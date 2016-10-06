В октябре 2012 года Тихоокеанская строительная группа Китая запустила проект по расширению на 500 квадратных миль западной части города Ланьчжоу в провинции Ганьсу.
Этот проект является частью плана национального развития, призванного сделать Ланьчжоу самым быстроразвивающимся регионом в мире.
Расположенный в центре огромного промышленного района, Ланьчжоу считается самым грязным городом в стране.
Удачное местоположение города делает его важным транспортным узлом, соединяющим восток и запад Китая. В прошлом Ланьчжоу был важным стратегическим и торговым центром на Великом шелковом пути.
Ланьчжоу по праву называют колыбелью китайской цивилизации. Удачное расположение, богатая история и природно-климатические условия делают его одним из самых привлекательных туристических мест в Китае.
В первые годы Второй мировой войны на Ланьчжоу обрушились бомбы японской авиации. Город был важным стратегическим объектом, в который из советской Алма-Аты шли боеприпасы и техника. Но в ходе боев страдали в первую очередь мирные жители.