1% россиян называют ситуацию в стране «очень хорошей» ¶ 1% россиян считают, что в России все равны перед судом ¶ 1% россиян испытали удовлетворение после сообщения об убийстве Бориса Немцова ¶ 1% россиян полностью соблюдают Великий пост ¶ 1% россиян считают себя европейцами ¶ 1% россиян считают главным врагом России алкоголизм ¶ 1% россиян считают журналы главным источником информации о происходящем в стране
2% россиян строго соблюдают Великий пост ¶ 2% россиян считают Молдавию врагом РФ ¶ 2% россиян ненавидят Восьмое марта ¶ 2% россиян не испытывают патриотических чувств* ¶ 2% россиян доверяют президенту Украины Петру Порошенко ¶ 2% россиян добираются на работу более двух часов ¶ 2% россиян вегетарианцы.
3% россиян ссорятся с родственниками каждый день ¶ 3% россиян считают Дарью Донцову самым выдающимся писателем ¶ 3% россиян хранят сбережения в долларах ¶ 3% россиян снимают стресс с помощью секса ¶ 3% россиян врали во время переписи населения ¶ 3% россиян считают, что люди на Земле произошли от космических пришельцев ¶ 3% россиян хотят видеть свою страну демократическим государством.
4% россиян верят, что малайзийский «Боинг» над Украиной сбили ополченцы ¶ 4% россиян считают необходимым внедрение инноваций в экономике ¶ 4% россиян прячут свои компьютеры, чтобы защитить их от вирусов ¶ 4% россиян отрицательно относятся к празднику 23 Февраля ¶ 4% россиян ощущают себя одновременно и мужчиной, и женщиной ¶ 4% россиян хотят побывать в Омской области ¶ 4% россиян выращивают на дачном участке продукты на продажу.
5% россиян читали Евангелие ¶ 5% россиян полностью доверяют полиции ¶ 5% россиян считают, что стране не нужны политические партии ¶ 5% россиян считают, что полностью лишены чувства юмора ¶ 5% россиян считают регулирование интернета совершенно недопустимым ¶ 5% россиян считают, что смертную казнь надо полностью отменить ¶ 5% россиян не удается уделять время своим детям в будни.
6% россиян соблюдают более семи библейских заповедей ¶ 6% россиян делают селфи чаще одного раза в неделю ¶ 6% россиян владеют травматическим оружием ¶ 6% россиян называют Рамзана Кадырова политиком, которому доверяют больше всего ¶ 6% россиян знают, кто такой Сергей Магнитский ¶ 6% россиян борются с одиночеством, посещая церкви ¶ 6% россиян купаются в проруби на Крещение.
7% россиян не имеют претензий к действиям властей ¶ 7% россиян отмечают Хэллоуин ¶ 7% россиян никогда не были в музее ¶ 7% россиян уверены, что спортсмены из РФ употребляли допинг ¶ 7% россиян считают Израиль дружественной страной ¶ 7% россиян признаются в зависимости от дачи или огорода.
8% россиян никогда не испытывали большой любви ¶ 8% россиян считают, что США были врагом СССР во Второй мировой войне ¶ 8% россиян не исключают возможность воскрешения из мертвых ¶ 8% россиян живут в съемных квартирах ¶ 8% россиян считают евреев главными врагами России.
9% россиян стали теми, кем мечтали в детстве ¶ 9% россиян считают телесные наказания необходимым методом воспитания ¶ 9% россиян не знают мелодии и слов государственного гимна ¶ 9% россиян оценивают состояние дорог в своем городе как хорошее ¶ 9% россиян никогда не обращались за медицинской помощью ¶ 9% россиян одобряют действия догхантеров ¶ 9% россиян ничего не боятся.
10% россиян считают, что социологические опросы не нужны ¶ 10% россиян готовы разыграть свое начальство 1 апреля ¶ 10% россиян хоть раз посещали провластный митинг ¶ 10% россиян спасаются от стресса, посещая церковь ¶ 10% россиян еженедельно употребляют пиво ¶ 10% россиян считают опасным прикасаться к ВИЧ-инфицированным ¶ 10% россиян считают, что рассказы про Холокост преувеличены.
11% россиян не имеют друзей ¶ 11% россиян хотят отдать пожилых родственников в дома престарелых ¶ 11% россиян отказываются вакцинировать своих детей ¶ 11% россиян путают Центробанк со Сбербанком ¶ 11% россиян считают, что кипячение делает радиоактивное молоко безвредным ¶ 11% россиян считают День России трагической датой, поскольку с нее начался развал СССР.
12% россиян читают состав продуктов на упаковке ¶ 12% россиян поддерживают перенос столицы из Москвы ¶ 12% россиян ежедневно совершают молитву ¶ 12% россиян делятся онлайн-паролями с супругами ¶ 12% россиян верят в необходимость профсоюзов ¶ 12% россиян ничего не слышали про путч 1991 года.
13% россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца ¶ 13% россиян верят в укрепление рубля ¶ 13% россиян хотели бы уехать жить за границу ¶ 13% россиян проводят старость без супругов, детей или внуков ¶ 13% россиян считают возможными подтасовки во время выборов в Госдуму со стороны Центризбиркома ¶ 13% россиян уверены, что в их окружении преобладают несчастные люди.
14% россиян считают работу неприятной необходимостью ¶ 14% россиян считают искусством поджог Петром Павленским двери ФСБ ¶ 14% россиян доверяют расследованию Всемирного антидопингового агентства ¶ 14% россиян хотят вернуть советский флаг ¶ 14% россиян положительно относятся к фигуре Ельцина ¶ 14% россиян не ждут от будущего ничего хорошего.
15% россиян гордятся работой российских хакеров ¶ 15% россиян поддерживают уничтожение санкционных продуктов ¶ 15% россиян считают Китай угрозой территориальной целостности России ¶ 15% россиян доверяют частным детсадам ¶ 15% россиян следят за событиями в Сирии ¶ 15% россиян готовы провести отпуск в местах недавних природных катастроф, если им предложат скидку.
16% россиян готовы украсить свое тело государственными символами ¶ 16% россиян записывают пароли и PIN-коды на бумажке ¶ 16% россиян называют залогом здоровья просмотр передач о здоровом образе жизни ¶ 16% россиян считают, что России нужна демократия «как в СССР» ¶ 16% россиян считают, что на российских телеканалах существует цензура со стороны государства.
17% россиян поддерживают уголовное преследование за аборты ¶ 17% россиян считают, что в России «слишком много свободы» ¶ 17% россиян признаются, что их затронули банкротства банков ¶ 17% россиян боятся ядерной войны ¶ 17% россиян безразлично относятся к Владимиру Путину.
18% россиян не довольны своим отдыхом ¶ 18% россиян ничего не слышали о глобальном потеплении ¶ 18% россиян считают, что в стране не должно быть миллионеров ¶ 18% россиян за назначение Рамзана Кадырова на госдолжность федерального уровня ¶ 18% россиян допускают войну с Западом из-за Сирии ¶ 18% россиян хватает денег только на еду ¶ 18% россиян регулярно прогуливают работу ¶ 18% россиян хотели бы жить вечно.
19% россиян часто думают о смерти ¶ 19% россиян признаются в зависимости от интернета ¶ 19% россиян никогда не были в театрах ¶ 19% россиян против запрета свастики ¶ 19% россиян предлагают вырезать из советских фильмов сцены с алкоголем ¶ 19% россиян считают предосудительным интимные отношения до брака ¶ 19% россиян не важно чувствовать себя любимыми ¶ 19% россиян считают, что России нужны радикальные реформы.
20% россиян готовы покупать отечественную продукцию из чувства патриотизма ¶ 20% россиян назвали вредным научно-технический прогресс ¶ 20% россиян выступают за запрет герба Украины ¶ 20% россиян работают нелегально ¶ 20% россиян считают, что их жизнь полностью зависит от власти ¶ 20% россиян пользовались услугами магов, целителей и гадалок ¶ 20% россиян опасаются выражать свое мнение.
21% россиян живут сегодняшним днем ¶ 21% россиян не вернутся на прежнюю работу ни при каких условиях ¶ 21% россиян считают, что все безработные — тунеядцы ¶ 21% россиян участвуют в выборах по привычке ¶ 21% россиян считают самым полезным изобретением человечества колесо ¶ 21% россиян считают Путина дальновидным политиком ¶ 21% россиян полагают, что акции исламских террористов касаются только тех стран, на которые эти террористы напали.
22% россиян ничего не слышали о геноциде армян ¶ 22% россиян меняют работу каждый год ¶ 22% россиян не считают непогашенный кредит проблемой ¶ 22% россиян считают США и РФ союзниками в борьбе с терроризмом ¶ 22% россиян выступают за многоженство при условии согласия женщины ¶ 22% россиян не верят, что Владимир Путин злоупотреблял властью.
23% россиян были готовы продать свои голоса на выборах в Госдуму 2016 года ¶ 23% россиян заводят романы на работе ¶ 23% россиян считают Олимпиаду в Сочи важным событием ¶ 23% россиян терпимо относятся к геям и лесбиянкам ¶ 23% россиян не получили подарки на Новый год ¶ 23% россиян считают главной положительной чертой, свойственной русскому народу, доброту ¶ 23% россиян не помнят, в каком году произошла Октябрьская революция.
24% россиян хотели бы похудеть ¶ 24% россиян не знают порядок цветных полос флага России ¶ 24% россиян знают, кто и зачем возвел Берлинскую стену ¶ 24% россиян считают «Вести недели» лучшей аналитической передачей ¶ 24% россиян ощущают себя «гражданами мира» ¶ 24% россиян «были бы рады» отделению Чечни от России ¶ 24% россиян не понимают, что означает символ ООН.
