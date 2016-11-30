1% __________

1% россиян называют ситуацию в стране «очень хорошей» ¶ 1% россиян считают, что в России все равны перед судом ¶ 1% россиян испытали удовлетворение после сообщения об убийстве Бориса Немцова ¶ 1% россиян полностью соблюдают Великий пост ¶ 1% россиян считают себя европейцами ¶ 1% россиян считают главным врагом России алкоголизм ¶ 1% россиян считают журналы главным источником информации о происходящем в стране

2% __________

2% россиян строго соблюдают Великий пост ¶ 2% россиян считают Молдавию врагом РФ ¶ 2% россиян ненавидят Восьмое марта ¶ 2% россиян не испытывают патриотических чувств* ¶ 2% россиян доверяют президенту Украины Петру Порошенко ¶ 2% россиян добираются на работу более двух часов ¶ 2% россиян вегетарианцы.

3% __________

3% россиян ссорятся с родственниками каждый день ¶ 3% россиян считают Дарью Донцову самым выдающимся писателем ¶ 3% россиян хранят сбережения в долларах ¶ 3% россиян снимают стресс с помощью секса ¶ 3% россиян врали во время переписи населения ¶ 3% россиян считают, что люди на Земле произошли от космических пришельцев ¶ 3% россиян хотят видеть свою страну демократическим государством.

4% __________

4% россиян верят, что малайзийский «Боинг» над Украиной сбили ополченцы ¶ 4% россиян считают необходимым внедрение инноваций в экономике ¶ 4% россиян прячут свои компьютеры, чтобы защитить их от вирусов ¶ 4% россиян отрицательно относятся к празднику 23 Февраля ¶ 4% россиян ощущают себя одновременно и мужчиной, и женщиной ¶ 4% россиян хотят побывать в Омской области ¶ 4% россиян выращивают на дачном участке продукты на продажу.

5% __________

5% россиян читали Евангелие ¶ 5% россиян полностью доверяют полиции ¶ 5% россиян считают, что стране не нужны политические партии ¶ 5% россиян считают, что полностью лишены чувства юмора ¶ 5% россиян считают регулирование интернета совершенно недопустимым ¶ 5% россиян считают, что смертную казнь надо полностью отменить ¶ 5% россиян не удается уделять время своим детям в будни.

6% __________

6% россиян соблюдают более семи библейских заповедей ¶ 6% россиян делают селфи чаще одного раза в неделю ¶ 6% россиян владеют травматическим оружием ¶ 6% россиян называют Рамзана Кадырова политиком, которому доверяют больше всего ¶ 6% россиян знают, кто такой Сергей Магнитский ¶ 6% россиян борются с одиночеством, посещая церкви ¶ 6% россиян купаются в проруби на Крещение.

7% __________

7% россиян не имеют претензий к действиям властей ¶ 7% россиян отмечают Хэллоуин ¶ 7% россиян никогда не были в музее ¶ 7% россиян уверены, что спортсмены из РФ употребляли допинг ¶ 7% россиян считают Израиль дружественной страной ¶ 7% россиян признаются в зависимости от дачи или огорода.

8% __________

8% россиян никогда не испытывали большой любви ¶ 8% россиян считают, что США были врагом СССР во Второй мировой войне ¶ 8% россиян не исключают возможность воскрешения из мертвых ¶ 8% россиян живут в съемных квартирах ¶ 8% россиян считают евреев главными врагами России.

9% __________

9% россиян стали теми, кем мечтали в детстве ¶ 9% россиян считают телесные наказания необходимым методом воспитания ¶ 9% россиян не знают мелодии и слов государственного гимна ¶ 9% россиян оценивают состояние дорог в своем городе как хорошее ¶ 9% россиян никогда не обращались за медицинской помощью ¶ 9% россиян одобряют действия догхантеров ¶ 9% россиян ничего не боятся.

10% __________

10% россиян считают, что социологические опросы не нужны ¶ 10% россиян готовы разыграть свое начальство 1 апреля ¶ 10% россиян хоть раз посещали провластный митинг ¶ 10% россиян спасаются от стресса, посещая церковь ¶ 10% россиян еженедельно употребляют пиво ¶ 10% россиян считают опасным прикасаться к ВИЧ-инфицированным ¶ 10% россиян считают, что рассказы про Холокост преувеличены.

11% __________

11% россиян не имеют друзей ¶ 11% россиян хотят отдать пожилых родственников в дома престарелых ¶ 11% россиян отказываются вакцинировать своих детей ¶ 11% россиян путают Центробанк со Сбербанком ¶ 11% россиян считают, что кипячение делает радиоактивное молоко безвредным ¶ 11% россиян считают День России трагической датой, поскольку с нее начался развал СССР.

12% __________

12% россиян читают состав продуктов на упаковке ¶ 12% россиян поддерживают перенос столицы из Москвы ¶ 12% россиян ежедневно совершают молитву ¶ 12% россиян делятся онлайн-паролями с супругами ¶ 12% россиян верят в необходимость профсоюзов ¶ 12% россиян ничего не слышали про путч 1991 года.

