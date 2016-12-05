В честь выхода новых Swatch Sistem51 Esquire беседует с профессионалами, которые любят работать с мелкими деталями. В первом выпуске — Николай Немзер, создатель 3D-книг, рассказывает о том, как случайность превратила его в бумажного ювелира, и сравнивает свое ремесло с часовым искусством.

Новые Swatch отличаются тем, что, в отличие от обычных наручных часов, создаются полностью автоматизированным способом из рекордно малого количества деталей — 51 против 91. Тогда как у обычных механических часов их в среднем 200. За внутренним устройством механики Sistem51 — 17 патентов. 51 элемент — это не только ювелирная механика, но и дизайн. Через прозрачную крышку на оборотной стороне стального корпуса можно разглядеть уникальный часовой механизм.

Я занимаюсь бумажной инженерией уже более 20 лет. Все началось с архитектурного института, там было много разных заданий с бумагой. Получалось у меня неплохо, да и нравилось тоже, конечно. Когда родился ребенок, я собрал в подарок складного бумажного трансформера. Он превращался и в самолет, и в космический корабль, и в робота. Эта игрушка так мне запала в душу, что я решил ее издать. Ткнулся в одно издательство, в другое — никто робота не брал, но советы давали. Выяснилось, что робота нужно раскрасить, тогда я выучил Photoshop и Illustrator и стал дизайнером. Но про робота не забыл.

В одном издательстве посоветовали с моим роботом ехать на всемирную книжную ярмарку в Болонью. Пару лет собирался, наконец, купил билет на самолет. На книжной ярмарке все было по‑другому — мой робот понравился, мне заказали еще бумажных игрушек, а я стал в Болонью наведываться ежегодно. От бумажных складных игрушек перешел к поп-ап-книгам. От других профессионалов этого дела меня выгодно отличало то, что я не только конструировал, но и раскрашивал. Первая книга была посвящена скейтбордингу. На одном развороте вставал целый скейтпарк со всеми комнатами, рампами и прочими приспособлениями для катания. Так я обрел мировую репутацию бумажного инженера. Сейчас вспоминаю и удивляюсь — в детстве мне книжки-раскладушки попадались на глаза, но я не представлял, что когда-нибудь стану их моделировать. Но такая у меня судьба, видимо.

Создание книги — процесс долгий. Есть простые развороты, которые можно сделать достаточно быстро — за одну-две недели. Есть сложные, за которыми сидишь месяцами. Нужно сделать отдельно конструкцию, отдельно рисунок, а потом их совместить. Распечатать, вырезать, собрать. Найти ошибки и заново пройтись по кругу. Раз десять собрал разворот — и только тогда видишь более простой, эффектный и изящный ход. Сегодня основную часть работы я делаю на компьютере, но идеи, которые рождаются, когда сгибаешь новые прототипы, пусть и из распечатанных чертежей, все равно остаются за мной. Точно так же, как и кропотливая работа руками по сборке и склейке самой первой книги.

Я восхищаюсь часовщиками. Они занимаются сложными механизмами, которые должны точно работать. С развитием технологий процессы становятся автоматизированными, и больше никто не сидит за столом месяцами, теперь работают роботы и конвейеры. Но я рад этому. Я сам вижу, как изменилась моя работа. Теперь я могу создать что-то невероятное, того, что даже представить десять лет назад не мог. И выглядит работа как магия. Это и есть эволюция.