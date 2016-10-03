ВЛАДИМИР ВАРНАВА: «Когда мне было 5 лет, папа принес домой кассету Майкла Джексона. Так я начал танцевать. Наша семья жила в Зауралье, в городе Кургане, и родители отвели меня в местный театр детского современного танца «Алиса». Мои педагоги оказались яркими и смелыми люди, и я попал в правильную среду. Нас учили импровизировать, думать своей головой, приносить находки в работу. Я не учился в балетной школе и, возможно, проиграл в плане академизма, но при этом, думаю, выиграл в творческом развитии. У меня никогда не было чувства, что танец — это не занятие для мужчины: мы занимались современным танцем, в котором всегда была энергия и часто звучала тема отношений мальчиков и девочек. Все девочки старались быть похожими на руководительницу коллектива, хрупкую и утонченную, а парни — на руководителя, огромного, крепкого мужчину, и с ними связаны наши первые представления о мужественности и женственности. Так что я в жизни не слышал, что занимаюсь не мужским делом.

Когда я заканчивал девятый класс, педагоги уехали работать в Ханты-Мансийск, где им предложили лучшие условия. Я решил отправиться вслед за учителями и поступил в Центр искусств для одаренных детей Севера. После окончания получил приглашение из Петрозаводска, и начал служить в Музыкальном театре Республики Карелия. Я рассматривал себя исключительно как артиста, пока однажды художественный руководитель не предложил мне поставить первую полнометражную работу, балет Пульчинелла на музыку Стравинского. Запланированная в театре премьера финского хореографа отменилась в последний момент, и мне пришлось его заменить. Спектакль состоялся через два месяца, примерно в то же время я стал набивать руку на миниатюрах, работая вечерами в студии с некоторыми артистами театра. В 2011 году я уволился и переехал в Петербург, периодически бывая в Европе на стажировках и классах. Зимой 2012 года я написал пост в социальной сети — «Я в Петербурге», и мне пришло сообщение от премьера Мариинского театра Игоря Колба: «Ты в Петербурге? Поставь мне номер». За месяц я создал хореографию для его номера «Начало». Это точка отсчета, с которой началась моя жизнь в качестве молодого хореографа в Петербурге».