25% россиян считают, что православие должно стать государственной религией ¶ 25% россиян хорошо оценивают работу полиции ¶ 25% россиян считают, что нельзя шутить про Путина, правительство и политику ¶ 25% россиян уверены, что за критику позиции РФ по Крыму нужно наказывать ¶ 25% россиян за применение ядерного оружия в случае внешнего вторжения в Крым.
26% россиян боятся выражать свое мнение в соцопросах на политические темы ¶ 26% россиян считают сталинские репрессии политической необходимостью ¶ 26% россиян страдают ожирением ¶ 26% россиян заходят в интернет, находясь в туалете ¶ 26% россиян уверены, что их родственники и знакомые раздражены ¶ 26% россиян объясняют желание отдыхать на родине красотой русской природы ¶ 26% россиян хорошо относятся к ЕС ¶ 26% россиян считают, что стране не нужна оппозиция.
27% россиян считают, что в стране нет оппозиции ¶ 27% россиян не знают, кто такой Сергий Радонежский ¶ 27% россиян считают правительство коррумпированным ¶ 27% россиян давали хоть раз в долг крупную сумму ¶ 27% россиян считают, что сбережения нужно хранить в банках ¶ 27% россиян готовы в определенных обстоятельствах обратиться за эвтаназией ¶ 27% россиян отмечают, что в марте и апреле они становятся агрессивней ¶ 27% россиян выступают за включение телесных наказаний в уголовный кодекс.
28% россиян одобряют восстановление монархического строя в России ¶ 28% россиян следят за своим питанием ¶ 28% россиян хотели бы работать в зарубежной компании ¶ 28% россиян хотят вернуть перевод часов на зимнее время ¶ 28% россиян избавляются от бытового мусора своими силами ¶ 28% россиян негативно относятся к Звезде Давида.
29% россиян благодарны Богу за все, что с ними происходит ¶ 29% россиян испытывают симпатию к Владимиру Путину ¶ 29% россиян не могут заставить себя работать в первые дни после отпуска ¶ 29% россиян за использование труда мигрантов в сфере общественного транспорта ¶ 29% россиян считают, что левши обладают особыми талантами ¶ 29% россиян доверяют результатам социологических опросов.
30% россиян никогда не были в библиотеке ¶ 30% россиян предоставляют неверные сведения в резюме ¶ 30% россиян выступают за переименование Санкт-Петербурга в Ленинград ¶ 30% россиян считают допустимым давать взятки ¶ 30% россиян не пользуются интернетом.
31% россиян верят в загробную жизнь ¶ 31% россиян считают, что России нужна сильная рука ¶ 31% процент россиян на вопрос «Кто вы такой?» отвечают «человек» ¶ 31% россиян не замечают ухудшения в экономике ¶ 31% россиян — курильщики ¶ 31% россиян пользуются на работе ненормативной лексикой ¶ 31% россиян положительно относятся к идее установить памятник Сталину.
32% россиян допускают, что президентом России может стать женщина ¶ 32% россиян хотят иметь верующего начальника ¶ 32% россиян против вмешательства церкви в светскую жизнь ¶ 32% россиян интересуются ценами на нефть ¶ 32% россиян не важно чувствовать себя влюбленными ¶ 32% россиян описывают ситуацию на Украине как «анархию, беззаконие и бандитизм».
33% россиян заметили ухудшение качества сыров ¶ 33% россиян уверены, что Россия выиграет гипотетическую войну с США ¶ 33% россиян положительно относятся к составлению реестра запрещенных сайтов ¶ 33% россиян никогда не слышали словосочетание «гражданское общество» ¶ 33% россиян назвали своим любимым юмористом Евгения Петросяна ¶ 33% россиян применяют к детям телесные наказания ¶ 33% россиян считают нормальным заниматься сексом без любви.
34% россиян не испытывают симптомов осенней депрессии ¶ 34% россиян никогда не были в Москве ¶ 34% россиян ничего не знают о либерализме ¶ 34% россиян доверяют страховым компаниям ¶ 34% россиян за год не прочли ни одной книги ¶ 34% россиян считают причиной добрачного секса желание подражать Западу ¶ 34% россиян считают президента Путина главной гордостью страны ¶ 34% россиян считают, что публикация «панамского архива» направлена лично против Владимира Путина ¶ 34% россиян считают, что присутствие независимых наблюдателей на выборах никак не влияет на итоги голосования.
35% россиян читают книги каждый день ¶ 35% россиян считают, что детские книги не нужны ¶ 35% россиян уверены, что в России не ущемляется деятельность независимых СМИ ¶ 35% россиян не доверяют прогнозам метеорологов ¶ 35% россиян готовы к переезду ради работы ¶ 35% россиян посвятили бы жизнь путешествиям, если бы не работа ¶ 35% россиян считают победу Дональда Трампа на выборах в США выгодной для России.
