В своей книге «Парламенты» Лара и Вогт, проанализировав устройство законодательных собраний всех стран — членов ООН и ряда территорий, вывели закономерность: форма парламента связана с политическим режимом (по рейтингу Economist Democracy Index-2104). Всего типов пять: «две скамьи» (1 — страны с двухпартийной системой, Британия и бывшие колонии), «классная комната» (2 — авторитарные страны, где вся власть концентрируется на «учительском месте»), «круг» (3 — самый редкий и демократичный), «подкова» (4 — продолжатель «двух подков», но более располагающий к межфракционным диалогам), «полукруг» (5 — самый распространенный тип).
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Москва, Россия
Парламент … Государственная Дума
Режим и рейтинг … Авторитаризм (132)
Тип рассадки … Классная комната
Общее число мест … 450
Большинство … «Единая Россия» (342)
Бразилиа, Бразилия
Парламент … Палата депутатов конгресса
Режим и рейтинг … Неполная демократия (44)
Тип рассадки … Классная комната
Общее число мест … 513
Большинство … Коалиция правительства (368)
Париж, Франция
Парламент … Национальная ассамблея
Режим и рейтинг … Полная демократия (23)
Тип рассадки … Полукруг
Общее число мест … 577
Большинство … Социалистическая партия (292)
Дакка, Бангладеш
Парламент … Национальная ассамблея
Режим и рейтинг … Гибридный (85)
Тип рассадки … Подкова
Общее число мест … 341
Большинство … «Авами Лиг» (273)
Страсбург, Франция
Парламент … Европейский парламент
Режим и рейтинг… Не учитывается
Тип рассадки … Полукруг
Общее число мест … 751
Крупнейшая фракция … ЕНП (271)
Чандигарх, Индия
Парламент … Легислатура Пенджаба
Режим и рейтинг … Неполная демократия (27)
Тип рассадки … Две скамьи
Общее число мест … 117
Большинство … «Широмани Акали Дал» (60)
Габороне, Ботсвана
Парламент … Деревенский совет (Кготла)
Режим и рейтинг … Неполная демократия (28)
Тип рассадки … Классная комната
Общее число мест … 39
Функция … «Дом вождя»