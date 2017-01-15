В честь выхода новых Swatch Sistem51 Esquire беседует с профессионалами, которые любят работать с мелкими деталями. Во втором выпуске Дмитрий Краснов рассказывает о том, как прошел путь от разработчика антенных систем до графического дизайнера.

«По первому образованию я — конструктор. Занимался разработкой антенных систем. В то время мы не работали за компьютерами, а чертили на кульманах. Кажется, что рассказываю про 80-е, но на самом деле я окончил институт в 2005-м. Тогда на базовых предприятиях, в частности в научно-исследовательских институтах, еще не было компьютеров. Моя специальность «инженерная графика» в 2005-м не предполагала использование программ. И я относился к этому с непониманием: вроде XXI век на дворе, а меня заставляют чертить руками, использовать кульманы, линейки и карандаши. Сейчас я начинаю понимать, какую базу этот опыт в меня заложил. Я до сих пор начинаю процесс поиска решения не с экрана компьютера, а с листка бумаги.

Путь из конструктора в дизайнеры логичен. И в том, и в другом случае нужно найти максимально практичное, а следовательно эстетичное решение проблемы. И в том, и в другом случае есть жесткие рамки. В дизайне задачи решаются через создание изображений художественными средствами. Получается симбиоз: инженерии и творчества.

Как и все молодые специалисты, я старался делать рабочий процесс максимально эстетичным: старательно точил карандаши, разглаживал бумагу, включал правильную музыку, настраивал свет, просил родителей вести себя тише. И делал гордо свои курсовые. Сегодня все немного изменилось: я четко стал разграничивать поиск решения и реализацию. Решение может прийти когда угодно, а лишние приготовления только отнимут силы. Решение приходит неожиданно, но нужно все время быть начеку. Плаваешь в бассейне, сидишь в кино и вдруг — осенило. Я называю это состояние озарением.

Часы, от стрелок до последней шестеренки, это образец идеального дизайн-решения. О том, насколько гениальны стрелки, вращающиеся по кругу, мы, дизайнеры, думаем не часто, но ведь кто-то это придумал! И потом веками его идею воплощали снова и снова.

В последнее время я много задумываюсь о времени. Такие мысли приходят, когда возникает необходимость принять какое-то судьбоносное решение или сделать большой шаг в своей личной жизни. Мне всегда легко давался профессиональный путь (сейчас я управляю студией дизайна и иллюстраций), но приходит время задуматься и о семейной жизни.

Не могу это объяснить рационально, но я предпочитаю механические наручные часы. Я даже кварцевые часы не так ценю, как механику. Механизм ассоциируется у меня с общим делом талантливых людей: в часах множество решений, ощущение ручного труда, невероятная точность. Механические часы — это классика, на которой все держится. Как велосипеду, часам для работы не нужно ничего, кроме самого человека. Меня это восхищает.

Есть такие отрасли, в которых всегда будет важна рука человека, а компьютеры будут помогать ему делать работу еще лучше. Даже когда мир превратится в одну единую глобальную техногенную массу, наручные часы останутся».