Мы все чаще реагируем на сообщение или отвечаем стикерами, эмодзи, смайликами или демотиваторами, а не словами и предложениями. Общество все больше поощряет проявление эмоциональных откликов. Наиболее распространенный из них — умиление — собой, детьми, животными, мультипликационными персонажами, другими людьми, которые чему-то, в свою очередь, тоже умиляются. Даже политики заводят твиттеры и инстаграмы, где общаются при помощи эмодзи, а Путин фотографируется в обнимку с коалой. Этот признак нашей эпохи указывает на слабость политических ориентиров и общую усталость от идеологий.

Умиление — неэротическое чувство, которое также может служить ответом на сексуализацию общества потребления. Умиление детьми в таком случае противопоставляется детской порнографии и педофилии. С философской точки зрения умиление — чувство, сближающее человека с мирозданием. Так считал исламский богослов XII века . В истории культуры умиление впервые проявляется как добродетель в религиозном контексте. Например, икона — Мадонна, которая касается щекой младенца Иисуса, — есть и в русской, и в западной иконографии. Однако, сближая с мирозданием, умиление и примиряет нас с ним, устраняет желание радикального изменения нашего в нем статуса. Отчасти по этой причине классические философы Просвещения (Иммануил Кант, Адам Смит и Эдмунд Бёрк) относились к умилению осторожно. Они считали, что без правильной и разумной «настройки» на связь между красотой и правдой умиление останавливает развитие человека, притупляя его разум. Человек в своем самообразовании должен пройти стадии от умиления к формированию красоты, добра и правды, к участию в цивилизационных процессах.

Почему же сегодня мы идем в обратном направлении? Умиление — эмоция с очень низким порогом входа. Не каждый считает себя компетентным участником политического диалога, но каждый может оценить коалу. Кроме того, умиление не предполагает сравнения одного объекта с другим, поэтому бесконфликтно. Теодор Адорно, представитель критической теории, вероятно, сказал бы, что, умиляясь с помощью технологий, мы из производителей и потребителей превращаем себя в товар. С другой стороны, универсальность эмодзи или глобальный интерес к кошкам, во‑первых, позволяет нам ощутить себя человечеством вне языковых или гендерных границ. А во-вторых, учит выражать нечеткие суждения. Предположим, я согласна со словами какого-то политика, но в душе ему не доверяю. В таком случае, вместо «да» или «нет» я смогу ответить, например, пандой. В таких ситуациях эмоциональный отклик сможет послужить хорошей вакциной от популизма.