13% __________

13% россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца ¶ 13% россиян верят в укрепление рубля ¶ 13% россиян хотели бы уехать жить за границу ¶ 13% россиян проводят старость без супругов, детей или внуков ¶ 13% россиян считают возможными подтасовки во время выборов в Госдуму со стороны Центризбиркома ¶ 13% россиян уверены, что в их окружении преобладают несчастные люди.

14% __________

14% россиян считают работу неприятной необходимостью ¶ 14% россиян считают искусством поджог Петром Павленским двери ФСБ ¶ 14% россиян доверяют расследованию Всемирного антидопингового агентства ¶ 14% россиян хотят вернуть советский флаг ¶ 14% россиян положительно относятся к фигуре Ельцина ¶ 14% россиян не ждут от будущего ничего хорошего.

15% __________

15% россиян гордятся работой российских хакеров ¶ 15% россиян поддерживают уничтожение санкционных продуктов ¶ 15% россиян считают Китай угрозой территориальной целостности России ¶ 15% россиян доверяют частным детсадам ¶ 15% россиян следят за событиями в Сирии ¶ 15% россиян готовы провести отпуск в местах недавних природных катастроф, если им предложат скидку.

16% __________

16% россиян готовы украсить свое тело государственными символами ¶ 16% россиян записывают пароли и PIN-коды на бумажке ¶ 16% россиян называют залогом здоровья просмотр передач о здоровом образе жизни ¶ 16% россиян считают, что России нужна демократия «как в СССР» ¶ 16% россиян считают, что на российских телеканалах существует цензура со стороны государства.

17% __________

17% россиян поддерживают уголовное преследование за аборты ¶ 17% россиян считают, что в России «слишком много свободы» ¶ 17% россиян признаются, что их затронули банкротства банков ¶ 17% россиян боятся ядерной войны ¶ 17% россиян безразлично относятся к Владимиру Путину.

18% __________

18% россиян не довольны своим отдыхом ¶ 18% россиян ничего не слышали о глобальном потеплении ¶ 18% россиян считают, что в стране не должно быть миллионеров ¶ 18% россиян за назначение Рамзана Кадырова на госдолжность федерального уровня ¶ 18% россиян допускают войну с Западом из-за Сирии ¶ 18% россиян хватает денег только на еду ¶ 18% россиян регулярно прогуливают работу ¶ 18% россиян хотели бы жить вечно.

19% __________

19% россиян часто думают о смерти ¶ 19% россиян признаются в зависимости от интернета ¶ 19% россиян никогда не были в театрах ¶ 19% россиян против запрета свастики ¶ 19% россиян предлагают вырезать из советских фильмов сцены с алкоголем ¶ 19% россиян считают предосудительным интимные отношения до брака ¶ 19% россиян не важно чувствовать себя любимыми ¶ 19% россиян считают, что России нужны радикальные реформы.

20% __________

20% россиян готовы покупать отечественную продукцию из чувства патриотизма ¶ 20% россиян назвали вредным научно-технический прогресс ¶ 20% россиян выступают за запрет герба Украины ¶ 20% россиян работают нелегально ¶ 20% россиян считают, что их жизнь полностью зависит от власти ¶ 20% россиян пользовались услугами магов, целителей и гадалок ¶ 20% россиян опасаются выражать свое мнение.

21% __________

21% россиян живут сегодняшним днем ¶ 21% россиян не вернутся на прежнюю работу ни при каких условиях ¶ 21% россиян считают, что все безработные — тунеядцы ¶ 21% россиян участвуют в выборах по привычке ¶ 21% россиян считают самым полезным изобретением человечества колесо ¶ 21% россиян считают Путина дальновидным политиком ¶ 21% россиян полагают, что акции исламских террористов касаются только тех стран, на которые эти террористы напали.

22% __________

22% россиян ничего не слышали о геноциде армян ¶ 22% россиян меняют работу каждый год ¶ 22% россиян не считают непогашенный кредит проблемой ¶ 22% россиян считают США и РФ союзниками в борьбе с терроризмом ¶ 22% россиян выступают за многоженство при условии согласия женщины ¶ 22% россиян не верят, что Владимир Путин злоупотреблял властью.

23% __________

23% россиян были готовы продать свои голоса на выборах в Госдуму 2016 года ¶ 23% россиян заводят романы на работе ¶ 23% россиян считают Олимпиаду в Сочи важным событием ¶ 23% россиян терпимо относятся к геям и лесбиянкам ¶ 23% россиян не получили подарки на Новый год ¶ 23% россиян считают главной положительной чертой, свойственной русскому народу, доброту ¶ 23% россиян не помнят, в каком году произошла Октябрьская революция.

24% __________

24% россиян хотели бы похудеть ¶ 24% россиян не знают порядок цветных полос флага России ¶ 24% россиян знают, кто и зачем возвел Берлинскую стену ¶ 24% россиян считают «Вести недели» лучшей аналитической передачей ¶ 24% россиян ощущают себя «гражданами мира» ¶ 24% россиян «были бы рады» отделению Чечни от России ¶ 24% россиян не понимают, что означает символ ООН.

25% __________

25% россиян считают, что православие должно стать государственной религией ¶ 25% россиян хорошо оценивают работу полиции ¶ 25% россиян считают, что нельзя шутить про Путина, правительство и политику ¶ 25% россиян уверены, что за критику позиции РФ по Крыму нужно наказывать ¶ 25% россиян за применение ядерного оружия в случае внешнего вторжения в Крым.