36% россиян выступают за визовый режим и закрытые границы между РФ и Украиной ¶ 36% россиян не помнят, когда Гагарин полетел в космос ¶ 36% россиян ощущают, что их жизнь за последние 10 лет улучшилась ¶ 36% россиян ни разу не путешествовали по России ¶ 36% россиян считают Крым самым привлекательным местом отдыха ¶ 36% россиян не могут строить планы на жизнь в нынешних условиях.
37% россиян считают, что гомосексуалов нужно изолировать от общества ¶ 37% россиян считают 1990-е самым счастливым периодом своей жизни ¶ 37% россиян отмечают старый Новый год ¶ 37% россиян уверены, что в случае веских причин можно не возвращать кредит ¶ 37% россиян считают, что современная наука не в состоянии ответить на вопрос о происхождении человека.
38% россиян признаются, что на работе их доводили до слез ¶ 38% россиян считают коррупцию в России неискоренимой ¶ 38% россиян не одобряют освобождение по амнистии участниц группы Pussy Riot ¶ 38% россиян не могут назвать причину проведения Евромайдана ¶ 38% россиян считают, что стране нужно стремиться к полному импортозамещению ¶ 38% россиян избегают соотечественников на отдыхе за границей.
39% россиян с пониманием отнеслись к расстрелу редакции Charlie Hebdo ¶ 39% россиян считают главной задачей Росгвардии пресечение массовых беспорядков ¶ 39% россиян считают престижной профессию пожарного ¶ 39% россиян считают, что стране нужна Госдума ¶ 39% россиян считают, что на дебатах убедительнее всего выступают представители ЛДПР.
40% россиян относятся к цыганам безразлично ¶ 40% россиян не пускают детей на кухню ¶ 40% россиян видят в Brexit начало распада Европейского союза ¶ 40% россиян работают по полученной специальности ¶ 40% россиян считают, что после путча 1991 года Россия пошла в неправильном направлении ¶ 40% россиян уверены, что американцы на самом деле не высаживались на Луну, а высадка была снята в павильоне ¶ 40% россиян верят в существование ада и дьявола.
41% россиян не отдыхают летом ¶ 41% россиян интересуются президентскими выборами в США ¶ 41% россиян не знают, сколько денег у них на пенсионных счетах ¶ 41% россиян знают, сколько зарабатывают все их сослуживцы ¶ 41% россиян предпочитают непродовольственные товары, изготовленные за рубежом.
42% россиян верят, что иностранные государства используют интернет во вред России ¶ 42% россиян считают себя хорошо осведомленными о достижениях науки и техники ¶ 42% россиян становятся счастливее от шопинга ¶ 42% россиян осуждают уход спортсменов в политику ¶ 42% россиян считают предпринимательство полезным для страны ¶ 42% россиян согласны, что в России происходит «тихий антиконституционный переворот».
43% россиян готовы стать донорами органов после смерти ¶ 43% россиян имеют друзей противоположного пола ¶ 43% россиян выступают за пересмотр итогов приватизации ¶ 43% россиян готовы носить одежду с флагом России ¶ 43% россиян к 2020 году хотят жить в великой и процветающей стране ¶ 43% россиян считают, что священники хорошо зарабатывают.
44% россиян считают, что жертва насилия чаще всего провоцирует его сама ¶ 44% россиян не станут защищать российскую демократию в случае повторения событий, схожих с путчем 1991 года ¶ 44% россиян считают себя трудоголиками ¶ 44% россиян используют в работе навыки, полученные при обучении ¶ 44% россиян не знают значения слова «универсиада».
45% россиян оправдывают сталинские репрессии достигнутыми результатами ¶ 45% россиян одобряют введение «налога на тунеядство» ¶ 45% россиян не видят разницы между ВИЧ и СПИДом ¶ 45% россиян верят в существование тайного мирового правительства ¶ 45% россиян поддерживают возвращение на Лубянку памятника Дзержинскому ¶ 45% россиян хотят сдавать нормативы ГТО.
46% россиян держат в домашней библиотеке меньше 100 книг ¶ 46% россиян положительно оценивают работу коммунальных служб зимой ¶ 46% россиян уверены, что Россия является лидером в освоении космоса ¶ 46% россиян негативно оценивают безопасность дорожного движения в России ¶ 46% россиян считают, что выборы в Госдуму 2016 года были проведены честно ¶ 46% россиян считают банковский вклад невыгодным способом хранения денег ¶ 46% россиян хотят запретить принимать мигрантов из других стран на временное проживание.
47% россиян не чувствуют себя под защитой закона ¶ 47% россиян не высыпаются во время рабочей недели ¶ 47% россиян поддержали помилование Ходорковского ¶ 47% россиян считают главным поводом для гордости за страну ее прошлое ¶ 47% россиян считают, что советская система образования была лучше нынешней ¶ 47% россиян считают войну в Афганистане политической авантюрой СССР ¶ 47% россиян считают неправильным запрет КПСС.
