Если попытаться уложить итоги этой недели в одно предложение, то оно будет выглядеть так: мракобесие (также известное как новое Средневековье, наш Иран и православный «Талибан») вроде бы активно наступает по всем фронтам, а вроде бы и нет, так как, куда ни ткни, всюду оказывается грубо сделанной административной подделкой, как если бы хунвейбинов играли актеры плохого провинциального драмтеатра.
И примеров тому предостаточно. Прежде всего, это история вокруг выставки фотографий Джока Стерджеса «Без смущения» в Москве, которую общественная организация «Офицеры России» самочинно попыталась сначала заблокировать
Закончилась же история с ню-выставкой Стерджеса максимально стыдно для всех сторон. Центр фотографии братьев Люмьер заявил, что у них нет никаких претензий к хулиганью, перекрывшему вход в галерею. А член Общественной палаты Антон Цветков и вовсе пустился
Радоваться, правда, рано. Всего через пару дней произошло новое нападение
Похожая по драматургии «шаг вперед — полшага назад» дискуссия шла на неделе о бэби-боксах — специально оборудованных местах, куда можно подбросить нежеланного ребенка. Елена Мизулина, ведущая с ними давнюю борьбу, рассказала, что инициатива о запрете бэби-боксов получила поддержку правительства, но через пару дней анонимный, но авторитетный источник в Белом доме это дело опроверг
Сюда же стоит отнести о дискуссию об абортах. Патриарх Кирилл буквально взорвал
Впрочем, наша диванная оппозиция из фейсбука ругает партию и правительство дежурно и постоянно, а вот The New York Times делает это не каждый день. На это неделе влиятельная американская газета вышла с колонкой
Не самые приятные для Путина заголовки последовали и после публикации в Нидерландах доклада Международной группы следователей, из которого следует, что малайзийский самолет MH17 был сбит ракетой «Бук», доставленной из России на Украину. Запуск произошел с территории рядом с украинским селом Первомайск, которое находилось в июле 2014 года под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, после чего пусковая установка была возвращена в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью
Ну и едва ли президента порадовало расследование
В остальном же в России продолжается показная борьба с коррупцией. В Москве задержали по подозрению в получении взятки главу столичного управления Ространснадзора. Из Монако пытались достать бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова, который бежал из страны. Трудно сказать, по какой причине правящий князь Монако Альбер II спас Беджамова
К чисткам отнесем и задержание
И под конец еще две не слишком ободряющие новости: Россия заняла