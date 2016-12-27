Другая теория переносит нас в Европу эпохи наполеоновских войн. Офицер прусской армии Гебхард Леберехт Блюхер (1742 — 1819 гг.) задумался над тем, как облегчить и без того сложную жизнь солдат и придумал ботинки с регулируемой шириной — их можно было зашнуровать и затянуть. Таким образом появились «блюхеры». В США термины «дерби» и «блюхеры» используются как синонимы, хотя небольшое различие между этими моделями все же есть. У дерби задник переходит без швов в берцы, а у блюхеров берцы пришиты поверх союзки (передней части обуви).

По легенде, дерби появились благодаря 14-му графу Дерби (1799 — 1869 гг.). Граф имел весьма щедрые пропорции, и большие ступни доставляли ему немало хлопот. Его личный сапожник нашел выход из положения, придумав туфли с открытой шнуровкой.

Главная отличительная черта туфель дерби — это открытая система шнуровки. То есть боковые стороны ботинка нашиты поверх передней части обуви (или, говоря языком профессионалов: берцы нашиты поверх союзок). Сегодня это, пожалуй, самый популярный вид классической мужской обуви. Можно носить и под костюм в офис, и на неформальные мероприятия.

Броги — это обувь, украшенная перфорацией, причем любая — будь то дерби или оксфорды.

Броги в XVII веке придумали шотландские и ирландские фермеры. Они работали на влажных и болотистых местностях, поэтому им была нужна крепкая, практичная и быстро сохнущая обувь. Ботинки шили из дубленой воловьей кожи, в них не было привычной нам подкладки, но обязательно были дырки, которые обеспечивали отвод воды и быструю просушку.

Помимо перфорации, броги отличает отрезной мысок и многослойные накладки с зазубренными краями. Броги бывают полные (full brogues), половинчатые (полуброги; semi-brogues) и четвертные (quarter brogues).

Полные броги, более известные как Wingtips, считаются классическими — это туфли с отрезным мыском в форме буквы W, узором в форме медальона и перфорацией по всей поверхности верха. У полуброгов, в отличие от full-brogues, прямой шов отрезного мыска; в остальном детали те же — перфорация по шву и рисунок-медальон. Четвертные броги — это, пожалуй, самый скромный и самый официальный вариант: перфорация только по шву, без W-образного мыска и рисунка в носочной части.

Еще одной вариацией брогов считаются спектейторы (spectator shoes) — это двухцветные туфли с темными пятками и мыском и светлой основой. По легенде оригинальный дизайн принадлежит обувному мастеру Джонну Лоббу, который стал выпускать подобные туфли в 1868 году для игры в крикет. Моду на спектейторы принесли отрекшийся от престола король Великобритании Эдуард VIII и его возлюбленная Уоллис Симпсон.

Двойные монки