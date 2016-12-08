Cтатья лингвопсихолога Тима Ломаса «К позитивной кросс-культурной лексикографии» была опубликована в «Журнале позитивной психологии» летом 2016 года. В ней проанализированы 216 непереводимых слов из нескольких десятков языков мира, которые означают положительные эмоции или ситуации. Некоторые из них публикует Esquire (все слова приводятся латиницей, как в оригинальной статье Ломаса).
AGAPE [греческий]
Самоотверженная, беззаветная, благочестивая любовь.
AH-UN [японский]
Буквально «начало и конец чего-либо», безмолвный акт коммуникации между двумя близкими друзьями.
AIDOS [греческий]
Чувство стыда, которое не дает людям совершать дурные поступки; одновременно — смирение, которое удерживает от самовосхваления.
ANTSAFA [малагасийский, язык мадагаскара и близлежащих островов]
Расспросы о том, что заранее и хорошо известно спрашивающему.
APRAMĀDA [санскрит]
Моральная бдительность, осознание этических последствий собственных действий.
AÐ NENNA [исландский]
Способность или желание справиться с тяжелой и скучной задачей&
BALIKWAS [тагальский, один из основных языков филиппин]
Внезапно вскакивать на ноги от удивления или испуга.
BILITA MPASH [банту, группа африканских языков]
Прекрасный, блаженный сон (антоним ночного кошмара).
BOKETTO [японский]
Рассеянно смотреть вдаль (не думая ни о чем и не чувствуя себя).
CHAI PANI [хинди, также слово есть в языке урду]
Буквально «чай и вода». Деньги или услуга, которые предлагаются кому-либо в обмен на помощь (близко к «взятке», но без негативных коннотаций).
CHRYSALISM [английский, неологизм]
Спокойствие, присущее человеку, который находится в убежище во время грозы.
COLO [португальский]
Часть тела, образуемая грудью и руками (используется, когда речь идет об объятиях или убаюкивании).
CURGLAFF [гэльский]
Бодрящее/шоковое чувство, которое испытываешь, внезапно оказавшись в холодной воде (чаще всего — в результате прыжка в воду).
CYNEFIN [валлийский]
Место, где человек чувствует себя как дома; также чувство к «малой родине».
DADIRRI [один из языков пама-ньюнга, на которых говорят аборигены австралии]
Возвышенный акт вдумчивого и уважительного выслушивания.
DEPAYSER [французский]
Приятное чувство дезориентации и необычности происходящего, которое испытывает человек, оказавшийся в незнакомой стране.
DOR [румынский]
Тоска по человеку, месту или вещи, которые находятся вне досягаемости, но к которым испытывается сильное чувство.
ENRAONAR [каталанский]
Обсуждать нечто в цивилизованной, разумной манере.
FANAA [арабский]
«Аннигиляция» эго, которая приводит к просветлению и единению с Богом.
FEESTVARKEN [голландский]
Буквально «свинья вечеринки», то есть человек, в честь которого вечеринка устраивается.
GÖKOTTA [шведский]
Рано просыпаться, чтобы послушать пение первых птиц.
GURU [бенгальский]
Братская любовь с примесью восхищения.
IKIGAI [японский]
«Смысл бытия», чувство, что стоит продолжать жить.
IKTSUARPOK [инуктитут, язык канадских эскимосов]
Чувство, которое испытывает человек, ждущий кого-то и постоянно проверяющий, не идет ли он/она.
ILUNGA [чилуба, язык, распространенный в др конго, одно из названий языка луба, входящего в группу банту]
Готовность простить человека в первый раз, стерпеть обиду во второй раз, но никогда — не в третий раз.
KANYIRNINPA [пинтупи, один из языков австралийских аборигенов]
Буквально «держать», глагол означает близкие и активные отношения между больным или пожилым человеком и тем, кто за ним ухаживает.
KEKAU [индонезийский]
Прийти в себя и вернуться в реальность после ночного кошмара.
KUNDUNG [японский]
Покачивание деревьев на ветру.
LUTALIC [английский, неологизм]
Часть личности, не поддающаяся категоризации.
MAMIHLAPINATAPEI [ямана, близкий к вымиранию язык индейцев чили]
Взгляд между двумя людьми, который свидетельствует о невысказанной взаимной страсти.
MANAAKITANGA [маори, язык новозеландских аборигенов]
Термин, сочетающий в себе гостеприимство, доброту, щедрость, уважение и заботу о других.
MANNVAASANAI [тамильский]
Запах дождя, упавшего на высохшую землю.
MBUKI-MVUKI [банту]
Срывать с себя одежду, чтобы танцевать без стеснения.
MORKKIS [финский]
Моральное/психологическое похмелье, смущение и стыд, вызванные поведением накануне.
NAZ [урду]
Уверенность, гордость, связанная с тем, что любовь к тебе другого человека безоговорочна и незыблема.
ONSAY [бодо, тибето-бирманский язык, распространенный в индийском штате ассам]
Притворяться, что любишь.
ONSRA [бодо]
Любить в последний раз — чувствовать, что любовь будет недолгой.
PRETOOGJES [голландский]
Буквально «веселые глаза», насмешливый взгляд человека, который устраивает невинную проказу.
RAMÉ [балийский]
Нечто одновременно хаотичное и радостное.
TYVSMAKE [норвежский]
Пробовать маленькие кусочки еды, пока никто не видит.
TAARRADHIN [арабский]
Достижение договоренности, при которой все стороны оказываются в выигрыше.
TÎEOW [тайский]
Беззаботно бродить или слоняться без дела.
UTEPILS [норвежский]
Питье пива на улице (чаще всего — в первый теплый день года).
VOORPRET [голландский]
Буквально «до-веселье», приятное предчувствие события, которого долго ждешь.
WON [корейский]
Нежелание расставаться с иллюзиями.
WÚ WÉI [китайский]
Буквально «ничего не делать», то есть идти по Пути (Дао) естественно и без усилий.
YICHUS [индиш]
Человек с хорошей наследственностью, достойный своих предков.
YUÁN BÈI [китайский]
Чувство завершенного и идеального достижения.
YUTTA-HEY [чероки]
Буквально «хороший день, чтобы умереть», то есть достойно и славно расстаться с жизнью в ее зените.