84% всех людей, чье состояние оценивается в сумму от $10 млн, сами заработали свои деньги. И только 16% стали наследниками капиталов. При этом, по статистике, наследуемые состояния проматываются во втором поколении в 8 случаях из 10, а от момента вступления в права крупного наследства до приобретения нового автомобиля в среднем проходит 13 дней.

Нужно больше работать самостоятельно и не надеяться на случайности и судьбу.

Все российские миллионеры составляют 10% от числа американских. При этом каждый новый миллионер появляется в России в шесть раз чаще, чем в США. То есть изначальные возможности не равны, но динамика весьма обнадеживающая.

Все российские миллионеры заработали свое состояние самостоятельно — в Советском Союзе до 1989 года не было официальных миллионеров, а значит, и с наступлением новой экономической реальности получить миллионное наследство было не от кого. Первым легальным советским миллионером стал Артем Тарасов, который за три месяца в 1989-м заработал на перепродаже компьютеров $30 млн. Его официальная зарплата за январь 1989 года как директора кооператива составила 3 млн рублей. С этой суммы он заплатил налог на бездетность (был такой в СССР) в размере 180 тысяч рублей. Средняя зарплата в стране при этом составляла 217 рублей в месяц.

Часто в интервью и приватных беседах миллионеры заявляют о своей приверженности принципу 72-х часов, согласно которому от возникновения идеи до принятия первых шагов для ее реализации должно пройти не больше трех суток.

Проще говоря, идею на миллион долларов нужно реализовывать как можно быстрее.

Психологи объясняют этот феномен особенным механизмом подсознания, которое автоматически относит идею к разряду нереализуемых, если ее не начали воплощать в кратчайшие сроки.

Первым виртуальным миллионером стала американка Эйлин Гриф, которая заработала $300 млн долларов, перепродавая земельные участки в многопользовательской онлайн-игре Second life. 300 миллионов виртуальных долларов в валюте игры, которые ей удалось конвертировать в настоящие деньги и стать миллионером с состоянием $6 млн.

Всего в мире живет 13,1 миллион человек, чье состояние оценивается больше, чем в миллион долларов. Больше всего таких людей в Кувейте — 143 человека на каждую тысячу жителей.

В Росии живет 182 тысячи долларовых миллионеров.

Самый богатый человек в мире уже много лет — Билл Гейтс, а самый богатый в России — совладелец «Новатека» и «Сибура» Леонид Михельсон.