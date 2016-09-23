Бывают такие дни, недели, месяцы и даже, наверное, годы, когда хочется не рассказывать о новостях, а шутить, показывать видео с красной пандой, собирать мемы из интернета или создавать новые, до хрипоты спорить о беспилотных машинах и вообще о будущем, но, к сожалению, сегодня мы не можем себе этого, позволить. Наш обзор новостей, конечно, не боевой листок партизанской организации и не радиостанция «Поттеровский дозор» во времена магической диктатуры Волдеморта; но перечисления главных событий пунктирной линией вполне достаточно, чтобы нарисовать картину более пасмурную, чем холодное московское небо.

Началось все, конечно, с выборов. Все шло неплохо на протяжении лета, в том смысле, что никто особенно не следил за ходом этой так называемой кампании. Однако ближе к дню «икс» — 18 сентября — откуда-то взялись ложные надежды. Кто-то поверил, что сможет провести в думу «Яблоко», чего не было уже 17 лет. Кто-то, полагаясь на распространяемые слухи с ссылкой на осведомленные источники в администрации, был уверен, что человек пять или даже десять из одномандатников-демократов пройдут непременно, потому что на то есть высшая воля Вячеслава Володина.

Политическое похмелье на следующее утро выглядело так: самая низкая явка в новейшей истории России, чуть меньше 48 процентов, а в думе все те же четыре партии, но с другим раскладом сил: «Единая Россия» получила благодаря новой смешанной схеме «одномандатники + партийные списки» 343 мандата. Конституционное большинство у единороссов уже случалось (на скучных выборах 2007 года), но так много еще не было никогда. Остальные фракции — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» соответственно — ужались. Еще прошли три одномандатника, среди которых бывший единоросс, а также лидер партии «Родина» и руководитель федерального политкомитета «Гражданской платформы», но это детали.

Центризбирком признал [1] выборы действительными и состоявшимися. Результаты отменили на девяти участках, завели даже демонстративно несколько уголовных дел. О каруселях и вбросах в сам день выборов массово сообщали наблюдатели на избирательных участках, а потом их «нашли» и математики. К примеру, разложив данные голосования на кривой Гаусса, уже известной многим по митингам на Болотной и Сахарова, физик Сергей Шпилькин пришел [2] к выводу, что «чистый вброс» по стране мог составить до 45 процентов голосов за «Единую Россию».

В Москве и Петербурге, кстати, на этот раз и правда не было массовых фальсификаций, но из-за предельно низкой явки оппозиционные кандидаты не смогли пройти по одномандатным округам. Зато за «Единую Россию» в столице проголосовал лишь каждый двенадцатый избиратель, если это, конечно, вдруг кого-то может обрадовать.

И еще о математике. Журналисты Slon.ru обнаружили [3] аномальные результаты голосования в Саратовской области — на родине Вячеслава Володина. Там более чем на ста участках «Единая Россия» получила идентичный до долей процента результат: 62,2 процента. В избиркоме отговорились, что это, мол, математическое совпадение, ничего такого. В любом случае жалоб с этих участков нет, а прецедентов отмены выборов по сугубо математическим выкладкам в России еще не было и пока не предвидится.

Впрочем, сами выборы были бы только половиной беды; куда хуже то, что за ними последовало, а события там одно красноречивее другого. Для начала президент Путин прокомментировал итоги голосования недвусмысленным намеком: «Результаты голосования — это еще и реакция наших граждан на попытки внешнего давления на Россию, угрозы, санкции, попытки раскачать ситуацию изнутри».

В новую думу из Петербурга переезжает одиозный питерский депутат Виталий Милонов, которого, как оказалось, рано сдавать в утиль. Милонов уже пообещал [4] за год вывести аборты из полисов обязательного медицинского страхования. Словом, не подкачал. Другой уже культовый персонаж — Яровая — тоже в новой думе. Она, кстати, получила от Путина благодарность за законотворческую деятельность. Да-да, благодарность. Но это еще не все: по данным деловых газет, вскоре она может возглавить [5] Конституционный комитет и будет заниматься нашими правами и свободами. Стоит, правда, оговориться, что по другим данным этот пост прочат бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской. И она тоже в думе, да.

Судя по всему, переедет [6] на Охотный ряд из администрации президента и сам архитектор триумфальной победы «Единой России» Вячеслав Володин. Про это слухи ходили давно. Мол, ему сказали: сам выбрал, сам и руководи. Володину прочат пост спикера. Его же предшественник на этом посту Сергей Нарышкин возглавит [7] Службу внешней разведки. По телевизору Путин выразил надежду, что избиратели простят ему отказ от мандата. Кадровые пятнашки надо закрыть: бывший глава СВР Фрадков и некогда премьер вообще (кто теперь об этом помнит?) возглавит совет директоров РЖД. Неисповедимы, конечно, кадровые пути в путинской России. Сегодня ты премьер, завтра разведчик, а потом и вовсе железнодорожник.

Ну и напоследок еще несколько поднимающих настроение новостей. ФСБ планирует вместе с министерством связи дешифровать весь интернет-трафик, а, значит, не только читать все ваши сообщения, но и даже банковские переводы.