Команда Павла Дурова представила сервис онлайн-публикаций Telegraph. Пользователи платформы могут создавать и размещать посты на анонимной основе, без регистрации и авторизации.
«Сегодня мы запускаем Telegraph — издательский инструмент, который позволяет создавать внушительные публикации на основе markdown (легковесного языка разметки текста для веба. — Esquire), с фотографиями и всеми видами встраиваемых элементов», — написано в официальном блоге мессенджера.
В качестве примерного сценария использования инструмента создатели предложили следующий вариант: «С помощью Telegraph ваш канал в Телеграмме может подавать истории так же, как средства массовой информации». Способен ли сервис взять на себя миссию по замене или дублированию современных медиа? Ответим на этот вопрос.
Воспользоваться новым инструментом публикации может любой желающий. Сервис расположен по адресу www.telegra.ph. При переходе по нему пользователь обнаружит почти пустую белую страницу с несколькими строками. Каждая из них подписана, поэтому запутаться в алгоритме действий или растеряться невозможно.
Самое верхнее поле оставили под заголовок. Кстати, он вместе с датой публикации будет отображаться в онлайн-адресе будущего поста. Например: http://telegra.ph/Эта-строка-для-заголовка-12−03.
Ниже идет поле, которое разработчики оставили под имя автора. Но так как сервис заявлен анонимным, вписывать персональные данные необязательно. При желании можно указать любой никнейм.
Третью строчку авторы Telegraph создали под основное наполнение публикации: текст, встраиваемые компоненты и ссылки. Для редактуры у пользователя довольно ограниченное количество инструментов. Текст можно выделить болдом или курсивом и увеличить. Вариантов ориентации всего два. По умолчанию материал «стремится» в левый край. В качестве опции доступна ориентация по центру. Но в этом случае меняется шрифт и размер.
Дополнить материал ссылками не проблема. Но симпатично интегрировать в материал пока можно только линки из Twitter и пары видеохостингов: YouTube и Vimeo.
Поделиться готовым материалом можно с помощью ссылки. Это позволяет, единожды подготовив материал, распространить его по всем необходимым каналам. Плюс доставка пользователю осуществляется комфортным способом: в Telegram просмотр материалов, созданных в Telegraph, доступен через Instant View — новую функцию мессенджера. Она форматирует контент и со сторонних сайтов, делая материал удобным для чтения внутри Telegram. Еще одно преимущество опции, по словам ее разработчиков, — мгновенная скорость загрузки контента.
Пока Instant View работает только с несколькими сайтами, среди которых, например, блогохостинг Medium и ресурс TechCrunch. Именно опции Instant View досталась роль инструмента, который должен максимально плотно замыкать аудиторию на мессенджере, отсекая желание уходить к первоисточнику публикации.
А вот редактировать готовый контент создатель может только при условии сохранности cookie-файлов. После очистки кэша браузера изменить содержимое поста будет уже невозможно. Так же, как пытаться что-то поменять с другого устройства. Это плата за анонимность.
Некоторые каналы СМИ имеют аудиторию до одного миллиона человек. При этом все каналы Telegram собирают по четыреста миллионов просмотров ежедневно. Этими цифрами Павел Дуров поделился на Мобильном конгрессе в Барселоне в феврале. Тогда же он добавил, что следующим шагом развития мессенджера будут как раз каналы для СМИ и блогеров. Они предоставят прямой доступ к аудитории. В традиционных же социальных сетях достичь ее стало намного сложнее, так как твой голос теряется в лентах новостей, уверен Дуров.
Появление Telegraph и Instant View — это скорее закономерное развитие, нежели прорыв. С этим согласен и глава Viber в России и странах СНГ Евгений Рощупкин. По его словам, нынешнее состояние социальных сетей — следствие пользовательского запроса: «Новые медиа, к которым относятся мессенджеры, развиваются с невероятной скоростью, трансформируясь в полноценные платформы для бизнеса и конечного пользователя. Уже сейчас на примере паблик аккаунтов в Viber можно сказать, что бренды, и особенно СМИ, понимают, что данный вид коммуникации — ответ на запрос пользователей. В рамках этого функционала возможен не только постинг новостей, но и получение обратной связи от читателей, которые представляют собой очень качественную мобильную аудиторию. Однако говорить о прямой конкуренции со СМИ пока рано: мессенджеры — перспективный, но дополнительный и специфический инструмент для генерации контента. И хотя у нас есть примеры успешных паблик аккаунтов с аудиторией более миллиона подписчиков, мы понимаем, что для поддержания такого уровня контента нужны большие профессионалы. Таким образом, на мой взгляд, мессенджеры могут стать хорошим подспорьем для СМИ, но не поглотят их».
