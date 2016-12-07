Виноградных улиток из Украины в Европу

По данным украинских экологов, еще до недавних пор объемы нелегальных поставок виноградных улиток из Крыма в Европу исчислялись тоннами. Данных о том, продолжается ли это после вхождения Крыма в состав России, пока нет.

Людей из зон конфликтов на Ближнем Востоке в Европу

В опубликованном этой весной отчете Интерпола говорится, что рынок контрабанды беженцев из зон конфликтов в 2015 году достиг 5−6 млрд долларов. Оценивать деятельность контрабандистов в этом случае можно по‑разному — во время перевозок многие люди гибнут, их каналами пользуются и террористы, — однако нельзя отрицать и того, что благодаря их посредничеству тысячам людей удалось спастись от смерти.

Заказы из египетских ресторанов быстрого питания KFC в сектор Газы

С учетом доставки при помощи сети подземных тоннелей стоимость маленького баскета острых крылышек достигает $27 (их обычная цена — около $5), но разве это может остановить того, кто хочет крылышек?

Мобильные телефоны и флэш-накопители из Китая в Северную Корею

C помощью контрабандных китайских телефонов жители Северной Кореи, живущие неподалеку от китайской границы, могут связаться со своими южнокорейскими родственниками или даже воспользоваться интернетом. На флэшках распространяют нелегальные в Северной Корее записи южнокорейских сериалов и музыку k-pop.

Двойная контрабанда «Доктора Живаго»



В 1956 году итальянский журналист Серджио д`Анджело контрабандой вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Спустя несколько лет, в 1958 году, советские граждане, побывавшие на Всемирной выставке в Брюсселе, повезли (также контрабандой) экземпляры первого русскоязычного издания «Доктора Живаго» назад в СССР.

ДВЕ ВЕЩИ, ЗА КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ЕЖЕДНЕВНО БЛАГОДАРИТЬ КОНТРАБАНДИСТОВ