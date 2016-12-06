Команда Павла Дурова представила сервис онлайн-публикаций Telegraph. Пользователи платформы могут создавать и размещать посты на анонимной основе, без регистрации и авторизации. «Сегодня мы запускаем Telegraph — издательский инструмент, который позволяет создавать внушительные публикации на основе markdown (легковесного языка разметки текста для веба. — Esquire), с фотографиями и всеми видами встраиваемых элементов», — написано в официальном блоге мессенджера. В качестве примерного сценария использования инструмента создатели предложили следующий вариант: «С помощью Telegraph ваш канал в Телеграмме может подавать истории так же, как средства массовой информации». Способен ли сервис взять на себя миссию по замене или дублированию современных медиа? Ответим на этот вопрос.

Как устроен Telegraph?

Воспользоваться новым инструментом публикации может любой желающий. Сервис расположен по адресу www.telegra.ph. При переходе по нему пользователь обнаружит почти пустую белую страницу с несколькими строками. Каждая из них подписана, поэтому запутаться в алгоритме действий или растеряться невозможно. Самое верхнее поле оставили под заголовок. Кстати, он вместе с датой публикации будет отображаться в онлайн-адресе будущего поста. Например: http://telegra.ph/Эта-строка-для-заголовка-12−03. Ниже идет поле, которое разработчики оставили под имя автора. Но так как сервис заявлен анонимным, вписывать персональные данные необязательно. При желании можно указать любой никнейм. Третью строчку авторы Telegraph создали под основное наполнение публикации: текст, встраиваемые компоненты и ссылки. Для редактуры у пользователя довольно ограниченное количество инструментов. Текст можно выделить болдом или курсивом и увеличить. Вариантов ориентации всего два. По умолчанию материал «стремится» в левый край. В качестве опции доступна ориентация по центру. Но в этом случае меняется шрифт и размер. Дополнить материал ссылками не проблема. Но симпатично интегрировать в материал пока можно только линки из Twitter и пары видеохостингов: YouTube и Vimeo.

Что это дает?

Поделиться готовым материалом можно с помощью ссылки. Это позволяет, единожды подготовив материал, распространить его по всем необходимым каналам. Плюс доставка пользователю осуществляется комфортным способом: в Telegram просмотр материалов, созданных в Telegraph, доступен через Instant View — новую функцию мессенджера. Она форматирует контент и со сторонних сайтов, делая материал удобным для чтения внутри Telegram. Еще одно преимущество опции, по словам ее разработчиков, — мгновенная скорость загрузки контента. Пока Instant View работает только с несколькими сайтами, среди которых, например, блогохостинг Medium и ресурс TechCrunch. Именно опции Instant View досталась роль инструмента, который должен максимально плотно замыкать аудиторию на мессенджере, отсекая желание уходить к первоисточнику публикации. А вот редактировать готовый контент создатель может только при условии сохранности cookie-файлов. После очистки кэша браузера изменить содержимое поста будет уже невозможно. Так же, как пытаться что-то поменять с другого устройства. Это плата за анонимность.

Это прорыв?

Некоторые каналы СМИ имеют аудиторию до одного миллиона человек. При этом все каналы Telegram собирают по четыреста миллионов просмотров ежедневно. Этими цифрами Павел Дуров поделился на Мобильном конгрессе в Барселоне в феврале. Тогда же он добавил, что следующим шагом развития мессенджера будут как раз каналы для СМИ и блогеров. Они предоставят прямой доступ к аудитории. В традиционных же социальных сетях достичь ее стало намного сложнее, так как твой голос теряется в лентах новостей, уверен Дуров. Появление Telegraph и Instant View — это скорее закономерное развитие, нежели прорыв. С этим согласен и глава Viber в России и странах СНГ Евгений Рощупкин. По его словам, нынешнее состояние социальных сетей — следствие пользовательского запроса: «Новые медиа, к которым относятся мессенджеры, развиваются с невероятной скоростью, трансформируясь в полноценные платформы для бизнеса и конечного пользователя. Уже сейчас на примере паблик аккаунтов в Viber можно сказать, что бренды, и особенно СМИ, понимают, что данный вид коммуникации — ответ на запрос пользователей. В рамках этого функционала возможен не только постинг новостей, но и получение обратной связи от читателей, которые представляют собой очень качественную мобильную аудиторию. Однако говорить о прямой конкуренции со СМИ пока рано: мессенджеры — перспективный, но дополнительный и специфический инструмент для генерации контента. И хотя у нас есть примеры успешных паблик аккаунтов с аудиторией более миллиона подписчиков, мы понимаем, что для поддержания такого уровня контента нужны большие профессионалы. Таким образом, на мой взгляд, мессенджеры могут стать хорошим подспорьем для СМИ, но не поглотят их». О том, что новые возможности Telegram не являются прорывом, говорит и тот факт, что звание пионера достается Facebook. Детище Цукерберга первым запустило сравнимую с Instant View функцию Instant Articles. Она интегрирует материалы с мобильных версий National Geographic, BuzzFeed, The New York Times и других изданий в соцсеть без переходов пользователей на материнские сайты еще с апреля. А в тестовом режиме исчисление началось уже с 2015 года. Сегодня над похожей идеей платформы работают многие социальные сети, в том числе и российские.

Убьют ли Telegraph и Telegram СМИ?