48% россиян уверены, что жизненный путь человека предопределен высшими силами ¶ 48% россиян считают, что любовь важнее карьеры ¶ 48% россиян отмечают успехи власти в борьбе с коррупцией ¶ 48% россиян уверены, что в стране скоро могут произойти теракты ¶ 48% россиян ставят себе диагнозы сами ¶ 48% россиян не считают чрезмерной общественно-политическую активность церкви.
49% россиян не помнят, когда была Бородинская битва ¶ 49% россиян верят, что правительство справится с экономическим спадом ¶ 49% россиян не читали Библию ¶ 49% россиян считают, что спецслужбы и МВД смогут защитить граждан от новых терактов ¶ 49% россиян выступают за возвращение смертной казни.
50% россиян считают, что свобода — это возможность заниматься любимым делом ¶ 50% россиян считают расходы на оборону страны приоритетными ¶ 50% россиян считают, что на работу допустимо принимать «по блату» ¶ 50% россиян верят в религиозные чудеса ¶ 50% россиян считают, что большинству людей нельзя доверять.
51% россиян за то, чтобы полная уголовная ответственность наступала с 16 лет ¶ 51% россиян против блокировки сайтов с бесплатным контентом ¶ 51% россиян отмечают 1 Мая ¶ 51% россиян предпочитают русскую кухню ¶ 51% россиян ожидают процветания Дальнего Востока через 15 лет.
52% россиян положительно относятся к идее Россия — для русских ¶ 52% россиян считают, что самая правильная система экономики — плановая ¶ 52% россиян считают, что родители могут читать личную переписку детей 13−14 лет ¶ 52% россиян выступают за роспуск сборной России по футболу ¶ 52% россиян верят в приметы.
53% россиян считают, что Владимир Ленин сыграл положительную роль в истории страны ¶ 53% россиян негативно относятся к коллегам с пирсингом ¶ 53% россиян не хотят учить иностранные языки ¶ 53% россиян негативно относятся к девяностым ¶ 53% россиян забирают кассовые чеки после покупки ¶ 53% россиян любят корпоративные праздники.
54% россиян готовят розыгрыши в День смеха для своих знакомых и близких ¶ 54% россиян сталкивались со случаями фальсификации истории ¶ 54% россиян считают, что уровень отечественных журналистов в последнее время повысился ¶ 54% россиян считают возможным искажение информации в СМИ во имя государственных интересов ¶ 54% россиян до 25 лет живут с родителями.
55% россиян считают возможным предсказание будущего ¶ 55% россиян уверены, что Перестройка принесла больше вреда, чем пользы ¶ 55% россиян готовы к женщине-премьеру ¶ 55% россиян считают, что важнейшие для России решения принимаются в администрации президента ¶ 55% россиян считают, что высокопоставленные чиновники, замешанные в коррупционных скандалах, «отделаются легким испугом» ¶ 55% россиян считают текущий год более тяжелым для себя и своей семьи, чем предыдущий ¶ 55% россиян уверены, что страна должна идти по особому пути.
56% россиян практически не общаются с соседями ¶ 56% россиян не верят в единство нации ¶ 56% россиян сожалеют о распаде СССР ¶ 56% россиян уверены, что живут в плохих или катастрофических экологических условиях ¶ 56% россиян считают, что окружение Владимира Путина не предоставляет ему полной картины о ситуации в стране.
57% россиян хотели бы, чтобы их родственники прошли военную службу ¶ 57% россиян считают, что Запад ведет враждебную политику в отношении России ¶ 57% россиян платят в магазинах только наличными ¶ 57% россиян считают Сталина мудрым руководителем ¶ 57% россиян считают нагрузку в школах чрезмерной ¶ 57% россиян хотя бы иногда поют.
58% россиян хотели бы возрождения СССР ¶ 58% россиян считают, что в Россию может хлынуть поток беженцев с Ближнего Востока ¶ 58% россиян не понимают смысла термина «холодная война» ¶ 58% россиян за сохранение призывной армии ¶ 58% россиян согласны на временное, но тотальное отключение интернета в случае угрозы национальной безопасности или массовых протестов.
59% россиян не уверены, что смогут погасить кредит ¶ 59% россиян никогда не были за пределами бывшего СССР ¶ 59% россиян придумывают прозвища коллегам и начальству ¶ 59% россиян думают, что журналисты положительно влияют на жизнь страны ¶ 59% россиян считают, что Россия никогда не была агрессором или инициатором конфликтов с другими странами.
60% россиян не считают воровство зазорным ¶ 60% россиян никогда не были донорами крови ¶ 60% россиян считают, что новая дума будет работать лучше предыдущей ¶ 60% россиян имеют возможность сходить в кино ¶ 60% россиян считают, что работа вредит их здоровью ¶ 60% россиян не стали бы расширять свое личное хозяйство, даже если бы была такая возможность.
61% россиян матерятся ¶ 61% россиян смотрят телевизор каждый день ¶ 61% россиян считают «Единую Россию» зрелой и опытной политической силой ¶ 61% россиян не могут назвать ни одного достижения страны за 15 лет ¶ 61% россиян боятся потерять работу ¶ 61% россиян считают главной проблемой своей семьи нехватку денег ¶ 61% россиян не хотят получать новые знания и навыки.
