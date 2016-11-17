В своей книге «Парламенты» Лара и Вогт, проанализировав устройство законодательных собраний всех стран — членов ООН и ряда территорий, вывели закономерность: форма парламента связана с политическим режимом (по рейтингу Economist Democracy Index-2104). Всего типов пять: «две скамьи» (1 — страны с двухпартийной системой, Британия и бывшие колонии), «классная комната» (2 — авторитарные страны, где вся власть концентрируется на «учительском месте»), «круг» (3 — самый редкий и демократичный), «подкова» (4 — продолжатель «двух подков», но более располагающий к межфракционным диалогам), «полукруг» (5 — самый распространенный тип).

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Москва, Россия Парламент … Государственная Дума

Режим и рейтинг … Авторитаризм (132)

Тип рассадки … Классная комната

Общее число мест … 450

Большинство … «Единая Россия» (342)

Бразилиа, Бразилия Парламент … Палата депутатов конгресса

Режим и рейтинг … Неполная демократия (44)

Тип рассадки … Классная комната

Общее число мест … 513

Большинство … Коалиция правительства (368)

Париж, Франция Парламент … Национальная ассамблея

Режим и рейтинг … Полная демократия (23)

Тип рассадки … Полукруг

Общее число мест … 577

Большинство … Социалистическая партия (292)

Дакка, Бангладеш Парламент … Национальная ассамблея

Режим и рейтинг … Гибридный (85)

Тип рассадки … Подкова

Общее число мест … 341

Большинство … «Авами Лиг» (273)

Страсбург, Франция Парламент … Европейский парламент

Режим и рейтинг… Не учитывается

Тип рассадки … Полукруг

Общее число мест … 751

Крупнейшая фракция … ЕНП (271)

Чандигарх, Индия Парламент … Легислатура Пенджаба

Режим и рейтинг … Неполная демократия (27)

Тип рассадки … Две скамьи

Общее число мест … 117

Большинство … «Широмани Акали Дал» (60)