обитатели табора копают яму для мусора.
Барак польских цыган. Обычно барак строится за один день.
Цыганская женщина спит на земле.