62% россиян ничего не слышали о «пакете Яровой» ¶ 62% россиян уверены, что кредиты — это прямой путь к разорению ¶ 62% россиян предпочитают делать покупки в магазинах низких цен ¶ 62% россиян готовы работать больше, если им повысят зарплату ¶ 62% россиян считают, что России нужно налаживать отношения с Западом ¶ 62% россиян считают, что Россия не должна идти на уступки ради нормализации отношений с Украиной.
63% россиян считают контрсанкции продуктивной мерой, пошедшей на пользу России ¶ 63% россиян никогда не пользовались интернет-магазинами ¶ 63% россиян считают отстранение параолимпийской сборной от Игр-2016 «политическим заказом» ¶ 63% россиян называют взяточничество в полиции массовым явлением ¶ 63% россиян позитивно относятся к руководству самопровозглашенных ДНР и ЛНР ¶ 63% россиян боятся исламского фундаментализма.
64% россиян предпочитают отечественные фильмы о войне зарубежным ¶ 64% россиян хотят работать под руководством мужчин ¶ 64% россиян считают, что Крым всегда был российским ¶ 64% россиян считают, что Донбассу нужно помогать гуманитарными грузами за счет бюджета ¶ 64% россиян считают маловероятным повторение Чернобыльской катастрофы.
65% россиян не хотели бы жить рядом или работать вместе с геями ¶ 65% россиян собираются красить яйца на Пасху ¶ 65% поддержали бы решение своих близких пойти на войну в случае необходимости ¶ 65% россиян не имеют банковских вкладов ¶ 65% россиян не знают ни одного российского историка ¶ 65% россиян считают, что в пятом сроке Александра Лукашенко нет ничего плохого.
66% россиян чувствуют себя свободными ¶ 66% россиян поддержали решение направить авиацию в Сирию ¶ 66% россиян считают необходимым сдерживать приток приезжих ¶ 66% россиян заметили, что малоимущих в последние пять лет стало больше ¶ 66% россиян не помнят, что такое Организация Варшавского договора.
67% россиян надеются на Бога в повседневной жизни ¶ 67% россиян считают Россию великой державой ¶ 67% россиян полагают, что армия дает человеку новые возможности ¶ 67% россиян не знают, что гены есть в любых, а не только «генетически модифицированных» растениях ¶ 67% россиян не знают, куда идут их налоги ¶ 67% россиян убеждены, что СССР мог одержать победу во Второй мировой войне самостоятельно ¶ 67% россиян одобряют закрытие ресторанов McDonald’s ¶ 67% россиян тратят на еду больше половины доходов семьи.
68% россиян хотели бы побывать в святых местах ¶ 68% россиян против приватизации пакетов госкомпаний ¶ 68% россиян готовы полностью отказаться от американской IT-продукции ¶ 68% россиян собираются работать после выхода на пенсию ¶ 68% россиян считают, что политкорректность и вежливость важнее свободы слова ¶ 68% россиян хорошо относятся к предпринимателям ¶ 68% россиян считают, что эпоха Ельцина принесла России больше плохого, чем хорошего.
69% россиян стараются не иметь лишних контактов с властью ¶ 69% россиян знают, кто такой Владимир Жириновский ¶ 69% россиян считают обстановку в стране нестабильной ¶ 69% россиян не знают о сокращении госрасходов на образование и здравоохранение ¶ 69% россиян исключают, что когда-либо возьмут ипотеку ¶ 69% россиян не верят, что чиновники декларируют все свое имущество ¶ 69% россиян не имеют никакого или имеют смутное представление о «направлении, в котором движется наша страна».
70% россиян одобряют запрет на усыновление российских детей иностранцами ¶ 70% россиян оценивают свое финансовое положение как бедственное ¶ 70% россиян готовы отказаться от поездок за границу из соображений безопасности ¶ 70% россиян считают корректным искать новую работу, не увольняясь с предыдущей ¶ 70% россиян не хотят быть наблюдателями на выборах.
71% россиян считают, что крайне важно добиться в жизни духовного совершенства ¶ 71% россиян не имеют накоплений и сбережений ¶ 71% россиян считают успешным выступление сборной России на Олимпиаде-2016 ¶ 71% россиян считают, что санкциями Запад стремится унизить Россию ¶ 71% россиян считают, что ради порядка в России можно нарушить демократические принципы.
72% россиян не имеют загранпаспорта ¶ 72% россиян гордятся позицией России на международной арене ¶ 72% россиян боятся терактов ¶ 72% россиян гордятся гимном страны ¶ 72% россиян считают, что коррупция типична для российской власти.
73% россиян безразличен футбол ¶ 73% россиян не вышли бы на демонстрацию в поддержку президента ¶ 73% россиян никогда не сталкивались с насилием ¶ 73% россиян никогда не делали селфи ¶ 73% россиян уверены, что никак не могут повлиять на ситуацию в стране ¶ 73% россиян считают, что детей нужно воспитывать в строгости и дисциплине ¶ 73% россиян положительно оценивают символ серпа и молота.