26% __________

26% россиян боятся выражать свое мнение в соцопросах на политические темы ¶ 26% россиян считают сталинские репрессии политической необходимостью ¶ 26% россиян страдают ожирением ¶ 26% россиян заходят в интернет, находясь в туалете ¶ 26% россиян уверены, что их родственники и знакомые раздражены ¶ 26% россиян объясняют желание отдыхать на родине красотой русской природы ¶ 26% россиян хорошо относятся к ЕС ¶ 26% россиян считают, что стране не нужна оппозиция.

27% __________

27% россиян считают, что в стране нет оппозиции ¶ 27% россиян не знают, кто такой Сергий Радонежский ¶ 27% россиян считают правительство коррумпированным ¶ 27% россиян давали хоть раз в долг крупную сумму ¶ 27% россиян считают, что сбережения нужно хранить в банках ¶ 27% россиян готовы в определенных обстоятельствах обратиться за эвтаназией ¶ 27% россиян отмечают, что в марте и апреле они становятся агрессивней ¶ 27% россиян выступают за включение телесных наказаний в уголовный кодекс.

28% __________

28% россиян одобряют восстановление монархического строя в России ¶ 28% россиян следят за своим питанием ¶ 28% россиян хотели бы работать в зарубежной компании ¶ 28% россиян хотят вернуть перевод часов на зимнее время ¶ 28% россиян избавляются от бытового мусора своими силами ¶ 28% россиян негативно относятся к Звезде Давида.

29% __________

29% россиян благодарны Богу за все, что с ними происходит ¶ 29% россиян испытывают симпатию к Владимиру Путину ¶ 29% россиян не могут заставить себя работать в первые дни после отпуска ¶ 29% россиян за использование труда мигрантов в сфере общественного транспорта ¶ 29% россиян считают, что левши обладают особыми талантами ¶ 29% россиян доверяют результатам социологических опросов.

30% __________

30% россиян никогда не были в библиотеке ¶ 30% россиян предоставляют неверные сведения в резюме ¶ 30% россиян выступают за переименование Санкт-Петербурга в Ленинград ¶ 30% россиян считают допустимым давать взятки ¶ 30% россиян не пользуются интернетом.

31% __________

31% россиян верят в загробную жизнь ¶ 31% россиян считают, что России нужна сильная рука ¶ 31% процент россиян на вопрос «Кто вы такой?» отвечают «человек» ¶ 31% россиян не замечают ухудшения в экономике ¶ 31% россиян — курильщики ¶ 31% россиян пользуются на работе ненормативной лексикой ¶ 31% россиян положительно относятся к идее установить памятник Сталину.

32% __________

32% россиян допускают, что президентом России может стать женщина ¶ 32% россиян хотят иметь верующего начальника ¶ 32% россиян против вмешательства церкви в светскую жизнь ¶ 32% россиян интересуются ценами на нефть ¶ 32% россиян не важно чувствовать себя влюбленными ¶ 32% россиян описывают ситуацию на Украине как «анархию, беззаконие и бандитизм».

33% __________

33% россиян заметили ухудшение качества сыров ¶ 33% россиян уверены, что Россия выиграет гипотетическую войну с США ¶ 33% россиян положительно относятся к составлению реестра запрещенных сайтов ¶ 33% россиян никогда не слышали словосочетание «гражданское общество» ¶ 33% россиян назвали своим любимым юмористом Евгения Петросяна ¶ 33% россиян применяют к детям телесные наказания ¶ 33% россиян считают нормальным заниматься сексом без любви.

34% __________

34% россиян не испытывают симптомов осенней депрессии ¶ 34% россиян никогда не были в Москве ¶ 34% россиян ничего не знают о либерализме ¶ 34% россиян доверяют страховым компаниям ¶ 34% россиян за год не прочли ни одной книги ¶ 34% россиян считают причиной добрачного секса желание подражать Западу ¶ 34% россиян считают президента Путина главной гордостью страны ¶ 34% россиян считают, что публикация «панамского архива» направлена лично против Владимира Путина ¶ 34% россиян считают, что присутствие независимых наблюдателей на выборах никак не влияет на итоги голосования.

35% __________

35% россиян читают книги каждый день ¶ 35% россиян считают, что детские книги не нужны ¶ 35% россиян уверены, что в России не ущемляется деятельность независимых СМИ ¶ 35% россиян не доверяют прогнозам метеорологов ¶ 35% россиян готовы к переезду ради работы ¶ 35% россиян посвятили бы жизнь путешествиям, если бы не работа ¶ 35% россиян считают победу Дональда Трампа на выборах в США выгодной для России.

36% __________

36% россиян выступают за визовый режим и закрытые границы между РФ и Украиной ¶ 36% россиян не помнят, когда Гагарин полетел в космос ¶ 36% россиян ощущают, что их жизнь за последние 10 лет улучшилась ¶ 36% россиян ни разу не путешествовали по России ¶ 36% россиян считают Крым самым привлекательным местом отдыха ¶ 36% россиян не могут строить планы на жизнь в нынешних условиях.

