В 1990 году 27-летний Джордж Майкл переживал трудные времена. Он только что выпустил второй студийный альбом Listen Without Prejudice Vol. 1, и ему, уставшему от чрезмерного внимания публики, хотелось побыть в тени. Майкл не хотел давать концерты и отказался сниматься в клипах к своим новым песням (в итоге в видео Freedom-90 строчки из суперхита вместо Майкла спели все самые известные топ-модели того времени: Линда Евангелиста, m Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другие).

В интервью Los Angeles Times в том же 1990 году он признался, что выход первого альбома Faith (1988) обернулся для него эмоциональным расстройством. Ему было некомфортно постоянно находиться на виду. «Я не настолько глуп, чтобы думать, что выдержу еще 10−15 лет в таком режиме», — говорил он тогда.

После неожиданной смерти музыканта 25 декабря поклонники вспомнили об открытом письме Фрэнка Синатры, которое появилось на страницах той же Los Angeles Times спустя неделю после интервью Майкла. Esquire публикует перевод обращения одного великого музыканта к другому великому музыканту.

Когда я увидел обложку, посвященную Джорджу Майклу, «звезде поневоле», моя первая мысль была такая: да ему следует каждый день благодарить Господа Бога за все, что у него есть. И нас таких, благодарных Господу Богу за все, что у нас есть, будет двое.

Я не понимаю парня, который живет в надежде сбросить с себя тяготы славы. И это мальчик, «который в 7 лет мечтал стать поп-звездой». Теперь, когда в 27 лет он уже стал успешным артистом и композитором, он хочет соскочить. Тысячи талантливых молодых людей во всем мире убили бы бабушку — лишь бы получить хоть каплю славы, на которую он жалуется.

Довольно, Джордж. Расслабься. Сбрось пыль со своих легких крыльев и взлети за своей звездой, и сочти за честь нести багаж, который мы все несем с тех самых ночей, проведенных в автобусах за загрузкой инструментов.

Никаких больше разговоров о трагической стороне славы. Трагедия — это когда никто не приходит на твой концерт и ты поешь для уборщицы в какой-нибудь дыре, которая не видела посетителя с черт знает каких времен. И тебе это не грозит. Ты хозяин положения, ты на верхней ступени звездной лестницы. В переводе с латинского это означает «спасибо фанатам, которые были рядом, когда я был один».

Талант нельзя растрачивать. Те, у кого он есть (а у тебя он определенно есть, иначе на обложке был бы Руди Валле), должны принять его, всячески поддерживать, развивать и делиться. В противном случае ты лишишься его так же быстро, как обрел.

Поверь мне. Я проходил через это.