74% россиян не хватает настоящей дружбы — на всю жизнь ¶ 74% россиян считают, что бедность происходит от лени ¶ 74% россиян не видят перспектив в расследовании дела «Оборонсервиса» ¶ 74% россиян готовы переизбрать Владимира Путина на четвертый срок ¶ 74% россиян не могут понять, каким законам следовать, поскольку все очень быстро меняется.
75% россиян за принудительную госпитализацию психически больных людей ¶ 75% россиян уверены, что Россия должна проводить свою политику, несмотря на санкции ¶ 75% россиян считают себя добросовестными налогоплательщиками ¶ 75% россиян доверяют центральному телевидению ¶ 75% россиян против того, чтобы в органах местной власти работали мигранты.
76% россиян негативно относятся к Бараку Обаме ¶ 76% россиян недовольны своей зарплатой ¶ 76% россиян имеют дома предметы религиозного культа ¶ 76% россиян доверяют Госдуме ¶ 76% россиян жаждут возрождения традиций русского виноделия ¶ 76% россиян хотят жить медленнее и наслаждаться едой.
77% россиян боятся, что под видом беженцев в страну проникнут террористы ¶ 77% россиян уверены, что в стране много случаев незафиксированного насилия ¶ 77% россиян считают оправданным увеличение трат на военные учения ¶ 77% россиян заготавливают продукты на зиму ¶ 77% россиян считают выражение «Крымнаш» символом годности ¶ 77% россиян не знают, какой праздник отмечают в России 12 июня.
78% россиян хотят вернуть в школу уроки начальной военной подготовки ¶ 78% россиян против передачи Японии южной части Курильской гряды ¶ 78% россиян обеспокоены международной изоляцией России ¶ 78% россиян уверены в возможности обеспечить Россию местными продуктами ¶ 78% россиян покупают лекарства без консультаций с врачом ¶ 78% россиян стремятся строить планы на жизнь ¶ 78% россиян беспокоит рост цен ¶ 78% россиян считают, что высшие чиновники «скрывают правду» или даже лгут о положении дел в стране.
79% россиян не считают профессию учителя престижной ¶ 79% россиян боятся стать жертвой пьяного водителя ¶ 79% россиян ощутили на себе воздействие санкций ¶ 79% россиян считают, что сейчас неподходящее время, чтобы брать кредиты ¶ 79% россиян считают, что государство может забирать детей из семей алкоголиков ¶ 79% россиян тратят свободное время на телевидение.
80% россиян считают, что главная проблема России в том, что люди слишком много говорят и мало работают ¶ 80% россиян не готовы лично участвовать в политике ¶ 80% россиян не пользуются услугами авиакомпаний ¶ 80% россиян за возвращение вытрезвителей ¶ 80% россиян уверены, что соцопросы нужны.
81% россиян используют в речи пословицы, поговорки, крылатые выражения ¶ 81% россиян считают свою жизнь неустойчивой ¶ 81% россиян считают гомосексуальные связи предосудительными ¶ 81% россиян не сомневаются в причастности Надежды Савченко к гибели российских журналистов на Донбассе ¶ 81% россиян негативно относятся к США ¶ 81% россиян не видят ничего хорошего в деятельности Михаила Горбачева ¶ 81% россиян уверены, что сильные лидеры могут сделать для страны больше, чем законы и разговоры ¶ 81% россиян считают, что никак не могут повлиять на ситуацию в своем регионе.
82% россиян считают, что в стране экономический кризис ¶ 82% россиян считают, что в телевизионном эфире сейчас слишком много рекламы ¶ 82% россиян поддерживают цензуру в искусстве ¶ 82% россиян против свободной продажи оружия ¶ 82% россиян поддерживают ужесточение наказания за оскорбление чувств верующих ¶ 82% россиян гордятся российской наукой.
83% россиян чувствуют себя счастливыми ¶ 83% россиян поддерживают запрет ГМО ¶ 83% россиян считают, что Украина ведет информационную войну против России ¶ 83% россиян считают допустимым «отблагодарить» врача цветами, бутылкой или конфетами ¶ 83% россиян не могут критически воспринимать информацию.
84% россиян пьют воду из-под крана ¶ 84% россиян рассматривают патриотизм как «глубоко личное чувство» ¶ 84% россиян считают, что прием солнечных ванн топлес недопустим ¶ 84% россиян поддерживают создание в стране единого учебника по истории ¶ 84% россиян выступают против легализации однополых браков ¶ 84% россиян не читали конституцию ¶ 84% россиян не готовы принимать участие в акциях протеста ¶ 84% россиян не помнят, когда было крещение Руси.