37% __________

37% россиян считают, что гомосексуалов нужно изолировать от общества ¶ 37% россиян считают 1990-е самым счастливым периодом своей жизни ¶ 37% россиян отмечают старый Новый год ¶ 37% россиян уверены, что в случае веских причин можно не возвращать кредит ¶ 37% россиян считают, что современная наука не в состоянии ответить на вопрос о происхождении человека.

38% __________

38% россиян признаются, что на работе их доводили до слез ¶ 38% россиян считают коррупцию в России неискоренимой ¶ 38% россиян не одобряют освобождение по амнистии участниц группы Pussy Riot ¶ 38% россиян не могут назвать причину проведения Евромайдана ¶ 38% россиян считают, что стране нужно стремиться к полному импортозамещению ¶ 38% россиян избегают соотечественников на отдыхе за границей.

39% __________

39% россиян с пониманием отнеслись к расстрелу редакции Charlie Hebdo ¶ 39% россиян считают главной задачей Росгвардии пресечение массовых беспорядков ¶ 39% россиян считают престижной профессию пожарного ¶ 39% россиян считают, что стране нужна Госдума ¶ 39% россиян считают, что на дебатах убедительнее всего выступают представители ЛДПР.

40% __________

40% россиян относятся к цыганам безразлично ¶ 40% россиян не пускают детей на кухню ¶ 40% россиян видят в Brexit начало распада Европейского союза ¶ 40% россиян работают по полученной специальности ¶ 40% россиян считают, что после путча 1991 года Россия пошла в неправильном направлении ¶ 40% россиян уверены, что американцы на самом деле не высаживались на Луну, а высадка была снята в павильоне ¶ 40% россиян верят в существование ада и дьявола.

41% __________

41% россиян не отдыхают летом ¶ 41% россиян интересуются президентскими выборами в США ¶ 41% россиян не знают, сколько денег у них на пенсионных счетах ¶ 41% россиян знают, сколько зарабатывают все их сослуживцы ¶ 41% россиян предпочитают непродовольственные товары, изготовленные за рубежом.

42% __________

42% россиян верят, что иностранные государства используют интернет во вред России ¶ 42% россиян считают себя хорошо осведомленными о достижениях науки и техники ¶ 42% россиян становятся счастливее от шопинга ¶ 42% россиян осуждают уход спортсменов в политику ¶ 42% россиян считают предпринимательство полезным для страны ¶ 42% россиян согласны, что в России происходит «тихий антиконституционный переворот».

43% __________

43% россиян готовы стать донорами органов после смерти ¶ 43% россиян имеют друзей противоположного пола ¶ 43% россиян выступают за пересмотр итогов приватизации ¶ 43% россиян готовы носить одежду с флагом России ¶ 43% россиян к 2020 году хотят жить в великой и процветающей стране ¶ 43% россиян считают, что священники хорошо зарабатывают.

44% __________

44% россиян считают, что жертва насилия чаще всего провоцирует его сама ¶ 44% россиян не станут защищать российскую демократию в случае повторения событий, схожих с путчем 1991 года ¶ 44% россиян считают себя трудоголиками ¶ 44% россиян используют в работе навыки, полученные при обучении ¶ 44% россиян не знают значения слова «универсиада».

45% __________

45% россиян оправдывают сталинские репрессии достигнутыми результатами ¶ 45% россиян одобряют введение «налога на тунеядство» ¶ 45% россиян не видят разницы между ВИЧ и СПИДом ¶ 45% россиян верят в существование тайного мирового правительства ¶ 45% россиян поддерживают возвращение на Лубянку памятника Дзержинскому ¶ 45% россиян хотят сдавать нормативы ГТО.

46% __________

46% россиян держат в домашней библиотеке меньше 100 книг ¶ 46% россиян положительно оценивают работу коммунальных служб зимой ¶ 46% россиян уверены, что Россия является лидером в освоении космоса ¶ 46% россиян негативно оценивают безопасность дорожного движения в России ¶ 46% россиян считают, что выборы в Госдуму 2016 года были проведены честно ¶ 46% россиян считают банковский вклад невыгодным способом хранения денег ¶ 46% россиян хотят запретить принимать мигрантов из других стран на временное проживание.

47% __________

47% россиян не чувствуют себя под защитой закона ¶ 47% россиян не высыпаются во время рабочей недели ¶ 47% россиян поддержали помилование Ходорковского ¶ 47% россиян считают главным поводом для гордости за страну ее прошлое ¶ 47% россиян считают, что советская система образования была лучше нынешней ¶ 47% россиян считают войну в Афганистане политической авантюрой СССР ¶ 47% россиян считают неправильным запрет КПСС.

48% __________

48% россиян уверены, что жизненный путь человека предопределен высшими силами ¶ 48% россиян считают, что любовь важнее карьеры ¶ 48% россиян отмечают успехи власти в борьбе с коррупцией ¶ 48% россиян уверены, что в стране скоро могут произойти теракты ¶ 48% россиян ставят себе диагнозы сами ¶ 48% россиян не считают чрезмерной общественно-политическую активность церкви.

49% __________

49% россиян не помнят, когда была Бородинская битва ¶ 49% россиян верят, что правительство справится с экономическим спадом ¶ 49% россиян не читали Библию ¶ 49% россиян считают, что спецслужбы и МВД смогут защитить граждан от новых терактов ¶ 49% россиян выступают за возвращение смертной казни.

