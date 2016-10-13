КИРИЛЛ БЛЮМЕНКРАНЦ, серебряный призер Чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре:

1 ___________

Далее Как освоить навыки древолазанья Далее Как построить шалаш как у Ленина Если вы умеете играть на гитаре — постарайтесь забыть, об этом. У настоящих гитаристов часто срабатывает мышечная память, и во время шоу они не могут выйти за рамки — представить, например, гитару длиной в четыре метра. Существует несколько критериев оценки выступления: во‑первых, сценическое мастерство — как вы используете место на сцене, как двигаетесь под музыку. Лично я стараюсь держаться в центре, ближе к зрителям. Во‑вторых, техничность — насколько ваше исполнение похоже на реальную игру на гитаре. Никто не ждет от вас мастерства, но если вы слышите высокие ноты — держите левую руку ближе к воздушной деке. Магия пропадает, когда из динамиков звучит мощное соло, а гитарист вяло перебирает струны, как будто это бардовская песня. В-третьих, судьи оценивают воздушность — самый субъективный критерий. Что-то вроде харизмы.

2 ___________

Я заинтересовался воображаемой гитарой, когда посмотрел «Невероятные приключения Билла и Теда» с Киану Ривзом — историю о двух школьниках-лоботрясах, сколотивших рок-группу. Когда случалось что-нибудь хорошее, они «играли» проигрыш на несуществующей гитаре — это как закадровый смех или аплодисменты в комедии. Мне понравилось. Однажды мы с друзьями увидели в Москве афишу отборочного конкурса по игре на воображаемой гитаре, и я подумал: это мне надо. И выиграл! Организаторы сказали, что теперь я должен ехать на мировой чемпионат в финский город Оулу, чтобы отстоять честь России. В итоге номер для международных соревнований я сочинял два с половиной месяца. Придумал сложную хореографию и костюм — в образе Железного Человека я катался по сцене в кедах на колесиках и срывал с себя броню. Занял 13-е место.

3 ___________

В первом раунде вы выступаете под композицию, которую выбрали сами. Номер длится 60 секунд — это идеальный хронометраж. Заранее подберите песню, которая вам нравится, прослушайте ее много раз и придумайте движения для разных фрагментов — так, чтобы они не повторялись и как-то отражали суть. Можно разбавить номер звуковыми эффектами: например, вы подбрасываете воздушную гитару и делаете вид, что стреляете в нее. Наложите на музыку звук выстрела — будет эффектно. Или притворитесь, что бросаете гитару на пол и она с треском ломается — тут стоит наложить звук мощного взрыва. По итогам первого раунда десять лучших участников проходят во второй тур — там им предстоит играть случайную песню. Жюри выбирает композиции малоизвестных финских рок-групп, потому что их, как правило, никто не слышал. Это раунд на лучшую импровизацию.

4 ___________