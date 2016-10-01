Если попытаться уложить итоги этой недели в одно предложение, то оно будет выглядеть так: мракобесие (также известное как новое Средневековье, наш Иран и православный «Талибан») вроде бы активно наступает по всем фронтам, а вроде бы и нет, так как, куда ни ткни, всюду оказывается грубо сделанной административной подделкой, как если бы хунвейбинов играли актеры плохого провинциального драмтеатра.

И примеров тому предостаточно. Прежде всего, это история вокруг выставки фотографий Джока Стерджеса «Без смущения» в Москве, которую общественная организация «Офицеры России» самочинно попыталась сначала заблокировать [1] , а потом и вовсе закрыть с подачи нового омбудсмена и разъяренных российских блогеров-педофилов. Эти так называемые «офицеры» похожи были скорее на вейперов и веганов, чем на имперских штурмовиков, так как топтать свободу самовыражения эти юнцы заявились в модных кроссовках и джинсах.

Закончилась же история с ню-выставкой Стерджеса максимально стыдно для всех сторон. Центр фотографии братьев Люмьер заявил, что у них нет никаких претензий к хулиганью, перекрывшему вход в галерею. А член Общественной палаты Антон Цветков и вовсе пустился [2] в пространные оправдания: дескать, меня ввели в заблуждение блогеры, и надо бы их проверить прокуратуре, а на выставке все хорошо. «Омбудсматушка» поступила проще и удалила свой пост в фейсбуке.

Радоваться, правда, рано. Всего через пару дней произошло новое нападение [3] . Теперь на выставку фотографий о войне в Донбассе, которая проходит в Сахаровском центре.

Похожая по драматургии «шаг вперед — полшага назад» дискуссия шла на неделе о бэби-боксах — специально оборудованных местах, куда можно подбросить нежеланного ребенка. Елена Мизулина, ведущая с ними давнюю борьбу, рассказала, что инициатива о запрете бэби-боксов получила поддержку правительства, но через пару дней анонимный, но авторитетный источник в Белом доме это дело опроверг [4] .

Сюда же стоит отнести о дискуссию об абортах. Патриарх Кирилл буквально взорвал [5] интернет новостью о том, что он подписал петицию об их запрете в России. Его пресс-представителю пришлось потом еще два дня разъяснять, что речь шла о позиции Кирилла как гражданина, а церковь в целом лишь выступает [6] за вывод оплаты абортов из обязательной медицинской страховки (ОМС). То есть, сделала вывод либеральная общественность, аборты смогут себе позволить лишь богатые; вкупе с возможной отменой бэби-боксов это даст фантастический результат.

Впрочем, наша диванная оппозиция из фейсбука ругает партию и правительство дежурно и постоянно, а вот The New York Times делает это не каждый день. На это неделе влиятельная американская газета вышла с колонкой [7] о том, что Владимир Путин построил «государство вне закона». В тексте идет речь и про Украину, и про Сирию, но в первую очередь, конечно, про Сирию. В результате без того натянутые отношения между Москвой и Вашингтоном обострились до предела. Стороны обменялись взаимными обвинениями в помощи террористам и находятся на грани полного разрыва отношений. Для любителей паниковать добавим сюда же новость о том, что на неделе московские власти отчитались: все бомбоубежища [8] столицы приведены в полную готовность.

Не самые приятные для Путина заголовки последовали и после публикации в Нидерландах доклада Международной группы следователей, из которого следует, что малайзийский самолет MH17 был сбит ракетой «Бук», доставленной из России на Украину. Запуск произошел с территории рядом с украинским селом Первомайск, которое находилось в июле 2014 года под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, после чего пусковая установка была возвращена в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью [9] BBC не смог внятно прокомментировать результаты этого расследования.

Ну и едва ли президента порадовало расследование [10] телеканала «Дождь» про друга его детства Петра Колбина, который вдруг оказался мультимиллионером из списка Forbes, составив свое огромное состояние на нефтяном бизнесе. Такая вот выдалась непростая неделя.

В остальном же в России продолжается показная борьба с коррупцией. В Москве задержали по подозрению в получении взятки главу столичного управления Ространснадзора. Из Монако пытались достать бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова, который бежал из страны. Трудно сказать, по какой причине правящий князь Монако Альбер II спас Беджамова [11] от возвращения на родину.

К чисткам отнесем и задержание [12] Александра Шпрыгина и фактический разгон возглавляемого им Всероссийского объединения болельщиков. Отметим, что именно Шпрыгина западная пресса обвиняла в организации беспорядков на чемпионате Европы во Франции.