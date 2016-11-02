Дорога из Армении в Нагорный Карабах, 2013 год.
Карта, на которой объединены Армения и Нагорный Карабах, в школе села Мошатаг, Кашатагский район, 2010 год.
Село Матагис, частично разрушенное в результате артиллерийских обстрелов в ходе четырехдневной войны. Матагис покинули практически все женщины и дети, 2016 год.
Пастух в Кашатагском районе, неподалеку от границы с Арменией, 2016 год.
Доброволец в селе Талыш, Мартакертский район, 2016 год.
В ходе четырехдневной войны отряд азербайджанской армии захватил Талыш. После освобождения села отрядами НКР в нем были найдены тела трех убитых мирных жителей — стариков, отказавшихся от эвакуации.
Солдат, несущий службу на линии соприкосновения в Аскеранском районе, 2011 год.
Музей погибших воинов в Степанакерте, 2010 год.
Пастух, лишившийся ноги в результате взрыва мины, село Хак, Кашатагский район, 2010 год.
Ветеран Великой Отечественной войны на праздновании 20-летия независимости НКР, 2011 год.
Монумент героям Великой Отечественной войны, Шуши, 2011 год.
Студент Степанакертского хореографического колледжа, 2016 год.
Занятие в Степанакертском хореографическом колледже, 2016 год.
В городе Шуши, 2010 год.
Пятеро братьев на празднике в честь начала учебного угода, 2011 год.
Памятник председателю Бакинского совета народных комиссаров Степану Шаумяну, в честь которого названа столица НКР, Степанакерт, 2016 год.
Траурная церемония в день 101-й годовщины геноцида армян, 2016 год.
Повседневная жизнь, Шуши, 2016 год.
Женщина, покинувшая село Матагис из-за обстрелов азербайджанской артиллерии, в степанакертской гостинице, 2016 год.
Девочка из семьи, бежавшей из Талыша во время апрельского конфликта, в доме своего дяди в Шуши, 2016 год.
Раненный солдат в военном госпитале Степанакерта, 2016 год.
Старшеклассник готовится к конкурсу по сборке-разборке АК-47 на скорость, Степанакерт, 2016 год.
Курсы первой помощи на уроке военной подготовки, Степанакерт, 2016 год.
Ованес, армянин из Ирана, переехавший в Нагорный Карабах, где жили его предки, 2010 год.
В селе Хак, Кашатагский район, 2010 год.
Интерьер жилого дома, Шуши, 2010 год.
В селе Мирик, Кашатагский район, 2010 год.
Центральный стадион им. Степана Шаумяна, Степанакерт, 2011 год.
День рождения в Шуши, 2010 год.