50% __________

50% россиян считают, что свобода — это возможность заниматься любимым делом ¶ 50% россиян считают расходы на оборону страны приоритетными ¶ 50% россиян считают, что на работу допустимо принимать «по блату» ¶ 50% россиян верят в религиозные чудеса ¶ 50% россиян считают, что большинству людей нельзя доверять.

51% __________

51% россиян за то, чтобы полная уголовная ответственность наступала с 16 лет ¶ 51% россиян против блокировки сайтов с бесплатным контентом ¶ 51% россиян отмечают 1 Мая ¶ 51% россиян предпочитают русскую кухню ¶ 51% россиян ожидают процветания Дальнего Востока через 15 лет.

52% __________

52% россиян положительно относятся к идее Россия — для русских ¶ 52% россиян считают, что самая правильная система экономики — плановая ¶ 52% россиян считают, что родители могут читать личную переписку детей 13−14 лет ¶ 52% россиян выступают за роспуск сборной России по футболу ¶ 52% россиян верят в приметы.

53% __________

53% россиян считают, что Владимир Ленин сыграл положительную роль в истории страны ¶ 53% россиян негативно относятся к коллегам с пирсингом ¶ 53% россиян не хотят учить иностранные языки ¶ 53% россиян негативно относятся к девяностым ¶ 53% россиян забирают кассовые чеки после покупки ¶ 53% россиян любят корпоративные праздники.

54% __________

54% россиян готовят розыгрыши в День смеха для своих знакомых и близких ¶ 54% россиян сталкивались со случаями фальсификации истории ¶ 54% россиян считают, что уровень отечественных журналистов в последнее время повысился ¶ 54% россиян считают возможным искажение информации в СМИ во имя государственных интересов ¶ 54% россиян до 25 лет живут с родителями.

55% __________

55% россиян считают возможным предсказание будущего ¶ 55% россиян уверены, что Перестройка принесла больше вреда, чем пользы ¶ 55% россиян готовы к женщине-премьеру ¶ 55% россиян считают, что важнейшие для России решения принимаются в администрации президента ¶ 55% россиян считают, что высокопоставленные чиновники, замешанные в коррупционных скандалах, «отделаются легким испугом» ¶ 55% россиян считают текущий год более тяжелым для себя и своей семьи, чем предыдущий ¶ 55% россиян уверены, что страна должна идти по особому пути.

56% __________

56% россиян практически не общаются с соседями ¶ 56% россиян не верят в единство нации ¶ 56% россиян сожалеют о распаде СССР ¶ 56% россиян уверены, что живут в плохих или катастрофических экологических условиях ¶ 56% россиян считают, что окружение Владимира Путина не предоставляет ему полной картины о ситуации в стране.

57% __________

57% россиян хотели бы, чтобы их родственники прошли военную службу ¶ 57% россиян считают, что Запад ведет враждебную политику в отношении России ¶ 57% россиян платят в магазинах только наличными ¶ 57% россиян считают Сталина мудрым руководителем ¶ 57% россиян считают нагрузку в школах чрезмерной ¶ 57% россиян хотя бы иногда поют.

58% __________

58% россиян хотели бы возрождения СССР ¶ 58% россиян считают, что в Россию может хлынуть поток беженцев с Ближнего Востока ¶ 58% россиян не понимают смысла термина «холодная война» ¶ 58% россиян за сохранение призывной армии ¶ 58% россиян согласны на временное, но тотальное отключение интернета в случае угрозы национальной безопасности или массовых протестов.

59% __________

59% россиян не уверены, что смогут погасить кредит ¶ 59% россиян никогда не были за пределами бывшего СССР ¶ 59% россиян придумывают прозвища коллегам и начальству ¶ 59% россиян думают, что журналисты положительно влияют на жизнь страны ¶ 59% россиян считают, что Россия никогда не была агрессором или инициатором конфликтов с другими странами.

60% __________

60% россиян не считают воровство зазорным ¶ 60% россиян никогда не были донорами крови ¶ 60% россиян считают, что новая дума будет работать лучше предыдущей ¶ 60% россиян имеют возможность сходить в кино ¶ 60% россиян считают, что работа вредит их здоровью ¶ 60% россиян не стали бы расширять свое личное хозяйство, даже если бы была такая возможность.

61% __________

61% россиян матерятся ¶ 61% россиян смотрят телевизор каждый день ¶ 61% россиян считают «Единую Россию» зрелой и опытной политической силой ¶ 61% россиян не могут назвать ни одного достижения страны за 15 лет ¶ 61% россиян боятся потерять работу ¶ 61% россиян считают главной проблемой своей семьи нехватку денег ¶ 61% россиян не хотят получать новые знания и навыки.

62% __________

62% россиян ничего не слышали о «пакете Яровой» ¶ 62% россиян уверены, что кредиты — это прямой путь к разорению ¶ 62% россиян предпочитают делать покупки в магазинах низких цен ¶ 62% россиян готовы работать больше, если им повысят зарплату ¶ 62% россиян считают, что России нужно налаживать отношения с Западом ¶ 62% россиян считают, что Россия не должна идти на уступки ради нормализации отношений с Украиной.

