Главная отличительная черта туфель дерби — это открытая система шнуровки. То есть боковые стороны ботинка нашиты поверх передней части обуви (или, говоря языком профессионалов: берцы нашиты поверх союзок). Сегодня это, пожалуй, самый популярный вид классической мужской обуви. Можно носить и под костюм в офис, и на неформальные мероприятия.
По легенде, дерби появились благодаря 14-му графу Дерби (1799 — 1869 гг.). Граф имел весьма щедрые пропорции, и большие ступни доставляли ему немало хлопот. Его личный сапожник нашел выход из положения, придумав туфли с открытой шнуровкой.
Другая теория переносит нас в Европу эпохи наполеоновских войн. Офицер прусской армии Гебхард Леберехт Блюхер (1742 — 1819 гг.) задумался над тем, как облегчить и без того сложную жизнь солдат и придумал ботинки с регулируемой шириной — их можно было зашнуровать и затянуть. Таким образом появились «блюхеры». В США термины «дерби» и «блюхеры» используются как синонимы, хотя небольшое различие между этими моделями все же есть. У дерби задник переходит без швов в берцы, а у блюхеров берцы пришиты поверх союзки (передней части обуви).
Броги — это обувь, украшенная перфорацией, причем любая — будь то дерби или оксфорды.
Броги в XVII веке придумали шотландские и ирландские фермеры. Они работали на влажных и болотистых местностях, поэтому им была нужна крепкая, практичная и быстро сохнущая обувь. Ботинки шили из дубленой воловьей кожи, в них не было привычной нам подкладки, но обязательно были дырки, которые обеспечивали отвод воды и быструю просушку.
Помимо перфорации, броги отличает отрезной мысок и многослойные накладки с зазубренными краями. Броги бывают полные (full brogues), половинчатые (полуброги; semi-brogues) и четвертные (quarter brogues).
Полные броги, более известные как Wingtips, считаются классическими — это туфли с отрезным мыском в форме буквы W, узором в форме медальона и перфорацией по всей поверхности верха. У полуброгов, в отличие от full-brogues, прямой шов отрезного мыска; в остальном детали те же — перфорация по шву и рисунок-медальон. Четвертные броги — это, пожалуй, самый скромный и самый официальный вариант: перфорация только по шву, без W-образного мыска и рисунка в носочной части.
Еще одной вариацией брогов считаются спектейторы (spectator shoes) — это двухцветные туфли с темными пятками и мыском и светлой основой. По легенде оригинальный дизайн принадлежит обувному мастеру Джонну Лоббу, который стал выпускать подобные туфли в 1868 году для игры в крикет. Моду на спектейторы принесли отрекшийся от престола король Великобритании Эдуард VIII и его возлюбленная Уоллис Симпсон.
Монки — это обувь без шнуровки с застежкой на одну или две пряжки.
Прообраз монков появился в Европе в эпоху Высокого Средневековья (XI-XIV вв). Обувь с широким ремешком с одной-двумя пряжками в то время носили католические монахи. Их было удобно надевать и снимать, не затрачивая время на шнуровку. Отсюда и название: в переводе с английского monk означает «монах».
Современные классические монки имеют удлиненную форму. Как правило, их делят на два вида: с одним (monk strap shoe) или двумя (double monk strap shoe) ремешками разной толщины и ширины. В отличие от оксфордов, монки надеваются и снимаются так же легко, как лоферы или любая другая обувь без шнуровки.
Эта модель мужской обуви считается менее формальной, чем оксфорды, но более официальной, чем дерби — хотя и на этот счет мнения разнятся. Монки — очень самостоятельная обувь, поэтому если вы решили их надеть, в вашем образе не должно быть ярких и кричащих элементов. Двойные монки носят и с костюмом, и с джинсами, но все зависит от конкретной модели туфель.
Лоферы — это похожая на мокасины обувь, но отличающаяся от них наличием отдельной подошвы и невысокого каблука. Они легко снимаются и надеваются, отсюда и название: в переводе английского loafer означает «бездельник». О происхождении лоферов существует две наиболее популярные теории, и обе восходят к 30-м гг. XX века.
Согласно первой, лоферы появились в Великобритании в качестве домашней обуви. Королю Георгу VI понадобились туфли для загородного дома, которые он мог бы носить с охотничьими гольфами. Дизайн в 1926 году придумал Раймонд Льюис Уилдсмит — наследник компании Wildsmith Shoes, поставщика обуви для монарших особ и знати. Wildsmith Loafer быстро обрели популярность и производятся по сей день.
Согласно другой теории лоферы придумал норвежец Нилс Грегориюссон Тварангер (1874—1953). Вернувшись на родину после изучения сапожного ремесла в Северной Америке, он представил «эурланнские мокасины» — нечто среднее между мокасинами ирокезов (североамериканских индейцев) и обувью, которую носили рыбаки в его родном городе Эурланн. Постепенно эурланнские мокасины вышли за пределы Норвегии и стали популярны в Европе, а затем и в США. Термин loafer появился как раз в Америке — так называлась обувь производства семейства Сполдинг из Нью-Гэмпшира.
Существует две классические модели лоферов: Penny Loafers и лоферы с кисточками. Первые получили свое название благодаря ромбовидной прорези, в которую студенты в 50-х гг. вставляли монеты пенни — то ли на удачу, то ли в качестве «заначки». Первоначальное название Weejuns (созвучно с английским Norwegians — дань норвежским корням) было забыто, но сама модель быстро завоевала популярность и стала классикой. Когда именно на лоферах появились кисточки, точно не известно. По легенде, после Второй мировой войны актер Пол Лукас привез в Америку полуботинки с декоративными кисточками и заказал обувным компаниям сшить нечто подобное.
Говоря об истории лоферов, нельзя не упомянуть компанию Gucci, которая первой представила лоферы в черном цвете с позолоченной пряжкой-трензелем. Именно после Gucci лоферы в Европе начали носить под официальные костюмы.
Сегодня лоферы больше относятся к стилю casual, но минималистичные и строгие модели найдут место и в деловом гардеробе.
Это высокие ботинки с чуть заостренным носком, тонкой подошвой и небольшим каблуком. Главная особенность — это прорезиненные бока от верха ботинка почти до подошвы, которые позволяют легко и быстро снимать обувь без шнурков и застежек. Челси можно носить с костюмами и даже с джинсами. Но если вы решили надеть их под джинсы, выбирайте классический верх: эта обувь отлично смотрятся с пальто, кардиганами, водолазками, рубашками.
Дизайн челси принадлежит обувщику Ее Величества королевы Виктории Джозефу Спаркс-Холлу (J. Sparkes Hall). В выданном ему в 1951 году патенте указано, что «прежде ни одна модель обуви не сообщала ноге такую подвижность и так не соответствовала ее анатомической форме». Сам обувщик утверждал, что «королева Виктория прогуливается в них ежедневно, что является неопровержимым доказательством ценности изобретения».
Своим современным названием челси обязаны одноименному району на западе Лондона. В 50−60-ые годы там собиралась творческая молодежь и богема, которая обратила внимание на эту модель. Ботинки челси стали непременным атрибутом стиля британских модников, которые именовали себя «модами» (Mods от modernism, modism).
Еще большую популярность челси принесли The Beatles. «Ливерпульская четверка» часто появлялась в ботинках лондонской компании Anello & Davide — это были челси на широком, слегка сужающемся книзу кубинском каблуке.
В 70-ые гг. челси появились в знаменитой трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны» — правда, в более футуристическом белом цвете. Эту обувь носили штурмовики Дарта Вейдера.
На создание эскизов художника вдохновила обувь