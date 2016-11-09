Музыкант и писатель Олег Нестеров специально для Esquire читает отрывки из «Небесного Стокгольма» и проводит экскурсию по местам действия романа. Это второе изданное произведение Нестерова после романа «Юбка». «Небесный Стокгольм» повествует о 1960-х годах, о «городе с идеальным общественным строем, в который обещала превратиться Москва. Проект осуществляется при поддержке Prada .