63% __________

63% россиян считают контрсанкции продуктивной мерой, пошедшей на пользу России ¶ 63% россиян никогда не пользовались интернет-магазинами ¶ 63% россиян считают отстранение параолимпийской сборной от Игр-2016 «политическим заказом» ¶ 63% россиян называют взяточничество в полиции массовым явлением ¶ 63% россиян позитивно относятся к руководству самопровозглашенных ДНР и ЛНР ¶ 63% россиян боятся исламского фундаментализма.

64% __________

64% россиян предпочитают отечественные фильмы о войне зарубежным ¶ 64% россиян хотят работать под руководством мужчин ¶ 64% россиян считают, что Крым всегда был российским ¶ 64% россиян считают, что Донбассу нужно помогать гуманитарными грузами за счет бюджета ¶ 64% россиян считают маловероятным повторение Чернобыльской катастрофы.

65% __________

65% россиян не хотели бы жить рядом или работать вместе с геями ¶ 65% россиян собираются красить яйца на Пасху ¶ 65% поддержали бы решение своих близких пойти на войну в случае необходимости ¶ 65% россиян не имеют банковских вкладов ¶ 65% россиян не знают ни одного российского историка ¶ 65% россиян считают, что в пятом сроке Александра Лукашенко нет ничего плохого.

66% __________

66% россиян чувствуют себя свободными ¶ 66% россиян поддержали решение направить авиацию в Сирию ¶ 66% россиян считают необходимым сдерживать приток приезжих ¶ 66% россиян заметили, что малоимущих в последние пять лет стало больше ¶ 66% россиян не помнят, что такое Организация Варшавского договора.

67% __________

67% россиян надеются на Бога в повседневной жизни ¶ 67% россиян считают Россию великой державой ¶ 67% россиян полагают, что армия дает человеку новые возможности ¶ 67% россиян не знают, что гены есть в любых, а не только «генетически модифицированных» растениях ¶ 67% россиян не знают, куда идут их налоги ¶ 67% россиян убеждены, что СССР мог одержать победу во Второй мировой войне самостоятельно ¶ 67% россиян одобряют закрытие ресторанов McDonald’s ¶ 67% россиян тратят на еду больше половины доходов семьи.

68% __________

68% россиян хотели бы побывать в святых местах ¶ 68% россиян против приватизации пакетов госкомпаний ¶ 68% россиян готовы полностью отказаться от американской IT-продукции ¶ 68% россиян собираются работать после выхода на пенсию ¶ 68% россиян считают, что политкорректность и вежливость важнее свободы слова ¶ 68% россиян хорошо относятся к предпринимателям ¶ 68% россиян считают, что эпоха Ельцина принесла России больше плохого, чем хорошего.

69% __________

69% россиян стараются не иметь лишних контактов с властью ¶ 69% россиян знают, кто такой Владимир Жириновский ¶ 69% россиян считают обстановку в стране нестабильной ¶ 69% россиян не знают о сокращении госрасходов на образование и здравоохранение ¶ 69% россиян исключают, что когда-либо возьмут ипотеку ¶ 69% россиян не верят, что чиновники декларируют все свое имущество ¶ 69% россиян не имеют никакого или имеют смутное представление о «направлении, в котором движется наша страна».

70% __________

70% россиян одобряют запрет на усыновление российских детей иностранцами ¶ 70% россиян оценивают свое финансовое положение как бедственное ¶ 70% россиян готовы отказаться от поездок за границу из соображений безопасности ¶ 70% россиян считают корректным искать новую работу, не увольняясь с предыдущей ¶ 70% россиян не хотят быть наблюдателями на выборах.

71% __________

71% россиян считают, что крайне важно добиться в жизни духовного совершенства ¶ 71% россиян не имеют накоплений и сбережений ¶ 71% россиян считают успешным выступление сборной России на Олимпиаде-2016 ¶ 71% россиян считают, что санкциями Запад стремится унизить Россию ¶ 71% россиян считают, что ради порядка в России можно нарушить демократические принципы.

72% __________

72% россиян не имеют загранпаспорта ¶ 72% россиян гордятся позицией России на международной арене ¶ 72% россиян боятся терактов ¶ 72% россиян гордятся гимном страны ¶ 72% россиян считают, что коррупция типична для российской власти.

73% __________

73% россиян безразличен футбол ¶ 73% россиян не вышли бы на демонстрацию в поддержку президента ¶ 73% россиян никогда не сталкивались с насилием ¶ 73% россиян никогда не делали селфи ¶ 73% россиян уверены, что никак не могут повлиять на ситуацию в стране ¶ 73% россиян считают, что детей нужно воспитывать в строгости и дисциплине ¶ 73% россиян положительно оценивают символ серпа и молота.

74% __________

74% россиян не хватает настоящей дружбы — на всю жизнь ¶ 74% россиян считают, что бедность происходит от лени ¶ 74% россиян не видят перспектив в расследовании дела «Оборонсервиса» ¶ 74% россиян готовы переизбрать Владимира Путина на четвертый срок ¶ 74% россиян не могут понять, каким законам следовать, поскольку все очень быстро меняется.

75% __________

75% россиян за принудительную госпитализацию психически больных людей ¶ 75% россиян уверены, что Россия должна проводить свою политику, несмотря на санкции ¶ 75% россиян считают себя добросовестными налогоплательщиками ¶ 75% россиян доверяют центральному телевидению ¶ 75% россиян против того, чтобы в органах местной власти работали мигранты.

