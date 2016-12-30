Колонны Концертного зала Берлина. Китайский художник Ай Вэйвэй прикрепил к колоннам 14 тысяч спасательных жилетов беженцев, таким образом выразив свое отношение к политике Евросоюза в отношении миграционного кризиса. <small>Фото: Clemens Bilan / Getty Images</small>

Автомобиль, оставленный на ночь у озера Эри. <small>Фото: Lindsay DeDario / Reuters</small>

Протест фермеров на трассе А84 против падения цен на их продукцию и кризиса в аграрном секторе. <small>Фото: Damien Meyer / AFP / EastNews</small>

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита на антарктическую станцию «Беллинсгаузен». <small>Фото: Igor Palkin / AFP / EastNews</small>

Ледник Питцталь. <small>Фото: Christoph Jorda / Caters / Legion-Media</small>

Американский астронавт Скотт Келли и российские космонавты Михаил Корниенко и Сергей Волков возвращаются на Землю в спускаемой капсуле космического корабля «Союз ТМА-18М». Келли и Корниенко провели на Международной космической станции 11 месяцев, в последний раз полет такой продолжительности состоялся в 1999 году; обычный срок пребывания астронавтов и космонавтов на МКС — 6−7 месяцев. <small>Фото: Kirill Kudryavtsev / Reuters</small>

Испанский уличный художник Пежак во время акции Heavy Sea на свалке старых шин. <small>Фото: Pejac / Caters / Legion-Media</small>

Королева Елизавета II и ее собаки Уиллоу, Вулкан, Кэнди и Холли на террасе Виндзорского замка. Сегодня королеве исполнилось 90 лет. <small>Фото: Annie Leibovitz / Rex Features / Fotodom</small>

Световая инсталляция британского художника Брюса Мунро неподалеку от скалы Улуру. <small>Фото: Bruce Munro / Caters / Legion-Media</small>

Центр города Припять. 26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в результате которой пострадали более 2 миллионов человек, десятки погибли от высоких доз радиации. Фотография была сделана 30 сентября 2015 года. <small>Фото: Sean Gallup / Getty Images</small>

Один белоголовый орлан отнимает у другого пойманную рыбу. <small>Фото: Cheng Chang / Solent / Legion-Media </small>

Смерч неподалеку от города Симпла. <small>Фото: James Smarts / Caters / Legion-Media</small>

Серфинг у Мыса страха. <small>Фото: Brook Mitchell / Getty Images</small>

Палаточный лагерь внутри самой большой пещеры в мире — Шондонг. <small>Фото: Urs Zihlmann / Caters / Legion-Media</small>

Добровольцы позируют для американского фотографа Спенсера Туника. <small>Фото: Andrew Yates / Reuters</small>

Светлячки в лесу у города Тамба. <small>Фото: Nori Yuasa / Solent / Legion-Media</small>

Купальщик в соленом розовом озере Урмия, Иран. <small>Фото: Ebrahim Noroozi / AP </small>

Группа туристов во время восхождения на ледник Мер-де-Глас во Французских Альпах. <small>Фото: Ignacio Palacios / Solent / Legion-Media</small>

Тлеющие угли на месте пожара в Кинбруке, штат Калифорния, США. Пожар, причины которого не установлены, вспыхнул в районе автомагистрали, связывающей Лос-Анджелес и Лав-Вегас. <small>Фото: Noah Berger / AP</small>

Снимок Гибралтарского пролива, сделанный членами 49-й экспедиции на МКС. <small>Фото: NASA</small>

Зрители на показе фильма «Челюсти» в рамках Европейского фестиваля фантастического кино в Страсбурге, Франция. <small>Фото: Vincent Kessler / Reuters</small>

Двухцветное озеро в городском округе Юньчэн, провинция Шаньси, Китай. Розовый оттенок воде по левую сторону дороги придают растущие в ней водоросли. <small>Фото: Wei Liang / Reuters</small>

Спортсмены ждут сигнала к старту соревнований по триатлону Ironman, Каилуа-Кона, штат Гавайи, США. <small>Фото: Donald Miralle / Getty Images </small>

Вид на Млечный Путь на берегу реки Изар, Германия. <small>Фото: Johannes Holzer / Caters / Legion-Media</small>

Палестинцы жарят кукурузу на пляже, Сектор Газа. <small>Фото: Mohammed Saber / EPA / VOSTOCK Photo</small>

Луна поднимается над замком Альмодовар в Кордове, Испания. В этом году «суперлуние» стало самым ярким за последние 68 лет. <small>Фото: Miguel Morenatti/ AP Photo </small>

Масляные лампы освещают реку Багмати на фестивале Бала Чатурдаши, Катманду, Непал. Тысячи верующих собираются у храмового комплекса Пашупатинатх, жгут масляные лампы, выполняют священные ритуалы, а наутро совершают омовение в священной реке. <small>Фото: Navesh Chitrakar / Reuters </small>

Мужчина осматривает последствия авиаудара в удерживаемом повстанцами городе Дума к северо-востоку от Дамаска. <small>Фото: Bassam Khabieh / Reuters </small>

Лошадь моют после скачек на ипподроме в Уорике, Англия. <small>Фото: Alan Crowhurst / Getty Images</small>