Через 20 лет заниматься сексом для зачатия ребенка будет не принято — такой прогноз дал профессор Стэнфордского университета Генри Грили в своей новой книге «Конец секса и будущее человеческой репродукции». Хотя в мире живут миллионы людей, появившихся на свет с помощью экстракорпорального , эта процедура остается дорогой, сложной и не полностью безопасной. В будущем схема, по мнению Грили, будет выглядеть так.

У одного партнера берут образец спермы, у другого — несколько клеток кожи. Благодаря технологии клеточного из них получают сотню яйцеклеток и оплодотворяют их (при этом сперматозоиды тоже можно создать из клеток кожи, а значит партнеры могут быть одного пола). Затем у каждого эмбриона полностью прочитывают геном. Часть из них окажется носителями опасных генетических мутаций, некоторые будут иметь хромосомные нарушения, остальные можно рассортировать по разным параметрам: пол, цвет глаз, особенности характера. Родители смогут выбрать любого, чтобы подсадить его в полость матки.

Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) доступна в рамках ЭКО и : перед подсаживанием эмбрионов их могут проверить на хромосомные аномалии и отдельные мутации, вызывающие моногенные заболевания. Но полную расшифровку генома не делают — пока это дорого. В будущем ПГД станет дешевой или вовсе бесплатной, уверен Грили: государству и страховым компаниям выгоднее оплатить эту процедуру, чем после рождения лечить детей с серьезными заболеваниями. Количество последних резко уменьшится. Процедура станет рутинной, а людей, которые предпочтут зачатие по старинке, будут считать просто безответственными.

Или, напротив, слишком ответственными, ведь данная технология вызывает лавину моральных, этических и законодательных вопросов. Что делать с тем, что родителем можно будет стать неосознанно (кто-то незаметно получит кусочек кожи или возьмет клетки у ребенка или умершего человека)? Кто будет определять, по каким параметрам можно выбирать эмбрионов? Как быть с чувствами людей, которые уже родились с генетическими патологиями и кого общество только-только начало включать в свои ряды? Этими и другими вопросами Генри Грили советует озаботиться заранее: технологии проникают в нашу жизнь незаметно, и потом может быть слишком поздно.