76% __________

76% россиян негативно относятся к Бараку Обаме ¶ 76% россиян недовольны своей зарплатой ¶ 76% россиян имеют дома предметы религиозного культа ¶ 76% россиян доверяют Госдуме ¶ 76% россиян жаждут возрождения традиций русского виноделия ¶ 76% россиян хотят жить медленнее и наслаждаться едой.

77% __________

77% россиян боятся, что под видом беженцев в страну проникнут террористы ¶ 77% россиян уверены, что в стране много случаев незафиксированного насилия ¶ 77% россиян считают оправданным увеличение трат на военные учения ¶ 77% россиян заготавливают продукты на зиму ¶ 77% россиян считают выражение «Крымнаш» символом годности ¶ 77% россиян не знают, какой праздник отмечают в России 12 июня.

78% __________

78% россиян хотят вернуть в школу уроки начальной военной подготовки ¶ 78% россиян против передачи Японии южной части Курильской гряды ¶ 78% россиян обеспокоены международной изоляцией России ¶ 78% россиян уверены в возможности обеспечить Россию местными продуктами ¶ 78% россиян покупают лекарства без консультаций с врачом ¶ 78% россиян стремятся строить планы на жизнь ¶ 78% россиян беспокоит рост цен ¶ 78% россиян считают, что высшие чиновники «скрывают правду» или даже лгут о положении дел в стране.

79% __________

79% россиян не считают профессию учителя престижной ¶ 79% россиян боятся стать жертвой пьяного водителя ¶ 79% россиян ощутили на себе воздействие санкций ¶ 79% россиян считают, что сейчас неподходящее время, чтобы брать кредиты ¶ 79% россиян считают, что государство может забирать детей из семей алкоголиков ¶ 79% россиян тратят свободное время на телевидение.

80% __________

80% россиян считают, что главная проблема России в том, что люди слишком много говорят и мало работают ¶ 80% россиян не готовы лично участвовать в политике ¶ 80% россиян не пользуются услугами авиакомпаний ¶ 80% россиян за возвращение вытрезвителей ¶ 80% россиян уверены, что соцопросы нужны.

81% __________

81% россиян используют в речи пословицы, поговорки, крылатые выражения ¶ 81% россиян считают свою жизнь неустойчивой ¶ 81% россиян считают гомосексуальные связи предосудительными ¶ 81% россиян не сомневаются в причастности Надежды Савченко к гибели российских журналистов на Донбассе ¶ 81% россиян негативно относятся к США ¶ 81% россиян не видят ничего хорошего в деятельности Михаила Горбачева ¶ 81% россиян уверены, что сильные лидеры могут сделать для страны больше, чем законы и разговоры ¶ 81% россиян считают, что никак не могут повлиять на ситуацию в своем регионе.

82% __________

82% россиян считают, что в стране экономический кризис ¶ 82% россиян считают, что в телевизионном эфире сейчас слишком много рекламы ¶ 82% россиян поддерживают цензуру в искусстве ¶ 82% россиян против свободной продажи оружия ¶ 82% россиян поддерживают ужесточение наказания за оскорбление чувств верующих ¶ 82% россиян гордятся российской наукой.

83% __________

83% россиян чувствуют себя счастливыми ¶ 83% россиян поддерживают запрет ГМО ¶ 83% россиян считают, что Украина ведет информационную войну против России ¶ 83% россиян считают допустимым «отблагодарить» врача цветами, бутылкой или конфетами ¶ 83% россиян не могут критически воспринимать информацию.

84% __________

84% россиян пьют воду из-под крана ¶ 84% россиян рассматривают патриотизм как «глубоко личное чувство» ¶ 84% россиян считают, что прием солнечных ванн топлес недопустим ¶ 84% россиян поддерживают создание в стране единого учебника по истории ¶ 84% россиян выступают против легализации однополых браков ¶ 84% россиян не читали конституцию ¶ 84% россиян не готовы принимать участие в акциях протеста ¶ 84% россиян не помнят, когда было крещение Руси.

85% __________

85% россиян хотят получить подарок на Новый год ¶ 85% россиян считают, что идеалы, которым следовали их родители, потерпели крах ¶ 85% россиян не хотят отправлять детей на отдых в летние лагеря ¶ 85% россиян не знают, кто возглавляет Центризбирком ¶ 85% россиян не рассчитывают в старости жить на пенсию ¶ 85% россиян каждый год едят блины на Масленицу.

86% __________

86% россиян совершенно не чувствуют или чувствуют в незначительной мере ответственность за происходящее в стране ¶ 86% россиян не говорят ни на одном иностранном языке ¶ 86% россиян одобрили введение закона против пропаганды гомосексуализма ¶ 86% россиян считают, что брать кредиты в банках нецелесообразно ¶ 86% россиян не смотрят новые фильмы в кинотеатрах ¶ 86% россиян уверены, что в мире боятся Россию.

87% __________

87% россиян не верят в возможность влиять на власть ¶ 87% россиян считают, что им не хватает упорства и силы воли ¶ 87% россиян боятся заразиться свиным гриппом ¶ 87% россиян не могут купить новый автомобиль ¶ 87% россиян считают, что критика Путина в зарубежных СМИ — это попытка «развалить Россию» ¶ 87% россиян поддерживают запрет мата в общественных местах.

