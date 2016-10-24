Добываемый недалеко от македонского городка Прилепа мрамор ценится почти так же высоко, как каррарский. Но в строительстве вместо него используют значительно более дешевые материалы.
Одна из целей «Скопье 2014» — укрепление зданий, пострадавших от землетрясения 1963 года, таких, как Национальный театр.
Официальное название памятника, установленного на площади Македонии, — Всадник на лошади. Скульптура вызвала недовольство в Греции, которая сочла, что Македония украла их героя — Александра Македонского.
План «Скопье 2014» был предложен правящей партией ВМРО-ДПМНЕ, и большинство граждан его поддержало.
Вход в Археологический музей украшают колонны, сделанные из обработанного под мрамор бетона.
По замыслу правительства проект «Скопье 2014» должен затронуть не только столицу, но и всю страну.
В Скопье установлено несколько гигантских крестов, самые высокие из которых достигают 66 и 50 метров.
В здании нового Археологического музея должен по замыслу располагаться также Конституционный суд и Национальный архив.
С 2010 года в городе было установлено около 50 памятников, включая памятник матери Терезе и византийскому императору Юстиниану I.
Рестораны в виде парусников стали появляться на реке Вардар в 2011 году. В настоящий момент их построено четыре.
Несмотря на то что империя Александра Македонского — одна из самых известных в истории, она отнюдь не самая большая. На пике своего могущества она занимала 5,2 млн квадратных километров, что в семь раз меньше, чем территория самой крупной империи — Британской.
Масштабное строительство получило в народе название «антиквизация» и встретило резкое неприятие со стороны соседней Греции, на двух героев которой — Александра Македонского и его отца Филиппа Македонского — претендует Македония. Также проект реконструкции затронул македонских албанцев, составляющих четверть населения страны и исповедующих ислам.