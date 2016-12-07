ЧТО ХОРОШЕГО ВОЗЯТ КОНТРАБАНДОЙ
Виноградных улиток из Украины в Европу
По данным украинских экологов, еще до недавних пор объемы нелегальных поставок виноградных улиток из Крыма в Европу исчислялись тоннами. Данных о том, продолжается ли это после вхождения Крыма в состав России, пока нет.
Людей из зон конфликтов на Ближнем Востоке в Европу
В опубликованном этой весной отчете Интерпола говорится, что рынок контрабанды беженцев из зон конфликтов в 2015 году достиг 5−6 млрд долларов. Оценивать деятельность контрабандистов в этом случае можно по‑разному — во время перевозок многие люди гибнут, их каналами пользуются и террористы, — однако нельзя отрицать и того, что благодаря их посредничеству тысячам людей удалось спастись от смерти.
Заказы из египетских ресторанов быстрого питания KFC в сектор Газы
С учетом доставки при помощи сети подземных тоннелей стоимость маленького баскета острых крылышек достигает $27 (их обычная цена — около $5), но разве это может остановить того, кто хочет крылышек?
Мобильные телефоны и флэш-накопители из Китая в Северную Корею
C помощью контрабандных китайских телефонов жители Северной Кореи, живущие неподалеку от китайской границы, могут связаться со своими южнокорейскими родственниками или даже воспользоваться интернетом. На флэшках распространяют нелегальные в Северной Корее записи южнокорейских сериалов и музыку k-pop.
Двойная контрабанда «Доктора Живаго»
В 1956 году итальянский журналист Серджио д`Анджело контрабандой вывез из СССР рукопись романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Спустя несколько лет, в 1958 году, советские граждане, побывавшие на Всемирной выставке в Брюсселе, повезли (также контрабандой) экземпляры первого русскоязычного издания «Доктора Живаго» назад в СССР.
ДВЕ ВЕЩИ, ЗА КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ЕЖЕДНЕВНО БЛАГОДАРИТЬ КОНТРАБАНДИСТОВ
ЧАЙ
Историк И.А. Соколов в статье «Путь чая: статистика, направления поставок, контрабанда чая с привкусом кофе» пишет, что в отдельные периоды российской истории «только один таможенный сбор (без «гильдейских», ярмарочных и иных сборов, местных налогов и административной ренты) составлял и даже превышал десятикратную стоимость товара, в сравнении со стоимостью чая во внутренних районах Китая». Однако благодаря огромным объемам контрабандного ввоза цены на чай в России все же стали постепенно снижаться.
КОФЕ
В 1727 году подполковник Франсиску ди Мелу-Пальета контрабандой вывез из Французской Гвианы в Бразилию необжаренные кофейные зерна (по легенде, чтобы заполучить их, ему пришлось соблазнить жену губернатора Гвианы). Меньше чем через сто лет Бразилия стала крупнейшим производителем кофе в мире. Благодаря этому кофе перестал быть элитным напитком и стал доступен широким массам по всему миру.
Вклад контрабандистов в бьюти-индустрию
Жители индийского штата Тамил-Наду до сих пор часто поминают добрым словом легендарного бандита Вираппана. На протяжении нескольких десятилетий он занимался контрабандой слоновой кости и сандалового дерева (а еще браконьерством и похищениями людей). Захватив под свой контроль очередной сандаловый лес, Вираппан вырубал его, а освободившуюся землю бесплатно отдавал беднякам, завоевывая таким образом их преданность. В 2015 году косметическая марка Lush увековечила имя Вираппана, выпустив воск для усов Veerappan и линейку продуктов Smugglers Soul, так же, как и воск, украшенную его портретом.
Самое известное доброе дело контрабандиста на киноэкране
За 17 тысяч кредитов Хан Соло, один из самых опытных контрабандистов галактики, согласился нелегально переправить на Алдераан старого джедая Оби-Ван Кеноби, юного Люка Скайуокера и дроидов C-3PO и R2-D2, которых преследовали имперские штурмовики. Взявшись за этот заказ, Хан Соло сыграл важную роль в победе Альянса повстанцев над Галактической империей (а также завоевал сердце принцессы Леи), но, как выяснилось в седьмой части Саги, позже вернулся к прежнему ремеслу.
Столько шоколадных яиц Kinder Surprise ежегодно нелегально ввозится в США из Канады. Легальная продажа Kinder Surprise в США запрещена, что не мешает американским детям мечтать о них.
Такова протяженность дороги в Смоленской области недалеко от трассы М1 (Москва—Минск), которую за свой счет отремонтировали контрабандисты, чтобы с большим удобством ввозить в РФ санкционные грузы из Беларуси
Столько стоила большая упаковка (сто штук) контрабандных заграничных презервативов в СССР. Все лучше, чем пользоваться советским «Резиновым изделием №2».
И тут я впервые обратился к Богу с молитвой божьего контрабандиста: «Господь, в моем багаже есть Писания, которые я хочу передать Твоим детям за границей. Когда Ты был на земле, Ты делал слепые глаза зрячими. А теперь я молюсь, чтобы Ты сделал зрячие глаза слепыми. Не позволяй таможенникам увидеть то, чего они не должны видеть.
основатель организации Open Doors, занимавшейся распространением христианства в социалистических странах Восточной Европы, автор бестселлера «Божий контрабандист».