88% __________

88% россиян едят рыбу ¶ 88% россиян считают, что приоритет государства — сильная армия ¶ 88% россиян уверены, что писать грамотно крайне важно ¶ 88% россиян считают, что негативный образ полиции сформирован СМИ ¶ 88% россиян считают, что на государственной службе лояльность руководству важнее эффективности.

89% __________

89% россиян экономят на самом необходимом ¶ 89% россиян выступают за запрет карикатур на религиозные темы ¶ 89% россиян считают, что школа должна заниматься патриотическим воспитанием детей ¶ 89% россиян уверены, что армия сможет защитить их в случае военной угрозы ¶ 89% россиян выступают за химическую кастрацию педофилов.

90% __________

90% россиян считают, что крайне важно жить в согласии с совестью ¶ 90% россиян стараются избегать товаров с ГМО и красителями ¶ 90% россиян считают отношения между богатыми и бедными напряженными ¶ 90% россиян гордятся российской армией ¶ 90% россиян знают, как выглядит флаг страны.

91% __________

91% россиян готовы к отмене копейки ¶ 91% россиян предпочитают отечественные продукты импортным ¶ 91% россиян недовольны системой здравоохранения в стране ¶ 91% россиян смотрят Парад Победы ¶ 91% россиян считают, что по городу недопустимо гулять в купальнике ¶ 91% россиян считают, что умеют пользоваться презервативами.

92% __________

92% россиян уверены, что у них есть чувство юмора ¶ 92% россиян чувствуют себя неловко, если проводят выходные дома ¶ 92% россиян одобряют идею введения школьной формы ¶ 92% россиян никогда не сталкивались с пропагандой гомосексуализма ¶ 92% россиян никогда не были в Польше.

93% __________

93% россиян не хотят заниматься бизнесом ¶ 93% россиян считают, что женщины могут достичь успехов в бизнесе ¶ 93% россиян испытывают на работе стресс ¶ 93% россиян не считают суд над Савченко показательной расправой ¶ 93% россиян не читают детям книги ¶ 93% россиян не считают чеченцев, ингушей и дагестанцев русскими.

94% __________

94% россиян за то, чтобы проверять психику иностранцев при приеме на работу ¶ 94% россиян приветствуют акцию «Георгиевская ленточка» ¶ 94% россиян узнают информацию об Украине и Крыме из телевидения ¶ 94% россиян ходят на работу больными ¶ 94% россиян не играют в азартные игры на деньги ¶ 94% россиян раздражаются на собеседованиях ¶ 94% россиян считают, что Олимпиада в Сочи оправдала или превзошла их ожидания.

95% __________

95% россиян читают бесплатные пиратские копии книг в интернете ¶ 95% россиян едят слишком много жиров ¶ 95% россиян считают себя здоровыми ¶ 95% россиян не беспокоят высокие цены на услуги ЖКХ.

96% __________

96% россиян смотрели фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» ¶ 96% россиян считают Крым частью России ¶ 96% россиян не хотят, чтобы в России произошел Евромайдан ¶ 96% россиян празднуют Новый год ¶ 96% россиян не готовы усыновить ребенка из детского дома.

97% __________

97% россиян знают о существовании Минздрава ¶ 97% россиян принимают антибиотики без рецепта врача ¶ 97% россиян считают, что в школе нужны уроки физкультуры ¶ 97% россиян считают шахтерский труд тяжелым ¶ 97% россиян неправильно понимают термин «праймериз».

98% __________

98% россиян не состоят ни в какой политической партии ¶ 98% россиян не могут купить жилье за наличные ¶ 98% россиян пользуются мобильными телефонами ¶ 98% россиян едят российский хлеб ¶ 98% россиян не сталкивались непосредственно с травматическим оружием.

99% __________

99% россиян не хотят революции ¶ 99% россиян считают себя ответственными за происходящее в семье ¶ 99% россиян знают товарный знак «Аленка» ¶ 99% россиян считают медикаменты самым важным резервом для страны ¶ 99% российских любителей театра стремятся к успеху (против 92% россиян в целом).

Большая часть данных взята из опросов ВЦИОМ, Фонда «Общественное мнение» и «Левада-Центра» за 2006−16 годы. Также использовались следующие источники: AIPM, B2B International, BCG, DWBJV, ESET, HeadHunter, Ikea, Ipsos, Joblist.ru, Kelly Services, Mail.Ru, Mastercard, Millward Brown, Misperceiving Inequality, Nielsen, Online Market Intelligence, Skyscanner, Superjob.ru, TNS Gallup, Transparency International, «100 дорог», Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. Чумакова, Институт развития избирательной системы РФ, Институт социологии РАН, исследовательская служба «Среда», исследовательский холдинг «Ромир», «Лаборатория Касперского», «Литрес», Минздравсоцразвития, Минпромторг, Минтруда, Московский государственный университет, Национальное агентство финансовых исследований, «НВД-недвижимость», НИИ питания, НИУ «Высшая школа экономики», НП «Эксперт», «Росгосстрах», Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Российская академия народного хозяйства и государственного управления, Росстат, Федерация еврейских общин России, Финансовый университет при правительстве РФ, Центр исследования массового электронного сознания, Центробанк.