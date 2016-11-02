Истории Видео дня Прогулки на двух колесах по валлийским долинам Кардиффские окраины и подростки на велосипедах в короткометражке Дэна Эмерсона. спорт молодежь культура Фотограф Дэн Эмерсон (Dan Emmerson) снял короткий документальный фильм об энтузиастах движения BikeLife из Уэльса — молодых людях, которые катаются с друзьями на велосипедах и скутерах по окрестностям, выполняют различные трюки и снимают их на камеру. Премьера видео состоялась на сайте Somesuch.co. Музыка к видео Mall Grab и Peder Mannerfelt. спорт молодежь культура спорт молодежь культура 2 ноября 2016 Далее Видео дня: Кара Делевинь в коротком фильме для британского Esquire