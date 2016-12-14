«Черный русский» создан по мотивам неоконченного романа А. С. Пушкина «Дубровский». В этом спектакле нет привычного разделения на сцену и зал, и зритель в нем — полноправный участник. Действие разворачивается в старинном здании в центре Москвы, который на время превращается в дом Троекурова. Зрители перемещаются по особняку XIX века, и каждый видит свой собственный спектакль, смонтированный из различных эпизодов и впечатлений — от музыки, хореографии, видеоарта и, конечно, самой истории.

«Черный русский» был сыгран уже 260 раз, постановку посмотрели более 20 тысяч зрителей.