85% россиян хотят получить подарок на Новый год ¶ 85% россиян считают, что идеалы, которым следовали их родители, потерпели крах ¶ 85% россиян не хотят отправлять детей на отдых в летние лагеря ¶ 85% россиян не знают, кто возглавляет Центризбирком ¶ 85% россиян не рассчитывают в старости жить на пенсию ¶ 85% россиян каждый год едят блины на Масленицу.
86% россиян совершенно не чувствуют или чувствуют в незначительной мере ответственность за происходящее в стране ¶ 86% россиян не говорят ни на одном иностранном языке ¶ 86% россиян одобрили введение закона против пропаганды гомосексуализма ¶ 86% россиян считают, что брать кредиты в банках нецелесообразно ¶ 86% россиян не смотрят новые фильмы в кинотеатрах ¶ 86% россиян уверены, что в мире боятся Россию.
87% россиян не верят в возможность влиять на власть ¶ 87% россиян считают, что им не хватает упорства и силы воли ¶ 87% россиян боятся заразиться свиным гриппом ¶ 87% россиян не могут купить новый автомобиль ¶ 87% россиян считают, что критика Путина в зарубежных СМИ — это попытка «развалить Россию» ¶ 87% россиян поддерживают запрет мата в общественных местах.
88% россиян едят рыбу ¶ 88% россиян считают, что приоритет государства — сильная армия ¶ 88% россиян уверены, что писать грамотно крайне важно ¶ 88% россиян считают, что негативный образ полиции сформирован СМИ ¶ 88% россиян считают, что на государственной службе лояльность руководству важнее эффективности.
89% россиян экономят на самом необходимом ¶ 89% россиян выступают за запрет карикатур на религиозные темы ¶ 89% россиян считают, что школа должна заниматься патриотическим воспитанием детей ¶ 89% россиян уверены, что армия сможет защитить их в случае военной угрозы ¶ 89% россиян выступают за химическую кастрацию педофилов.
90% россиян считают, что крайне важно жить в согласии с совестью ¶ 90% россиян стараются избегать товаров с ГМО и красителями ¶ 90% россиян считают отношения между богатыми и бедными напряженными ¶ 90% россиян гордятся российской армией ¶ 90% россиян знают, как выглядит флаг страны.
91% россиян готовы к отмене копейки ¶ 91% россиян предпочитают отечественные продукты импортным ¶ 91% россиян недовольны системой здравоохранения в стране ¶ 91% россиян смотрят Парад Победы ¶ 91% россиян считают, что по городу недопустимо гулять в купальнике ¶ 91% россиян считают, что умеют пользоваться презервативами.
92% россиян уверены, что у них есть чувство юмора ¶ 92% россиян чувствуют себя неловко, если проводят выходные дома ¶ 92% россиян одобряют идею введения школьной формы ¶ 92% россиян никогда не сталкивались с пропагандой гомосексуализма ¶ 92% россиян никогда не были в Польше.
93% россиян не хотят заниматься бизнесом ¶ 93% россиян считают, что женщины могут достичь успехов в бизнесе ¶ 93% россиян испытывают на работе стресс ¶ 93% россиян не считают суд над Савченко показательной расправой ¶ 93% россиян не читают детям книги ¶ 93% россиян не считают чеченцев, ингушей и дагестанцев русскими.
94% россиян за то, чтобы проверять психику иностранцев при приеме на работу ¶ 94% россиян приветствуют акцию «Георгиевская ленточка» ¶ 94% россиян узнают информацию об Украине и Крыме из телевидения ¶ 94% россиян ходят на работу больными ¶ 94% россиян не играют в азартные игры на деньги ¶ 94% россиян раздражаются на собеседованиях ¶ 94% россиян считают, что Олимпиада в Сочи оправдала или превзошла их ожидания.
95% россиян читают бесплатные пиратские копии книг в интернете ¶ 95% россиян едят слишком много жиров ¶ 95% россиян считают себя здоровыми ¶ 95% россиян не беспокоят высокие цены на услуги ЖКХ.
96% россиян смотрели фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» ¶ 96% россиян считают Крым частью России ¶ 96% россиян не хотят, чтобы в России произошел Евромайдан ¶ 96% россиян празднуют Новый год ¶ 96% россиян не готовы усыновить ребенка из детского дома.
97% россиян знают о существовании Минздрава ¶ 97% россиян принимают антибиотики без рецепта врача ¶ 97% россиян считают, что в школе нужны уроки физкультуры ¶ 97% россиян считают шахтерский труд тяжелым ¶ 97% россиян неправильно понимают термин «праймериз».
98% россиян не состоят ни в какой политической партии ¶ 98% россиян не могут купить жилье за наличные ¶ 98% россиян пользуются мобильными телефонами ¶ 98% россиян едят российский хлеб ¶ 98% россиян не сталкивались непосредственно с травматическим оружием.
99% россиян не хотят революции ¶ 99% россиян считают себя ответственными за происходящее в семье ¶ 99% россиян знают товарный знак «Аленка» ¶ 99% россиян считают медикаменты самым важным резервом для страны ¶ 99% российских любителей театра стремятся к успеху (против 92% россиян в целом).