О том, что новые возможности Telegram не являются прорывом, говорит и тот факт, что звание пионера достается Facebook. Детище Цукерберга первым запустило сравнимую с Instant View функцию Instant Articles. Она интегрирует материалы с мобильных версий National Geographic, BuzzFeed, The New York Times и других изданий в соцсеть без переходов пользователей на материнские сайты еще с апреля. А в тестовом режиме исчисление началось уже с 2015 года. Сегодня над похожей идеей платформы работают многие социальные сети, в том числе и российские.
Выражение «убийца чего бы то ни было» (продукта, сервиса, индустрии) звучит как минимум пошло. Как максимум эта фраза обесценивает и дискредитирует сам источник угрозы. Вспомните этих бесчисленных «убийц iPhone», Uber, который «поубивал» все службы такси. Подобные вещи скорее меняют рынок, вводят новые правила, но не заставляют внезапно кого-то исчезнуть.
Существуют ли предпосылки для замены СМИ социальными сетями и менеджерами, зависит от взгляда на понятие средства массовой информации, — рассказала вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова. «Если под СМИ мы подразумеваем каналы попадания информации к людям, то безусловно да. Если мы имеем ввиду некую редакцию с людьми, у которых есть свое мнение, круг тем, которые они освещают, и политика изложения материала, то нет. Мессенджеры и социальные сети стремятся стать платформой, а не единицей смысла. Это более широкая и более правильная стратегия. Идея в том, чтобы предоставить кому угодно платформу для донесения информации, но не выражать свою позицию при этом. Мессенджеры и социальные сети точно не станут держать свою редакцию, которая будет производить контент: писать тексты, снимать сюжеты и тому подобное.
Кроме того, есть два фактора. Первый — законодательство. Сейчас СМИ, особенно в России, достаточно жестко регулируются в правовом поле. И за какое-то мнение, информацию кто-то должен отвечать. А во-вторых, умение и желание писать тексты, делать любой контент — удел не многих людей».
Классические медиа не пропадут, точнее выживут те из них, кто сумеет трансформировать свою бизнес-модель, считает исполнительный директор Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин: «Почему будущее за Google, Amazon, Facebook и прочими IT-компаниям? Потому что они, становясь по сути маркетплейсами, демонетизируют бренд тех организаций, которые им поставляют услуги. СМИ нужно будет отказаться от традиционной модели по предложению информации. Люди не хотят больше искать ее. Им гораздо удобнее иметь некий агрегатор СМИ, где они по запросу чат-боту или каким-то другим образом могут получать релевантную информацию. То есть медиа становятся источником продуктов, которые будут поставляться в единую платформу коммуникации с клиентами.
Вообще, основной смысл маркетплейса в том, что он все знает про своих пользователей. Например, в какое время и с какой периодичностью они читают те или иные новости. И задача таких агрегаторов — отрезать СМИ от клиентов, потому что именно этих клиентов они впоследствии и будут продавать. Похожие трансформации бизнес-моделей уже происходят и в банковской сфере, и в ритейле (особенно в ритейле электроники). В ближайшем будущем перемены коснутся печатных СМИ, а затем и всей сферы медиа».
Другим словами, сейчас мы видим, что СМИ, как могут и как умеют, осваивают социальные сети, учатся экспортировать и даже воспроизводить на постоянной основе контент на новых платформах.
Пока социальные сети и мессенджеры не являются угрозой для СМИ, а Telegraph и вовсе неудачный продукт, рассказал руководитель Лаборатории Комьюнити Владислав Титов: «Если первые два стартапа Дурова были успешны («ВКонтакте» и Telegram), то что касается Telegraph — большие вопросы. Анонимность авторства широко могут использовать экстремистские неформальные организации. Они могут договариваться о получении в определенное время условно закодированных сообщений с на первый взгляд ничего не значащим текстом. А те, кому надо, эти послания прочитают. Если WhatsApp, Viber и Facebook Messenger довольно лояльны ко всем спецслужбам во всех странах и активно борются с противоправными элементами, то Павел Дуров как раз настаивает на том, что Telegram от этого свободен. А Telegraph еще более широкое поле, там даже регистрироваться не надо. И в том, что этот сервис будет интересен обычным пользователям, я очень сомневаюсь».
По информации ресурса Statista, к сентябрю этого года Telegram установили 100 миллионов пользователей. К тому же времени, согласно исследованиям Similarweb, среди самых популярных социальных сетей мира Telegram был на 21-м месте.