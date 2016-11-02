Фотограф Дэн Эмерсон ( Dan Emmerson ) снял короткий документальный фильм об энтузиастах движения BikeLife из Уэльса — молодых людях, которые катаются с друзьями на велосипедах и скутерах по окрестностям, выполняют различные трюки и снимают их на камеру. Премьера видео состоялась на сайте Somesuch.co . Музыка к видео Mall Grab и Peder Mannerfelt .