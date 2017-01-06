Гибридные режимы имитируют демократические институты, но демократиями не являются. Они напоминают гусеницу, которая изгибается, чтобы преодолеть преграду. Сейчас в мире больше многопартийных, чем однопартийных автократий, почти все проводят регулярные выборы и допускают существование НГО, плюралистических СМИ и относительно свободных сетевых ресурсов. Будучи имплантированы в социальную ткань, эти институты, которые режим частью имитирует, частью контролирует, постепенно наливаются живым человеческим содержанием. Такой процесс происходит со всеми режимами подобного типа.

Что полезно знать про гибриды?

— Они плохо прогрессируют, но легко приспосабливаются. Сознательные реформы им не даются: пассивная адаптация — их конек.

— Они стремятся выжить любой ценой: декларируя культ стабильности, готовы на любые «повороты курса», особенно риторические.

— Они пользуются свободой слова — идеологических ограничений у них нет, зато они первые бенефициары новой информационной реальности, в которой нет фактов и памяти о том, кто что говорил вчера.

— Они антигуманны (их ценность не человек, а ресурс), но не кровожадны, потому что не ставят целей, требующих масштабных жертв.

— Диктатуры прошлого состояли на 80% из насилия и на 20% из пропаганды, а гибриды — на 80% из пропаганды и на 20% из насилия. Они формируют пространство фейка, в котором во многом и существуют.

— Их экономическая основа — распределение ограниченного ресурса. Эрозия начинается со снижения ценности распределения в пользу производства. Когда население перестает верить в схему «я ваш добрый начальник и дарю подарки/спасаю от врага», режим начинает меняться.

01. РОССИЯ, президентско-парламентская республика