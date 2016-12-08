Cтатья лингвопсихолога Тима Ломаса «К позитивной кросс-культурной лексикографии» была опубликована в «Журнале позитивной психологии» летом 2016 года. В ней проанализированы 216 непереводимых слов из нескольких десятков языков мира, которые означают положительные эмоции или ситуации. Некоторые из них публикует Esquire (все слова приводятся латиницей, как в оригинальной статье Ломаса).

AGAPE [греческий]

Самоотверженная, беззаветная, благочестивая любовь.

AH-UN [японский]

Буквально «начало и конец чего-либо», безмолвный акт коммуникации между двумя близкими друзьями.

AIDOS [греческий]

Чувство стыда, которое не дает людям совершать дурные поступки; одновременно — смирение, которое удерживает от самовосхваления.

ANTSAFA [малагасийский, язык мадагаскара и близлежащих островов]

Расспросы о том, что заранее и хорошо известно спрашивающему.

APRAMĀDA [санскрит]

Моральная бдительность, осознание этических последствий собственных действий.

AÐ NENNA [исландский]

Способность или желание справиться с тяжелой и скучной задачей&

BALIKWAS [тагальский, один из основных языков филиппин]

Внезапно вскакивать на ноги от удивления или испуга.

BILITA MPASH [банту, группа африканских языков]

Прекрасный, блаженный сон (антоним ночного кошмара).

BOKETTO [японский]

Рассеянно смотреть вдаль (не думая ни о чем и не чувствуя себя).

CHAI PANI [хинди, также слово есть в языке урду]

Буквально «чай и вода». Деньги или услуга, которые предлагаются кому-либо в обмен на помощь (близко к «взятке», но без негативных коннотаций).

CHRYSALISM [английский, неологизм]

Спокойствие, присущее человеку, который находится в убежище во время грозы.

COLO [португальский]

Часть тела, образуемая грудью и руками (используется, когда речь идет об объятиях или убаюкивании).

CURGLAFF [гэльский]

Бодрящее/шоковое чувство, которое испытываешь, внезапно оказавшись в холодной воде (чаще всего — в результате прыжка в воду).

CYNEFIN [валлийский]

Место, где человек чувствует себя как дома; также чувство к «малой родине».

DADIRRI [один из языков пама-ньюнга, на которых говорят аборигены австралии]

Возвышенный акт вдумчивого и уважительного выслушивания.

DEPAYSER [французский]

Приятное чувство дезориентации и необычности происходящего, которое испытывает человек, оказавшийся в незнакомой стране.

DOR [румынский]

Тоска по человеку, месту или вещи, которые находятся вне досягаемости, но к которым испытывается сильное чувство.

ENRAONAR [каталанский]

Обсуждать нечто в цивилизованной, разумной манере.

FANAA [арабский]

«Аннигиляция» эго, которая приводит к просветлению и единению с Богом.

FEESTVARKEN [голландский]

Буквально «свинья вечеринки», то есть человек, в честь которого вечеринка устраивается.

GÖKOTTA [шведский]

Рано просыпаться, чтобы послушать пение первых птиц.

GURU [бенгальский]

Братская любовь с примесью восхищения.

IKIGAI [японский]

«Смысл бытия», чувство, что стоит продолжать жить.

IKTSUARPOK [инуктитут, язык канадских эскимосов]

Чувство, которое испытывает человек, ждущий кого-то и постоянно проверяющий, не идет ли он/она.

ILUNGA [чилуба, язык, распространенный в др конго, одно из названий языка луба, входящего в группу банту]

Готовность простить человека в первый раз, стерпеть обиду во второй раз, но никогда — не в третий раз.

KANYIRNINPA [пинтупи, один из языков австралийских аборигенов]

Буквально «держать», глагол означает близкие и активные отношения между больным или пожилым человеком и тем, кто за ним ухаживает.

KEKAU [индонезийский]

Прийти в себя и вернуться в реальность после ночного кошмара.

KUNDUNG [японский]

Покачивание деревьев на ветру.

LUTALIC [английский, неологизм]

Часть личности, не поддающаяся категоризации.

MAMIHLAPINATAPEI [ямана, близкий к вымиранию язык индейцев чили]

Взгляд между двумя людьми, который свидетельствует о невысказанной взаимной страсти.

MANAAKITANGA [маори, язык новозеландских аборигенов]

Термин, сочетающий в себе гостеприимство, доброту, щедрость, уважение и заботу о других.

MANNVAASANAI [тамильский]

Запах дождя, упавшего на высохшую землю.

MBUKI-MVUKI [банту]

Срывать с себя одежду, чтобы танцевать без стеснения.

MORKKIS [финский]

Моральное/психологическое похмелье, смущение и стыд, вызванные поведением накануне.

NAZ [урду]

Уверенность, гордость, связанная с тем, что любовь к тебе другого человека безоговорочна и незыблема.

ONSAY [бодо, тибето-бирманский язык, распространенный в индийском штате ассам]

Притворяться, что любишь.

ONSRA [бодо]

Любить в последний раз — чувствовать, что любовь будет недолгой.

PRETOOGJES [голландский]

Буквально «веселые глаза», насмешливый взгляд человека, который устраивает невинную проказу.

RAMÉ [балийский]

Нечто одновременно хаотичное и радостное.

TYVSMAKE [норвежский]

Пробовать маленькие кусочки еды, пока никто не видит.

TAARRADHIN [арабский]

Достижение договоренности, при которой все стороны оказываются в выигрыше.

TÎEOW [тайский]

Беззаботно бродить или слоняться без дела.

UTEPILS [норвежский]

Питье пива на улице (чаще всего — в первый теплый день года).

VOORPRET [голландский]

Буквально «до-веселье», приятное предчувствие события, которого долго ждешь.

WON [корейский]

Нежелание расставаться с иллюзиями.

WÚ WÉI [китайский]

Буквально «ничего не делать», то есть идти по Пути (Дао) естественно и без усилий.

YICHUS [индиш]

Человек с хорошей наследственностью, достойный своих предков.

YUÁN BÈI [китайский]

Чувство завершенного и идеального достижения.